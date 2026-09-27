Menšík s Cobollim poslali tým Evropy v Laver Cupu do vedení 10:5

Od šestého triumfu dělí tým kapitána Yannicka Noaha v devátém ročníku exhibiční soutěže tři body.
Český tenista sice vstoupil do utkání ztrátou podání, dál už byl ale stejně jako jeho italský partner bezchybný. Ztrátu ve vyrovnaném úvodním setu smazali v osmém gamu při podání De Minaura a rozhodující brejk přidali po hodině hry opět proti servisu Australana. O podání pak stejného hráče obrali i ve druhém setu a vítězství už si nenechali vzít.
V programu posledního dne, kdy je v Laver Cupu výhra ohodnocena třemi body, může v Londýně rozhodnout Alexander Zverev. Šampion letošního Roland Garros a US Open se utká v první dvouhře s Learnerem Tienem. Do dalších dvouher jsou nominováni Carlos Alcaraz proti De Minaurovi a Rafael Jódar proti Fritzovi.
Laver Cup v Londýně
Exhibiční tenisový turnaj týmů
Výběr Evropy - Výběr světa 10:5