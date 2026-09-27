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Menšík s Cobollim poslali tým Evropy v Laver Cupu do vedení 10:5

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  16:20
Flavio Cobolli (vpravo) a Jakub Menšík z evropského týmu oslavují v Laver Cupu...

Flavio Cobolli (vpravo) a Jakub Menšík z evropského týmu oslavují v Laver Cupu výhru nad párem světoobčanů. | foto: Maja SmiejkowskaAP

Jakub Menšík (vpravo) a Flavio Cobolli během čtyřhry v Laver Cupu
Jakub Menšík (vlevo) a Flavio Cobolli slaví vyhraný bod ve čtyřhře Laver Cupu.
Jakub Menšík (vpravo) a Flavio Cobolli během čtyřhry v Laver Cupu
Jakub Menšík (vpravo) a Flavio Cobolli během čtyřhry v Laver Cupu
5 fotografií
Jakub Menšík zvládl na tenisovém Laver Cupu i svůj druhý start ve čtyřhře. Po úvodním vystoupení s Carlosem Alcarazem dnes uspěl také s Flaviem Cobollim. Pár Alex De Minaur, Taylor Fritz porazili 7:5, 6:3 a pro tým Evropy vybojovali po prvním duelu závěrečného dne vedení 10:5 nad výběrem světa.

Od šestého triumfu dělí tým kapitána Yannicka Noaha v devátém ročníku exhibiční soutěže tři body.

Český tenista sice vstoupil do utkání ztrátou podání, dál už byl ale stejně jako jeho italský partner bezchybný. Ztrátu ve vyrovnaném úvodním setu smazali v osmém gamu při podání De Minaura a rozhodující brejk přidali po hodině hry opět proti servisu Australana. O podání pak stejného hráče obrali i ve druhém setu a vítězství už si nenechali vzít.

V programu posledního dne, kdy je v Laver Cupu výhra ohodnocena třemi body, může v Londýně rozhodnout Alexander Zverev. Šampion letošního Roland Garros a US Open se utká v první dvouhře s Learnerem Tienem. Do dalších dvouher jsou nominováni Carlos Alcaraz proti De Minaurovi a Rafael Jódar proti Fritzovi.

Laver Cup v Londýně

Exhibiční tenisový turnaj týmů

Výběr Evropy - Výběr světa 10:5
Menšík, Cobolli - De Minaur, Fritz 7:5, 6:3

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