Pět stovek už od července. Tenisové exhibice v USA věří v návrat diváků

dnes 17:52

Zápasy americké exhibiční série World TeamTennis by se v červenci mohly hrát za účasti diváků. Pořadatelé týmové ligy, které se zúčastní i grandslamové šampionky Sofia Keninová a Sloane Stephensová, plánují do hlediště u venkovního kurtu vpustit až 500 fanoušků, pokud se bude situace dál vyvíjet příznivě a uvolněná opatření proti šíření koronaviru to umožní.

Sezona WTT by se měla odehrát od 12. července do 2. srpna se zvýšenou dotací pět milionů dolarů. Na rozdíl od předchozích ročníků nebude tentokrát seriál kočovat po amerických městech: všechny zápasy se odehrají ve středisku The Greenbriar ve White Sulphur Springs v Západní Virginii. Zatímco malé exhibiční turnaje, které se v současnosti na různých místech včetně České republiky hrají, se musejí obejít bez diváků, americká exhibiční liga chce fanoušky v ochozech. Pořadatelé plánují, že budou prodávat vstupenky asi na pětinu kapacity stadionu pro 2 500 lidí. Pokud se bude muset kvůli počasí hrát v hale, budou zápasy bez fanoušků. Celosvětové tenisové dění se stejně jako v ostatních sportech zastavilo kvůli pandemii koronaviru v polovině března. Profesionální soutěže organizované ATP, WTA nebo ITF do konce července nezačnou, WTT se ale řídí vlastními pravidly.