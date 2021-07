Tenisové naděje v Plzni, přijela i Monfilsova sestra či Brenda Fruhvirtová

Ještě na konci dubna nebylo vůbec jisté, zda se akce vůbec uskuteční. Nakonec ale letošní ročník Ex Pilsen Babolat Cupu, tenisového turnaje hráčů do 18 let druhé nejvyšší kategorie J2, přepisuje na borské antuce rekordní zápisy.