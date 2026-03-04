Evakuace z válečné zóny? ATP žádala 120 tisíc za letenku, po kritice náklady zaplatí

Kontroverzní reakce vyvolalo už rozhodnutí pokračovat v turnaji, i když v oblasti zuří válečný konflikt. A když pořadatelé challenger ve městě Fudžajra ve Spojených arabských emirátech konečně zrušili, nastala další rozporuplná situace. Organizace ATP tenistům nabídla leteckou přepravu ze sousedního Ománu do Milána, ale za jednu letenku původně požadovala pět tisíc euro, což je v přepočtu přes 120 tisíc korun. Po kritice nicméně náklady uhradí.
Protiletecká obrana ve městě Fudžajra ve Spojených arabských emirátech...

Protiletecká obrana ve městě Fudžajra ve Spojených arabských emirátech sestřelila íránský dron, jehož trosky způsobily požár v ropné rafinerii. Kvůli tomu byl ve městě zrušen tenisový turnaj kategorie challenger. | foto: AP

Účastníci podniku nabídku obdrželi emailem, který koluje po sociálních sítích.

Organizace ATP v něm uvádí, že oba challengery ve Fudžajře, které se měly konat tento a příští týden, jsou zrušeny.

Na první akci se v pondělí stihl kompletní program úvodního dne, ale v úterý byly zápasy přerušeny, když na nádrž v ropné rafinerii jen zhruba deset kilometrů od areálu dopadly trosky sestřeleného íránského dronu.

Tenisté utíkali, z kurtu je vyhnala nedaleká střelba. V Emirátech hrají i dva Češi

Hráči, sběrači míčů i rozhodčí po zaznění poplachu utíkali z kurtů do bezpečí, přerušen byl i zápas Čecha Marka Gengela.

Fakt, že se turnaj v takovýchto podmínkách vůbec rozběhl, vzbudil nesouhlasné reakce. „Není tady příliš bezpečno,“ vzkazoval Ukrajinec Vladyslav Orlov, jeden z účastníků.

Ještě v úterý odpoledne proto přišla logická zpráva, že se ve Fudžajře už hrát nebude. Ani tento, ani příští týden.

Organizace ATP nabídla tenistům přepravu do bezpečí, jenže za ni požadovala nezvykle vysokou částku. „Na čtvrtek organizujeme charterový let z Maskatu, který poletí do Milána se zastávkou v Egyptě. Cena je pět tisíc euro za osobu,“ stálo v emailu hráčům s tím, že zájemci se mají ozvat. Hlavní město Ománu je od Fudžajry vzdálené asi 340 kilometrů a cesta trvá přes tři a půl hodiny.

Vzhledem ke konfliktu mezi Izraelem a USA na jedné straně a Íránem na druhé je na Blízkém východě ochromena letecká doprava, takže je jistě dobře, že se ATP snaží zorganizovat transport pryč z válečné zóny. Ale nejprve nastavila cenu, která se pro hráče challengeru zdála neúměrně vysoká. Vždyť vítěz turnaje by získal dvanáct tisíc euro před zdaněním.

I hráčská odborová asociace PTPA psala: „Jsme hluboce znepokojeni, že turnaj pokračoval navzdory bezpečnostnímu riziku. A chtít po hráčích 5000 euro za letenku v momentě, kdy nemohou kontrolovat okolnosti, je nevhodné. PTPA nabízí, že každému z hráčů uhradí 2500 euro, aby nemuseli volit mezi finanční stabilitou a vlastní bezpečností, a vyzýváme ATP, aby zaplatila zbylých 2500.

Po kritice ATP ve středu uvedla, že letadlo zaplatí. „Veškeré náklady spojené s naší evakuací budou uhrazeny,“ vzkázal přes Instagram další z účastníků Bělorus Ilja Ivaška.

4. března 2026  13:03

4. března 2026  12:34

