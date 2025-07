11:40

Žádná jiná sezona jí nevyšla tak jako ta v roce 2014. Dostala se do semifinále Australian Open i Roland Garros, ve Wimbledonu ji porazila až Petra Kvitová v bitvě o titul a na podzim se vyšvihla na páté místo žebříčku. V tu dobu jí bylo pouhých dvacet let a vypadalo to, že má před sebou zářnou tenisovou kariéru. Jenže povedený rok už nikdy nezopakovala a v posledních letech se úplně vytratila. Teď Eugenie Bouchardová končí kariéru.