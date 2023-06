Kéž bych US Open nevyhrála, lituje Raducanuová. A co další mladé šampionky?

Po životním úspěchu se vyrovnávala se strmým výkonnostním propadem a její herní a zdravotní trápení pokračuje i letos. Aktuálně se Raducanuová zotavuje po operaci zápěstí a kotníku, odehrát stihla pouhých deset zápasů s bilancí pěti výher a pěti porážek. Často se tak vrací k osudnému momentu, který prožila v září 2021 na kurtu Arthura Ashe.

„Od té doby přišla spousta neúspěchů. Jeden za druhým. Jsem odolná a hodně tolerantní, ale není to snadné. A někdy mě teď i napadne: kéž bych to US Open nikdy nevyhrála,“ vyprávěla Raducanuová pro The Sunday Times.

„Dávám velký význam úspěchům. Když prohraju zápas, klidně celý den zírám do zdi,“ líčila.

„Když jsem vyhrála, byla jsem ještě extrémně naivní. V posledních dvou letech jsem si ale uvědomila, že tour a vše, co k ní patří, není moc hezkým, důvěryhodným a bezpečným místem. Musíte být pořád ve střehu, protože je tam hodně žraloků.“

Mladá Britka pronikla do prostředí byznysu, v němž se točí nemalé částky. Dostala lukrativní sponzorské nabídky, těšila se obrovském mediálnímu zájmu.

Britka Emma Raducanuová pózuje s trofejí pro šampionku US Open. Karel III. předává vyznamenání britské tenistce Emmě Raducanuové.

„Myslím, že lidé v branži mě vidí jako kasičku. Bylo těžké se v tom zorientovat, několikrát jsem se spálila. Naučila jsem se mít kolem sebe co nejmenší kruh lidí,“ popisovala.

Stále ovšem nenašla jednu z nejdůležitějších postav sportovního života – trenéra. Za poslední dva roky vyměnila kouče hned pětkrát, po jejím boku se vystřídali Nigel Sears, Andrew Richardson, Torben Beltz, Dmitrij Tursunov a Sebastian Sachs, což se nesetkává s pochopením mezi odbornou veřejností.

I přes veškerou kritiku stále drží status talentované grandslamové vítězky, navíc 21. narozeniny oslaví až v listopadu. Příležitost na nakopnutí kariéry rozhodně má, jen v sobě musí znovu najít onu kouzelnou slečnu, která před dvěma lety pobláznila New York.

Dravé mládí v nesnázích

Její příběh ale není v posledních letech ojedinělý. Radostné křepčení s grandslamovou trofejí si vychutnávaly i další teenagerky: Andreescuová na US Open 2019 a Šwiateková na Roland Garros 2020. V roce 2017 vládla Paříži dvacetiletá Ostapenková, ve stejném věku se z grandslamu v New Yorku poprvé radovala Ósakaová a jen o rok starší byla Keninová, když ovládla Australian Open 2020.

Avšak další ceremoniály před nadšeným publikem si na turnaji velké čtyřky užily jen aktuálně nehrající Ósakaová a současná světová jednička Šwiateková.

I po premiérovém triumfu Polky si mnozí kladli otázku: Skutečně se zrodila hvězda, jak napsala Martina Navrátilová?

JE TO MOJE! Jelena Ostapenková oslavuje triumf na Roland Garros. Američanka Sofia Keninová líbá trofej pro šampionku Australian Open.

Opatrnost byla bezesporu oprávněná.

Více než jeden titul na okruhu WTA totiž ze jmenovaných vítězek posbírala po průlomovém grandslamu kromě polské a japonské hvězdy jen Ostapenková, která se drží mezi nejlepší dvacítkou v žebříčku, avšak také prožila herní krize.

Keninová po výhře v Melbourne opanovala ještě turnaj v Lyonu, solidní výsledky udržela do konce roku 2020, když dokráčela i do finále odloženého Roland Garros. Jenže pak následoval rychlý sešup. „Zatím se neumím vypořádat s tlakem,“ posteskla si pro ABC News.

Zatímco Američanka prožívala chvíle slávy, nadějná Andreescuová si po vítězném US Open 2019 vybírala dlouhou herní pauzu, když si poranila meniskus, a dokonce uvažovala nad koncem kariéry.

Kanadská tenistka Bianca Andreescuová v 19 letech ovládla US Open.

„Nechtěla jsem o tenise slyšet, ani o něm přemýšlet,“ přiznala s odstupem pro The Guardian. „Až potom jsem si uvědomila, že mi opravdu chybí.“ Na další cenný triumf ovšem Kanaďanka dále čeká.

Nesmlouvavý je rovněž pohled na žebříček. Nejblíže vládnoucí Šwiatekové je sedmnáctá Ostapenková. Andreescuová se drží na 35. místě, Keninová na 127. a Raducanuové patří až 130. pozice.

Poslední tři jmenované jsou vzdáleny desítky příček od svého maxima i očekávání, která je provázela krátce po grandslamových triumfech.

Nechtěně tak potvrzují otřepané sportovní pravidlo, že navázat na předchozí úspěchy bývá mnohem náročnější než vybojovat první titul.