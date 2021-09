Zrodila se hvězda. Raducanuová slýchá chválu i předpovědi mimořádné kariéry

„Mého tátu je velmi těžké potěšit. Ale myslím, že teď jsem to dokázala,“ usmívala se Raducanuová poté, co ve finále přehrála o dva měsíce starší Kanaďanku Fernandezovou 6:4 a 6:3.

Příběhem osmnáctileté hrdinky, která okouzluje nejen umem s raketou, ale i půvabným vzhledem a roztomilým úsměvem, žije celá Británie. Včetně panovnice Alžběty, která vzkázala: „V tak mladém věku jde o pozoruhodný úspěch a důkaz tvrdé práce a odhodlání.“

Raducanuová si podobné, ne-li ještě křiklavější komplimenty plně zaslouží. Vždyť svou misi v New Yorku začala v kvalifikaci, z níž se jako první hráčka v historii probila až ke grandslamovému titulu. Všech deset soupeřek, které potkala, navíc vyprovodila ve dvou setech.



„Vždycky jsem snila o tom, že vyhraju grandslam. Ale nemůžu uvěřit, že se mi to opravdu povedlo,“ připustila. Největší vidinu, kterou odmala nosí v hlavě všechny kolegyně z branže, si splnila hned při druhém pokusu.

A výčet podobných statistik by mohl pokračovat dál a dál.

Ptáte se tedy, čím je její triumf nejpozoruhodnější? Nabízí se nizoučký věk, ale třeba loňské Roland Garros si podmanila 19letá Polka Šwiateková, před dvěma roky na US Open triumfovala stejně stará Kanaďanka Andreescuová. A v roce 1997 slavila 16letá Švýcarka Hingisová.

Ani jízda k titulu bez ztráty setu není úplnou vzácností. Loni ji zvládla Šwiateková, před čtyřmi lety i Serena Williamsová.



Raducanuová vyčnívá nečekaností, s jakou se zjevila. Ještě před třemi měsíci se schovávala na 338. pozici žebříčku! A udivuje také nebojácností v krizových momentech.



„Myslím, že klid a mentální síla pocházejí z mé výchovy,“ vypráví. „Rodiče mě odmala vedli k tomu, abych měla pozitivní přístup. A jelikož je mamka čínského původu, od začátku mi předávala zásady tvrdé práce a disciplíny.“

Rodinná pouta

Tím se dostáváme zpět na začátek, k rodinnému zázemí tenistky. Raducanuová, jež za dva měsíce oslaví devatenáctiny, se narodila v Torontu. Ve dvou letech s rodiči přesídlila do Londýna, kde se o tři roky později poprvé seznámila s tenisem. Vedle něj zkoušela i balet, plavání, golf, lyžování či motokros.

Od loňského února do letošního června ji však ve sportovní kariéře přibrzdily pandemie i studijní povinnosti.



Ještě během Wimbledonu, kde poprvé zaujala postupem do osmifinále, dodělávala maturitu. „Wimbledon pro mě byl neuvěřitelnou zkušeností, ale stále jsem byla hladová,“ ohlíží se, jak ji úspěch nakopl. „Že jsem v New Yorku v klíčových momentech vytáhla potřebné údery, bylo vyvrcholení všeho, co jsem se v posledních týdnech naučila.“

Miluju život!

A nastřádala štědrou porci poznatků, které jí pomohly k titulu. Za něj vyinkasovala finanční odměnu v přepočtu více než 53 milionů korun, ukončila také 44 let dlouhé čekání Británie na grandslamovou šampionku.



Bezprostředně po triumfu nechtěla ani pomyslet na to, jak se její život změní: „Teď rozhodně není čas, abych přemýšlela o budoucnosti. Právě teď akorát miluju život.“

Až prvotní nadšení překoná, bude se muset naučit pohybovat ve výhni pozornosti, kterou výkony ve Flushing Meadows zažehla.

A jak ukazují příklady ostatních hráček, které zažily průlomový úspěch v mladém věku, nejedná se o jednoduchý úkol. Třeba Japonka Ósakaová, jež poprvé slavila ve dvaceti letech, se v následujících měsících hledala a propukávala v pláč. Stavy, kdy vyhrává grandslamy a o pár týdnů později se hroutí, střídá dones.

Andreescuová zase od triumfu na US Open 2019 sbírá místo pohárů zápisy do zdravotnické složky…

Pokud ovšem Britka vydrží ve své bezstarostnosti, může naplnit slova Martiny Navrátilové, která prorokuje: „Zrodila se hvězda. Emma Raducanuová píše historii. A to teprve začala.“