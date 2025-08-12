Při boji s jedničkou ji rušilo plačící dítě. A Raducanuová žádala: Vyveďte ho!

Ale nakonec se s podnikem musela rozloučit ona sama. Dvaadvacetiletá tenistka totiž proti světové jedničce nezvládla závěr utkání a po více než třech hodinách prohrála 6:7 (3:7), 6:4, a 6:7 (5:7). Místo výsledku se však řeší situace, kterou Britka rozpoutala ve třetí sadě.
V osmém gamu, který nakonec trval kolem dvaceti minut a diváci v něm viděli 13 shod, tedy nerozhodných stavů 40:40, si stěžovala na plačící dítě na tribuně.
„Už je to více jak deset minut,“ rozčilovala se směrem k umpirové rozhodčí.
Ta Raducanuové okamžitě odpověděla: „Je to dítě. Chcete, abych ze stadionu vyhodila dítě?“ Tenistka podporována částí publika jen s ironickým úsměvem přikyvovala. „Můžu to nechat prověřit, ale teď musíme pokračovat,“ uzavřela rozhodčí.
Fanoušci na sociálních sítích začali video okamžitě komentovat.
Někteří vyčítali rodičům, že vzali dítě na tenis v takovém horku. Jiní se divili Raducanuové, že jí vadí malý plačící divák, když hraje proti Sabalenkové, která je proslulá hlasitým hekáním. A další se zkrátka jen bavili.
Na pozápasové tiskové konferenci Britka situaci nijak nekomentovala.