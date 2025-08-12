Při boji s jedničkou ji rušilo plačící dítě. A Raducanuová žádala: Vyveďte ho!

Autor:
  19:09
Ve třetím kole turnaje v Cincinnati zrovna hrála rozhodující set napínavého duelu proti Aryně Sabalenkové, když najednou místo servisu sklopila raketu a podívala se na umpirovou rozhodčí. Britskou tenisku Emmu Raducanuovou totiž rušilo plačící dítě na tribuně. A hlavní sudí zápasu nabádala: „Nechte ho vyvést.“

Emma Raducanuová na turnaji v Cincinnati. | foto: Reuters

Ale nakonec se s podnikem musela rozloučit ona sama. Dvaadvacetiletá tenistka totiž proti světové jedničce nezvládla závěr utkání a po více než třech hodinách prohrála 6:7 (3:7), 6:4, a 6:7 (5:7). Místo výsledku se však řeší situace, kterou Britka rozpoutala ve třetí sadě.

V osmém gamu, který nakonec trval kolem dvaceti minut a diváci v něm viděli 13 shod, tedy nerozhodných stavů 40:40, si stěžovala na plačící dítě na tribuně.

„Už je to více jak deset minut,“ rozčilovala se směrem k umpirové rozhodčí.

Ta Raducanuové okamžitě odpověděla: „Je to dítě. Chcete, abych ze stadionu vyhodila dítě?“ Tenistka podporována částí publika jen s ironickým úsměvem přikyvovala. „Můžu to nechat prověřit, ale teď musíme pokračovat,“ uzavřela rozhodčí.

Fanoušci na sociálních sítích začali video okamžitě komentovat.

Někteří vyčítali rodičům, že vzali dítě na tenis v takovém horku. Jiní se divili Raducanuové, že jí vadí malý plačící divák, když hraje proti Sabalenkové, která je proslulá hlasitým hekáním. A další se zkrátka jen bavili.

Na pozápasové tiskové konferenci Britka situaci nijak nekomentovala.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Menšík vs. NardiTenis - Dvouhra - 3. kolo: - 12. 8. 2025:Menšík vs. Nardi //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.24
  • -
  • 4.25
Gračovová vs. MuchováTenis - Dvouhra - 3. kolo: - 12. 8. 2025:Gračovová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
12. 8. 21:00
  • 3.36
  • -
  • 1.34
Lehečka vs. WaltonTenis - Dvouhra - 3. kolo: - 12. 8. 2025:Lehečka vs. Walton //www.idnes.cz/sport
12. 8. 23:00
  • 1.25
  • -
  • 4.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

ONLINE: Plzeň - Rangers 1:1, obrat se domácím vzdaluje, ani Havel nemíří přesně

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté se v odvetě 3. předkola Ligy mistrů s Rangers snaží o zázrak. Aby udrželi naději, že si na podzim prestižní soutěž zahrají, musí smazat manko 0:3 ze Skotska. Zápas ve Štruncových...

12. srpna 2025,  aktualizováno  20:39

Světový rekord potřinácté. Duplantis v Budapešti překonal 629 centimetrů

Letos potřetí a celkové už potřinácté v kariéře. Hvězdný švédský atlet Armand Duplantis znovu překonal světový rekord ve skoku o tyči, na mítinku Continental Tour - Gold v Budapešti zdolal...

12. srpna 2025  19:29,  aktualizováno  20:38

Karabec míří do Francie za Šulcem. Lyon ho získal na roční hostování s opcí

V aktuálním ročníku neodehrál za Spartu ani minutu a s jeho odchodem se počítalo. Teď už je jasné, že fotbalista Adam Karabec stráví minimálně následující sezonu ve Francii, kde bude hostovat v...

12. srpna 2025  20:10,  aktualizováno  20:32

Krejčíková je Cincinnati už v osmifinále. Vyřadila 17letou přemožitelku Noskové

Letos poprvé vyhrála tři zápasy za sebou, díky čemuž se Barbora Krejčíková probojovala do osmifinále turnaje v Cincinnati. Sedmnáctiletou domácí tenistku Ivu Jovicovou, která předtím vyřadila jinou...

12. srpna 2025  20:04

Při boji s jedničkou ji rušilo plačící dítě. A Raducanuová žádala: Vyveďte ho!

Ve třetím kole turnaje v Cincinnati zrovna hrála rozhodující set napínavého duelu proti Aryně Sabalenkové, když najednou místo servisu sklopila raketu a podívala se na umpirovou rozhodčí. Britskou...

12. srpna 2025  19:09

Běhala jako postřelená srna, teď Apolena Švábíková nahání sestru. Má bronz z ME

Její sestra Amálie v den závodu netrpělivě seděla u televize, aby Apolenu alespoň na dálku horlivě podporovala. A když si mladší ze sester Švábíkových doskočila na juniorském mistrovství Evropy v...

12. srpna 2025  18:44

Vidím dva míčky. Selešová prozradila, že trpí autoimunitním onemocněním

Bývalá hvězdná tenistka Monika Selešová prozradila, že trpí autoimunitním onemocněním. Diagnózu se dozvěděla před třemi lety a zveřejnila ji nyní krátce před US Open, aby zvýšila o Myasthenii gravis...

12. srpna 2025  18:01

Námluvy v F1: klidný Mercedes, dilema v Red Bullu. Ukáže Cadillac na zkušené duo?

Z Maďarska se rozutekli po dovolených. Dobíjí baterky, dopřávají si chvilky zaslouženého odpočinku. Ale že by se snad ve formuli 1 během letní pauzy nedělo vůbec nic? Tak to samozřejmě není, zákulisí...

12. srpna 2025  16:26

Fotbalové přestupy ONLINE: Černý by mohl odejít za Juráskem do Besiktase

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

12. srpna 2025  15:58

Protest podal i Baník Ostrava, nelíbí se mu výkon sudích v derby s Karvinou

Baník Ostrava podal protest proti výkonu hlavního sudího Jana Všetečky a videorozhodčího Marka Radiny v utkání 4. kola fotbalové ligy s Karvinou. Informoval o tom na klubovém webu. Už v pondělí...

12. srpna 2025  15:31

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Bez Birmančeviče, Zeleného i Kairinena. Sparťané vyrazili k odvetě do Arménie

Bez pěti hráčů základní sestavy odcestovali sparťanští fotbalisté k odvetě 3. předkola Konferenční ligy. Ve čtvrtek na skromném stadionu v Jerevanu proti tamnímu Araratu-Arménie nenastoupí stopeři...

12. srpna 2025  15:02

Rozhodčí Coote dostal za urážky Kloppa a Němců distanc, musí se i dovzdělat

Bývalý rozhodčí Premier League David Coote dostal za urážlivé video o tehdejším trenérovi Liverpoolu Jürgenu Kloppovi osmitýdenní trest od Fotbalové asociace (FA). Vedení anglického fotbalu mu také...

12. srpna 2025  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.