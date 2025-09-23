Už jsme měli ponorku. Kouč Miške o konci u Muchové, jejích zraněních i nové výzvě

Premium

Fotogalerie 86

Trenér Emil Miške a tenistka Karolína Muchová | foto: Jiri Kotatko / CNC Profimedia.cz

Stanislav Kučera
  12:00
Finále Roland Garros, dvě semifinále US Open, osmé místo světového žebříčku. To jsou jen některé úspěchy, ke kterým trenér Emil Miške dovedl Karolínu Muchovou. Elitní česká tenistka však po letošním Wimbledonu spolupráci ukončila, což slovenský kouč komentuje: „Taky jsem cítil, že už to nikam nevede, a Karolína to akorát trochu urychlila.“

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V rozhovoru pro iDNES.cz dva a půl roku dlouhé angažmá u Muchové rekapituluje, zamýšlí se nad jejími přednostmi i častými zdravotními komplikacemi a prozrazuje, kdo bude jeho příští svěřenkyně.

Ukončení spolupráce ze strany Karolíny jste tedy přijal v pohodě?
Ano, normálně jsem to akceptoval a dál si navzájem fandíme. Celou kariéru jsem ji vedl k tomu, aby sama poznala, co je pro ni dobré, takže věřím, že se rozhodla správně. Nedávno jsme se bavili a cítil jsem se s ní podstatně líp, než když jsme se letos na jaře trápili.

Nikdy jsem ji nenutil trénovat víc. Ona musí mít do tenisu chuť, není typ člověka, který miluje dril. A má i jiné zájmy, které k výkonu potřebuje.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kopřiva vs. PavlovicTenis - 1. kolo - 23. 9. 2025:Kopřiva vs. Pavlovic //www.idnes.cz/sport
23. 9. 16:00
  • 1.19
  • -
  • 4.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

Už jsme měli ponorku. Kouč Miške o konci u Muchové, jejích zraněních i nové výzvě

Premium

Finále Roland Garros, dvě semifinále US Open, osmé místo světového žebříčku. To jsou jen některé úspěchy, ke kterým trenér Emil Miške dovedl Karolínu Muchovou. Elitní česká tenistka však po letošním...

23. září 2025

Historický úspěch českých volejbalistů! Na mistrovství světa prolétli do čtvrtfinále

Poprvé od vzniku samostatného státu se čeští volejbalisté na mistrovství světa dostali mezi nejlepší osmičku. V osmifinálovém utkání přejeli Tunisko 3:0 na sety, když uspěli 25:19, 25:18 a 25:23. Na...

23. září 2025  9:30,  aktualizováno  11:57

Kabiny fotbalových Pokratic pohltily plameny, po zkáze se zvedla vlna solidarity

O víkendu pohltily plameny kabiny a zázemí fotbalového Sokola Pokratice, teď funkcionáře postiženého oddílu dojímá solidarita, která se po zkáze vzedmula. Dárci přispívají na veřejnou sbírku, pomohl...

23. září 2025  11:51

Němeček za úder do hlavy odsedí jeden zápas, stejný trest odpykají další tři hráči

Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala čtyři hráče za fauly v 7. kole extraligy zákazy startů na jedno utkání. Nejbližší duel nuceně vynechají obránci John Ludvig z Pardubic, David...

23. září 2025  11:30

MS ve volejbale mužů 2025: program osmifinále, český tým, kde sledovat

Dlouhých patnáct let čekali na účast mezi elitou, teď se čeští volejbalisté na mistrovství světa ukazují výborně. Z velmi těžké základní skupiny překvapivě postoupili do osmifinále, kde porazili...

23. září 2025  11:25

Kulich s Mrtkou asistovali, v souboji českých brankářů uspěl Mrázek

Třetí hrací den přípravy na NHL nabídl konfrontaci českých gólmanů. Petr Mrázek s Anaheimem uspěl 6:1 nad Utahem, za který nastoupil Karel Vejmelka. Asistenci za vítěze si připsal i mladý útočník Jan...

23. září 2025  7:23,  aktualizováno  8:02

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

23. září 2025  7:06

Brozanům nazpíval hymnu Ztracený, teď se třesou na Slavii: Konečně máme stadion!

Premium

Jindy trochu ospalá vesnice, tedy pardon, vlastně městys, se v úterý promění v pulzující místo. Přijede pouť? Ne, fotbalová Slavia! Ve třetím kole domácího poháru. Díky ní se na chvíli zdvojnásobí...

23. září 2025

Zlatý míč získal Dembélé, tahoun Paris St. Germain, který vyhrál skoro všechno

Světový fotbal má nového krále. Zlatý míč získal francouzský útočník Ousmane Dembélé, jenž v minulé sezoně pomohl Paris St. Germain hned ke čtyřem trofejím, především pak klub dotáhl k triumfu v Lize...

22. září 2025  22:48,  aktualizováno  23:31

Jasná výhra nad Švédskem a baseballisté si zajistili evropské čtvrtfinále

Čeští baseballisté porazili na mistrovství Evropy Švédsko 10:0 a zajistili si v základní skupině A druhé místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále. Dnešní duel vyhráli v Rotterdamu rozdílem po...

22. září 2025  21:43,  aktualizováno  22:31

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Kvěch obhájil triumf na plochodrážním Memoriálu Luboše Tomíčka

Český plochodrážník Jan Kvěch obhájil loňský triumf na Memoriálu Luboše Tomíčka. Druhý byl ve finálové jízdě 56. ročníku tradičního závodu na oválu břevnovského stadionu Markéta v Praze polský jezdec...

22. září 2025  22:17

Běžel s olympijskou pochodní, teď chce Novák přepsat historii českého volejbalu

V Paříži si za 14 let úspěšného působení vysloužil takovou úctu, že mu svěřili roli jednoho z nosičů olympijské pochodně při štafetě městem před hrami v Pekingu 2008. Jiří Novák získal pro klub z...

22. září 2025  20:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.