V rozhovoru pro iDNES.cz dva a půl roku dlouhé angažmá u Muchové rekapituluje, zamýšlí se nad jejími přednostmi i častými zdravotními komplikacemi a prozrazuje, kdo bude jeho příští svěřenkyně.
Ukončení spolupráce ze strany Karolíny jste tedy přijal v pohodě?
Ano, normálně jsem to akceptoval a dál si navzájem fandíme. Celou kariéru jsem ji vedl k tomu, aby sama poznala, co je pro ni dobré, takže věřím, že se rozhodla správně. Nedávno jsme se bavili a cítil jsem se s ní podstatně líp, než když jsme se letos na jaře trápili.
Nikdy jsem ji nenutil trénovat víc. Ona musí mít do tenisu chuť, není typ člověka, který miluje dril. A má i jiné zájmy, které k výkonu potřebuje.