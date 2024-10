Zázrak v Pekingu. Je lepší, i když dlouho nehrála, žasne kouč Muchové Miške

Přesto, nemrzí vás, že v duelech o titul si zhoršila bilanci na 1:5?

Nedělal bych z toho extra drama. Věřím, že každého sportovce štve, když prohraje finále, ale kdyby Kája byla takhle daleko na každém turnaji, tak je s největší pravděpodobností světová jednička. Pro mě je hlavní, jaký tenis předvádí, s tím jsem maximálně spokojený. Zlepšuje se, hraje líp než loni.

Opravdu?

Ano a je to až neuvěřitelné, protože devět měsíců nehrála a za tu dobu jí soupeřky měly utéct. Ale nestalo se, naopak. Kája zlepšila hru a je konkurenceschopnější než loni. S tím musí být každý trenér spokojený.

Dolehl na ni v nedělním finále s Gauffovou náročný program?

Určitě, poslední tři zápasy hrála bez jediného volného dne. Ukázalo se, že vyždímala síly, ale nutno říct, že Gauffová hrála fantastický tenis. Kája navíc měla zdravotní patálie, po US Open absolvovala jen dva lehké tréninky.

Co se jí přihodilo?

Nemůže se zbavit nachlazení, i v Pekingu s ním pořád bojovala. Proto vnímám skoro jako zázrak, že se dostala tak daleko, porazila takové hráčky a že skoro bez tréninku vydržela až do finále. Teď je důležité, aby zregenerovala a odpočinula si.

Vy se za ní do Číny nechystáte?

Řešili jsme to, ale Kája sama říkala, že to nemá cenu. Byli jsme domluvení, že s ní poletí kondiční trenér Jarda Blažek a Kirsten Flipkensová (bývalá tenistka a občasná koučka a mentorka Muchové).

Radíte se na dálku?

Ano, jako vždycky všechno komunikujeme a rozhodujeme se spolu. Nemám na starosti běžné organizační věci, ty hravě zvládli Jarda s Kirsten, ale vše zásadní, co se týká přípravy na zápasy, taktiky a trénování jsme konzultovali. Mohl jsem se ve vysoké míře spolehnout na ně dva, jsou profesionálové a ví, co dělají. Dodržují náš styl spolupráce, což znamená, že Kája je zapojená do většiny rozhodnutí.

V Pekingu měla v hledišti i spoustu podporovatelů. Vnímal jste to?

Viděl jsem, že hlavně v úvodních kolech měla na tribuně fanklub. Ale když hrála semifinále s domácí Čeng Čchin-wen, tak už je asi na stadion nepustili. (smích) Ale turnaj v Číně je hodně specifický, v podstatě znáte jen kurty a hotel.

Karolína je ale známá tím, že se vydává i do města.

Přesně tak, má ráda, když může někam vyběhnout a zajít si na kafíčko. Když pendluje jen mezi hotelem a kurty, může to pro ni být ubíjející. Ale do Pekingu letěla nachlazená, ze zápasů chodila hned do postele, tak by se asi stejně nikam nepodívala.

Zdravotní trable ji trápí často, překvapilo vás, že se jí nedlouho po zranění a operaci zápěstí takhle daří?

Jednoznačně. Nepočítali jsme, že to půjde tak dobře. Pro trenéra je vždy super, když se tenistky zlepšují. Že Kája dokázala naskočit do zápasů takhle rychle, je neuvěřitelné. Ale přece jen se nemůže úplně přepínat.

Figuruje i v předběžné nominaci na listopadové finále Billie Jean King Cupu. Počítá s ním pořád?

Karolína reprezentuje ráda, vždy je to pro ni priorita, což ukázala i tím, že byla na olympiádě, která se jí do kalendáře nehodila. I já jsem pro reprezentaci, ale její účast budeme muset zvažovat vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu.

Aby se opět nezruinovala?

Přesně tak. Budeme se muset poradit s lidmi, kteří se starají o její zdravotní stránku, abychom to moc nepřepálili. Nebylo by to rozumné.

Cíl je tedy kvalitně se nachystat na příští rok a třeba hned na Australian Open uspět?

Jednoznačně. Musíme udělat vše proto, aby byla v první polovině příštího roku v co nejlepší kondici a aby měla perfektní přípravu, což už bohužel dlouho neměla. A hlavně, aby byla odpočatá a zdravá.