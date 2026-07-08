Přece jen ve čtyřhře už má v uvozovkách odpracováno. Ačkoliv samozřejmě v deblové soutěži pokračuje – letos v ní slavila na Australian Open – pochopitelně by ráda získala úspěch i v singlu. Už postupem mezi nejlepší osmičku si však plní sny.
„Cítím se skvěle,“ potvrdila na pozápasové tiskové konferenci po vyhraném osmifinále. V něm předčila Marii Bouzkovou, která o Mertensové prohlásila: „Drží si stabilní výkonnost, má obrovskou kvalitu. Její hra je velice solidní a kazí co nejméně.“
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Vždyť je také proškolená vypjatými zápasy ve finále grandslamů a Turnaje mistryň. Závěrečný podnik pro osm nejlepších párů sezony si podmanila dvakrát, v deblovém žebříčku se dostala i na pozici světové jedničky.
„Hrát velká finále ve čtyřhře mi určitě hodně pomohlo, protože je to taky hodně stresující. Tyhle zkušenosti mi pomáhají ustát tlak,“ prozradila.
Ve třiceti je tenisem rozhodně ošlehanější než o devět let mladší Nosková. Jejich středeční duel slibuje zajímavé střetnutí, utkají se vůbec poprvé. „Snaží se být co nejagresivnější, takže si nemyslím, že budeme mít mnoho výměn,“ vyhlíží zápas česká tenistka. „Ani jsme spolu nikdy netrénovaly. Ale někdy je dobré jít na kurt s čistou hlavou.“
Nosková se mezi nejlepší osmičku na grandslamech dostala podruhé, před dvěma lety se jí to podařilo na Australian Open. Mertensová si musela počkat ještě déle, ve čtvrtfinále byla naposledy před šesti lety na US Open.
Od té doby se toho hodně změnilo.
„I já se cítím jinak. Tenis se hodně vyvinul, musíte hrát víc riskantně,“ popisuje Belgičanka. „Ne že bychom dřív neriskovali, ale míče jsou rychlejší a je to náročnější. Nezískáte nic zadarmo. I mladé holky navíc hrají na vysoké úrovni, takže každý zápas je těžký.“
Ostatně i Noskové je teprve 21 let a ve středečním duelu bude papírovou favoritkou. Ale Mertensová rozhodně nic nevzdává. „Pořád mám velkou motivaci, protože nikdy nevíte, kdy to skončí. Důležité je věřit v sebe a využít šance, které se vám naskytnou.“
Navíc v All England Clubu se může soustředit pouze na singl, jelikož loňský titul z deblu už s jistotou neobhájí. Se svou parťačkou Čang Šuaj totiž vypadly už po druhém kole.
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„Občas je těžké obě soutěže skloubit, ale myslím, že po těch letech už se mi to daří,“ pochvaluje si. „Singl a debl jsou samozřejmě dost odlišné disciplíny, ale jsem ráda, že se mi daří v obou. Snažím se pořád zlepšovat. V tenise na sobě můžete pracovat v podstatě neustále, protože hrajete turnaje téměř každý týden.“
Přesto si ale Mertensová občas najde čas i na svou další velkou zálibu – zvířata. „Pro mě je domov tam, kde jsou moji psi,“ říká. „Vzhledem k tomu, že při tenise hodně cestujeme, přináší mi pocit domova. Vždycky jsou rádi, že mě vidí, bez ohledu na to, co se stane na kurtu, stále jsou šťastní a loajální.“
Dříve se dokonce spojila se značkou Beabond, se kterou vytvořila speciální kolekci náhrdelníků s otiskem gorilí tlapy, právě na podporu těchto ohrožených lidoopů. Třicet procent z prodeje společně věnovaly Národnímu parku Virunga v Demokratické republice Kongo.
„Můj sen je navštívit Afriku a vidět zvířata. I díky organizacím na jejich ochranu mám motivaci hrát. Že jsem mohla vytvořit tento náhrdelník, pro mě znamená hodně, jsem ráda, že můžu upozornit na skvělou práci, kterou ochránci zvířat dělají.“
Sama by ráda obdobnou profesi vykonávala. „Kdybych nehrála tenis, chtěla bych pracovat se zvířaty. A možná se mi to po kariéře splní.“
Teď má však trochu odlišné ambice – zastavit v All England Clubu rozjetou Noskovou.