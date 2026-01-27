Dokážu být tvrdá soupeřka, ví Svitolinová. Dělá jí radost semifinále i zprávy z domova

Mezi nejlepší čtyřkou už byla dvakrát na Wimbledonu a jednou na US Open, na Australian Open došla v minulosti nejdále do čtvrtfinále. „Jsem ráda, že jsem se po tolika letech a tolika pokusech tady v Melbourne konečně dostala do semifinále,“ usmívala se na tiskové konferenci.
Může ji těšit i šňůra vítězných zápasů, kterou drží. Před úvodním grandslamem sezony ovládla turnaj v Aucklandu, a tak má v aktuální sezoně bezchybné skóre 10:0.
Ještě vylepšit ho může v premiérovém semifinále, kde ji ovšem čeká světová jednička Aryna Sabalenková. Ukrajinská tenistka však může být povzbuzena jednoznačným výkonem proti Gauffové, kterou smázla 6:1, 6:2. Předtím si poradila i s talentovanou Mirrou Andrejevovou.
Ale že by si mohla zahrát první grandslamové finále v kariéře, si 31letá Svitolinová zatím nepřipouští.
„Upřímně řečeno, nedívám se tak daleko dopředu,“ líčila novinářům v Melbourne. „Čeká mě další velká výzva. Samozřejmě vím, že jsem krok od finále, ale pro mě je teď důležité soustředit se na regeneraci a na taktické věci, na kterých musím ve středu zapracovat. Budu se snažit, abych se na semifinále co nejlépe připravila.“
O čem Svitolinová po postupu do semifinále ještě mluvila?
O utkání s Gauffovou: „Myslím, že jsem hrála dobře, takticky jsem zápas zvládla skvěle. Coco je velká šampionka, už několikrát se proti mně dokázala vrátit do zápasu, i když prohrávala o set. Já jsem se snažila postupně budovat hru, zůstávat soustředěná od začátku až do konce.“
O agresivním stylu hry: „Teď už je to pro mě docela přirozené. Od návratu po těhotenství je to hodně o hledání příležitostí k útoku a zároveň o tom nespěchat. Byly i zápasy, kde jsem to trochu přeháněla. Někdy mám pocit, že můžu být v určitých momentech trpělivější.“
O semifinálovém duelu: „Ještě nevím, jak se na něj budu připravovat. Ale určitě si promluvím s trenérem o taktice, na které budu pracovat i při tréninku. Zároveň si udělám čas na regeneraci. I když čtvrtfinále netrvalo ani hodinu, pořád si vybralo fyzickou daň.“
O zbraních Sabalenkové, se kterou má skóre 1:5: „Není žádným tajemstvím, že je to extrémně silová hráčka. Viděla jsem kousek jejího čtvrtfinálového zápasu a hrála opravdu skvěle. Je velmi konzistentní, dlouhodobě podává stabilní výkony. Budu muset hledat šance, jak uspět, a proměňovat je.“
O vlastním posunu: „Určitě jsem lepší hráčkou, než kterou jsem byla třeba osm let zpátky. Samozřejmě jsem dosáhla na velké úspěchy, vyhrála jsem Turnaj mistryň, vítězila jsem nad top soupeřkami... To byly obrovské úspěchy, bez nich bych dnes nebyla tím, kým jsem. Ale tenis se vyvíjí a vy musíte taky, abyste byli konkurenceschopní.“
O nových soupeřkách: „Teď je pro mě tenis hlavně o hledání nových cest k vítězství. Na okruhu je hodně mladých, agresivních hráček, pokud nejste v nejlepší formě, zkrátka vás přehrají. Musíte se vyvíjet, zlepšovat a hledat to, co vám funguje.“
O loňské pauze: „Bylo to těžké rozhodnutí, ale mluvila jsem se svým týmem, s Gaëlem, s rodinou. Našli jsme v tom hodně pozitiv. Kdybych si nedala pauzu a pokračovala, dnes bych tady nebyla. Byla bych vyčerpaná a možná bych ani nebyla zdravotně v pořádku.“
O náročnosti profesionálního tenisu: „Na nejvyšší úrovni jedete neustále na hraně a právě tam vznikají zranění. Napětí je příliš velké a tělo to nakonec nevydrží. Pro mě bylo důležité udělat krok zpět. Cítím, že mi to pomohlo.“
O současné formě: „Když jsem svěží a mentálně připravená, dokážu zvládat náročné situace a hrát dobře. Na kurtu umím být hodně tvrdá soupeřka. Možná ne vždy vyhraju úplně lehce, ale jsem připravená bojovat.“
O zprávách z domova: „Pár jsem jich četla, jsem šťastná, že lidé na Ukrajině mají z mých úspěchů radost. Vzhledem k tomu, jak těžká pro ně byla letošní zima, mám pocit, že do jejich života přináším aspoň trochu světla. Je to pro mě opravdu silné.“