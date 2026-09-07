Dvě tváře Menšíka. Má potenciál šampiona, ale dál ho sráží nevyrovnanost

Ale tento výsledek na závěrečném grandslamu sezony pořád zůstává jeho maximem. Předloni ho zopakoval, stejně jako letos, avšak dál se zatím ještě nedostal.
Což je vzhledem k jeho obřímu potenciálu zklamání. I nyní se v New Yorku ukázaly dvě tváře, které rodák z Prostějova už delší dobu střídá.
Velký talent s potenciálem šampiona v boji o osmifinále proti Learneru Tienovi nasázel 23 es a celkem 55 vítězných úderů a měl nakročeno k postupu, když vedl 2:1 na sety a 2:0 a 40:15. Jenže v závěru převážila druhá Menšíkova poloha: časté chyby a zakřiknutý výkon.
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Menšík vedl, pak si začal stěžovat na urážky od diváka. Zasáhla ochranka
Možná ho rozhodil i divák, se kterým se pustil do roztržky. S levorukým americkým vrstevníkem každopádně prohrál 3:6, 6:1, 7:6, 3:6 a 4:6. Po třech a půl hodinách odcházel v půl druhé v noci místního času z kurtu zklamaný, novinářům pouze zaslal krátké prohlášení.
Z jeho hlasu šlo poznat, jak moc ho porážka štve. Sám jistě cítil, že tenhle zápas šel zvládnout.
Proti Tienovi sice nebyl papírovým favoritem, na kurt šel coby 18. nasazený proti turnajovému číslu 14, ale dlouho měl jasně navrch a byl blízko postupu.
Osmifinále by Menšíkovi jistě slušelo, navíc by v něm čelil Rusovi Karenu Chačanovovi, momentálně až 50. hráči světa. A dál by mu vycházel vítěz utkání mezi Argentincem Franciskem Cerúndolem a Belgičanem Alexanderem Blockxem.
Takže Čech by byl favoritem na postup až mezi nejlepší čtveřici.
Právě v této fázi turnajů leží cíl, na který by měl Menšík mířit prakticky pokaždé. Určitě na to má – před třemi měsíci ohromil tažením do semifinále na Roland Garros.
Nicméně od té doby má nevýraznou zápasovou bilanci 9:6, ve Wimbledonu vypadl ve druhém kole také po nezvládnutém utkání a mrzení se ho drží i nyní při odletu z New Yorku.
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Poslední dva grandslamy roku mu nevyšly.
„Kdo má v tenise přehnaná očekávání, ten náš sport moc nezná,“ prohlásil v Londýně. „Pokaždé je to jiné – jinak se cítíte, hraje se na jiném povrchu a v jiném prostředí.“
Ale je zřejmé, že nevyrovnanost výkonů je pro něj charakteristická.
Podobný příběh se ostatně odehrál i v loňské sezoně.
Nejspíš si vzpomenete, že Menšík se blýskl na turnaji v Miami, kde ve finále přemohl Novaka Djokoviče a dokráčel si pro první velký titul.
Na konci března zářil, mluvilo se o jeho případné účasti na Turnaji mistrů a čekalo se, že svůj potenciál ukáže i na grandslamech. Ale nestalo se.
Ještě o měsíc později dokázal vyhrát alespoň tři zápasy v řadě v Madridu, ale pak se mu povedly maximálně jen dvě výhry za sebou. Na Roland Garros vypadl ve druhém kole, stejně tak na US Open, ve Wimbledonu došel do třetího.
Až když si po dlouhé sezoně odpočinul a nabral síly, znovu triumfoval. Letos v lednu získal titul v Aucklandu, solidně vypadal i na Australian Open, ze kterého ale musel po třetím kole odstoupit.
Pak kousal porážku po druhém zápase při obhajobě v Miami, poté ovšem dokráčel do zmíněného semifinále v Paříži…
Zkrátka velké výkyvy. A teď se opět hledá. Šampionovi v něm schází konzistentnost.
Z US Open vypadl po pětisetové porážce už třetím rokem v řadě. Další výzvou pro něj bude daviscupové utkání proti Američanům už v závěru příštího týdne v Praze. Tam bude potřeba jeho optimální výkon.