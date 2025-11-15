Dvě premiéry i ostudně prázdná hala. Jak mladé Češky vykročily za záchranou

Lepší vstup do baráže si přát nemohly, české tenistky na úvod své záchranářské mise smetly ve Varaždínu Kolumbii 3:0 bez ztráty setu. Na hladkém triumfu se podílely i dvě debutantky v týmové soutěži a radost svěřenkyním kapitána Petra Pály nezkazila ani chabá návštěva, která utkání přihlížela.
Lucie Havlíčková (vpravo) a Dominika Šalková slaví výhru ve čtyřhře v utkání...

Lucie Havlíčková (vpravo) a Dominika Šalková slaví výhru ve čtyřhře v utkání baráže BJK Cupu proti Kolumbii. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Nikola Bartůňková hraje forhend v baráži BJK Cupu proti Kolumbii.
Nikola Bartůňková se hecuje v baráži BJK Cupu proti Kolumbii.
Linda Nosková hraje forhend v utkání baráže BJK Cupu proti Kolumbii.
Lucie Havlíčková (vlevo) a Dominika Šalková při čtyřhře v baráži BJK Cupu proti...
Z televizních záběrů bylo na první pohled patrné, že tribuny v jinak útulně vypadající hale pro pět tisíc lidí zejí prázdnotou. Podle informací přímo z dějiště dorazila zhruba stovka diváků, přičemž většinu z nich tvořili věrní čeští příznivci.

„Je to takové nedůstojné. Když jsem si tam sedla, přišlo mi to smutné,“ komentovala pohled na prázdné ochozy česká jednička Linda Nosková pro web iSport.

Drtivý vstup do baráže BJK Cupu. Češky smetly Kolumbijky bez ztráty setu

„Říkal jsem si, že by možná přišly nějaké školy nebo děti z klubů. Když se hrál na jaře u nás v Porubě zápas Brazílie-Španělsko, tak dorazily…“ doplnil kapitán Pála.

Připomněl tak, že v dubnu v kvalifikační skupině o postup na finálový turnaj v Ostravě si diváci cestu do haly našli, i když domácí tým zrovna v akci nebyl.

V pátek odpoledne ve Varaždínu ale souboj Česka a Kolumbie chorvatské fanoušky nezlákal.

Jinak ale reprezentantky mohou být se vstupem do baráže spokojené.

Linda Nosková naslouchá radám kapitána Petra Pály v utkání baráže BJK Cupu proti Kolumbii.

„Jsem strašně rád za to, co holky předvedly,“ pochvaloval si kapitán Pála pro Českou televizi. Tím spíš, že do boje vyslal čtveřici s věkovým průměrem pouhých dvaceti let.

Demolici Kolumbijek odstartovala devatenáctiletá Nikola Bartůňková, která při premiéře v národním týmu smetla Yulianu Lizarazovou 6:3 a 6:1.

„Pro Nikolu to byl první zápas, a hned takhle ostrý. Zvládla začátek, což častokrát bývá nejtěžší. A ustála i těžký okamžik, kdy v prvním setu vedla 4:1 a 40:0, ale soupeřka snížila na 4:3. To byl zlomový moment, že se pak zápas nezamotal,“ hodnotil český kapitán.

Nikola Bartůňková slaví zisk bodu v baráži BJK Cupu proti Kolumbii.
Nikola Bartůňková se hecuje v baráži BJK Cupu proti Kolumbii.

Stejnou radost mu udělala i Nosková, která v partii jedniček přejela Camilu Osoriovou dvakrát 6:2.

„Hrála výborně,“ těšilo Pálu. „Její trenér Tomáš Krupa mi říkal, že v trénincích se jí s touhle soupeřkou moc nedařilo, ale tady to vypadalo trochu jinak.“

Už za rozhodnutého stavu nastoupily ke čtyřhře dvacetiletá Lucie Havlíčková, která stejně jako Bartůňková v reprezentaci debutovala, a o rok starší Dominika Šalková, jež už si BJK Cup vyzkoušela v dubnu v Ostravě.

A také ony zapsaly drtivý triumf, pár María Pérezová-Garcíaová, María Torresová předčily 6:1 a 6:2.

Lucie Havlíčková (vlevo) a Dominika Šalková při čtyřhře v baráži BJK Cupu proti Kolumbii

„Jsem za ně rád, protože každý bod se ve skupině počítá. A pro holky je dobré, že si to na kurtu vyzkoušely a získaly sebevědomí,“ chválil Pála.

Jeho svěřenkyně tak v sobotu mohou v klidu trénovat a odpoledne sledovat souboj Kolumbijek s Chorvatkami. Pokud by zvítězily Jihoameričanky, Češky teoreticky nemusí domácí tým ani porazit, může jim stačit i jeden bod.

Spíše se ale dá čekat úspěch Chorvatek, s nimiž si pak Pálova družina v neděli zahraje v přímém souboji o jediné místo, které zaručuje udržení v elitní skupině BJK Cupu pro příští sezonu.

S Kvitovou mě napálili, kvůli sázce jsem si musel založit Facebook, vzpomíná Pála

„Proti Kolumbii jsme udělali teprve první krok. Je super, jak to dopadlo, ale budeme se muset soustředit i na další zápas, abychom mohli skončit první,“ uvědomuje si zkušený kapitán, pro kterého bude střetnutí s Chorvatkami posledním vystoupením ve funkci. „V sobotu si zatrénujeme a dáme hlavy dohromady, kdo bude hrát v neděli.“

A český tým také doufá, že proti domácím přijde ve Varaždínu více diváků.









