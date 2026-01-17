Druhý titul pro Menšíka! Ve finále v Aucklandu odvracel setboly a pálil esa

Český tenisový talent Jakub Menšík znovu udeřil. Po senzačním triumfu na loňském Masters v Miami slaví druhou trofej z okruhu ATP v kariéře, tentokrát na menším podniku v Aucklandu. V sobotním finále porazil Argentince Sebastiána Báeze 6:3, 7:6 a výtečně se naladil na grandslamové Australian Open, které startuje už v neděli. O titul usiluje ještě Tomáš Macháč, který hraje finále v Adelaide.
Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu. | foto: AP

Dvacetiletý Menšík, jenž na turnaji ATP 250 na Novém Zélandu plnil roli nasazené trojky, porazil o pět let staršího Báeze za hodinu a 24 minut. Pomol si 18 esy a celkově 24 vítěznými míči.

První set získal díky brejku v šesté hře, sám v úvodním dějství o servis nepřišel a nastřílel hned jedenáct es.

Ve druhém setu si oba hráči drželi podání až do dramatické koncovky. Světová osmnáctka Menšík v ní sice získal brejk na 6:5, utkání ale nedoservíroval, a tak rozhodla až zkrácená hra.

Jakub Menšík slaví zisk titulu na turnaji v Aucklandu.
Jakub Menšík slaví zisk titulu na turnaji v Aucklandu.

V ní český tenista za stavu 3:6 odvrátil tři setboly, poté se dostal ke dvěma mečbolům a druhý po Argentincově dlouhém bekhendu využil. A mohl začít jásat.

„Byl to skvělý týden,“ cituje ho turnajový web. „Jsem rád, že po dovolené a předsezonní přípravě jsem se na okruh vrátil s novou energií. Jsem moc šťastný, že jsem hned takhle na začátku roku dokázal najít svou hru. Z vítězství mám velkou radost.“

V Aucklandu vyhrál čtyři zápasy, z toho dva v pátek. Báezovi, 39. hráči žebříčku, připravil vůbec první porážku v sezoně, Argentinec předtím zdolal například Američany Taylora Fritze a Bena Sheltona. Ale na českou hvězdu už nestačil.

Rodák z Prostějova se stal nejmladším vítězem turnaje od roku 2009, kdy tam triumfoval jiný Argentinec Juan Martín del Potro.

Uspěl ve druhém finále po sobě, loni premiérově triumfoval v Miami, kde ve finále porazil Srba Novaka Djokoviče. Boj o titul tak zatím prohrál jen před dvěma lety v Dauhá.

V Aucklandu se stal pátým českým vítězem, naposledy tam slavil v roce 2015 Jiří Veselý. V minulosti turnaj ovládli také Jiří Novák, Karel Nováček či Miloslav Mečíř.

Díky triumfu se svěřenec trenéra Tomáše Josefuse posune v žebříčku ATP z 18. místa na 17.

Tenisový turnaj mužů v Aucklandu

tvrdý povrch, dotace 700.045 dolarů

Dvouhra - finále:
Menšík (3-ČR) - Báez (7-Arg.) 6:3, 7:6 (9:7)

