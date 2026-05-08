Lehečka prošel v Římě do třetího kola, Muchová prohrála s Potapovovou

Autor: ,
  17:08
Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Římě do 3. kola. Třináctý tenista světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Jana-Lennarda Struffa 7:6, 6:3. Světová jedenáctka Karolína Muchová podlehla Anastasii Potapovové z Rakouska 3:6, 2:6.

Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Madridu. | foto: Reuters

Čtyřiadvacetiletý Lehečka zdolal o 12 let staršího Struffa i ve třetím vzájemném utkání. Duel, který byl uprostřed druhého setu přerušen skoro na dvě hodiny kvůli dešti, vyhrál i díky sedmi esům a 22 vítězným míčům. V dalším utkání ho čeká třiadvacátý nasazený Nor Casper Ruud.

Mladoboleslavský rodák získal první set až v tiebreaku, v němž prohrával 0:2, ale nakonec zvítězil 7:4. Ve druhé sadě Lehečka přišel ve třetí hře o servis, ale manko brejku ihned smazal. Za stavu 4:3 pro českého hráče byl duel přerušen kvůli dešti. Lehečka po návratu na kurt soupeři okamžitě vzal podání a následně využil na servisu první mečbol.

Kompletní tenisové výsledky

Muchová, která měla v 1. kole volný los, prohrála s Potapovovou po hodině a 35 minutách. V šestém vzájemném utkání Rakušance podlehla podruhé, když nenavázala na předchozí tři vítězství. Vypracovala si osm brejkbolů, ale využila jediný.

Finalistka Roland Garros z roku 2023 ztratila první set po nevydařené koncovce, v níž přišla dvakrát o servis. V úvodu druhého setu ztratila Muchová podání znovu a nepomohla jí ani pauza kvůli dešti. Potapovová po návratu na kurt utekla do vedení 4:0 a duel následně doservírovala.

V Římě se v pátek představí také Vít Kopřiva, který bude hrát s Francouzem Ugem Humbertem. Mezi ženami se do hlavní soutěže dostala Nikola Bartůňková, která po odhlášení Kanaďanky Victorie Mbokové narazí na domácí Tyru Caterinu Grantovou. Karolína Plíšková se večer utká s Rumunkou Jaqueline Cristianovou.

Turnaj v Římě

antuka

Muži (dotace 8 235 540 eur):
Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka (11-ČR) - Struff (Něm.) 7:6 (7:4), 6:3

Ženy (dotace 7 228 080 eur):
Dvouhra - 2. kolo:
Potapovová (Rak.) - Muchová (11-ČR) 6:3, 6:2

