„V budoucnu si samozřejmě může školu dodělat. Věčně byla pryč. Jedna zkouška, chyběla. Další zkouška, zase byla někde na turnaji,“ vzpomíná otec.
Nosková vyrůstala na Vsetínsku, kvůli tenisu ovšem začala dojíždět do přerovského klubu TK Precheza, nakonec si zde našla i školu, ZŠ U Tenisu. Ve 14 letech se do města přestěhovala s maminkou natrvalo. A po konci základky už na střední nenastoupila.
„Bylo to těžké rozhodnutí. Ale kdybych takové rozhodnutí nepodstoupila, nehraju dnes tak, jak hraju, a nejsem tam, kde jsem. Zpětně jsem za to ráda,“ povídala před lety, když vyhrála juniorskou soutěž na Roland Garros.
Naše rodina není zvyklá na takovou popularitu. Mám z toho husí kůži, my jsme obyčejní lidé z vesnice.