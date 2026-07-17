Táta wimbledonské šampionky: Trenéra jsme přemlouvali, Linda je dobrák od kosti

Václav Havlíček
  15:10

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Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku Wimbledonu. Vedle ní táta Drahoš. | foto: Václav Havlíček, MF DNES

Tenkrát se psal rok 2021. Čerstvé šampionce tenisového Wimbledonu Lindě Noskové bylo šestnáct let, když se rozhodla: Končím se školou! „Tenisu chci obětovat vše,“ řekla pak v rozhovoru pro iDNES.cz. Byl to jeden z mála okamžiků, kdy rozmrzela svého tatínka, který jí je dodnes velkou oporou. „Tenkrát mě to trošku zamrzelo, ale koho ne? Dnes si říkám, že tomu prostě chtěla dát všechno,“ poví Drahoš Nosek.

„V budoucnu si samozřejmě může školu dodělat. Věčně byla pryč. Jedna zkouška, chyběla. Další zkouška, zase byla někde na turnaji,“ vzpomíná otec.

Nosková vyrůstala na Vsetínsku, kvůli tenisu ovšem začala dojíždět do přerovského klubu TK Precheza, nakonec si zde našla i školu, ZŠ U Tenisu. Ve 14 letech se do města přestěhovala s maminkou natrvalo. A po konci základky už na střední nenastoupila.

„Bylo to těžké rozhodnutí. Ale kdybych takové rozhodnutí nepodstoupila, nehraju dnes tak, jak hraju, a nejsem tam, kde jsem. Zpětně jsem za to ráda,“ povídala před lety, když vyhrála juniorskou soutěž na Roland Garros.

Naše rodina není zvyklá na takovou popularitu. Mám z toho husí kůži, my jsme obyčejní lidé z vesnice.

Drahoš Nosek

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