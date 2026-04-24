Dozvuk Kaderkovy éry. Tenisový svaz musí uhradit téměř 25 milionů korun

  15:00
Český tenisový svaz (ČTS) musí zaplatit Finančnímu úřadu v Praze 24,7 milionu korun za nesprávné použití státní dotace v roce 2021 v éře bývalého prezidenta Iva Kaderky. Svaz podal návrh na rozložení sumy do splátkového kalendáře. Uhrazení podobných částek mu hrozí také za období 2022 a 2023.
Ivo Kaderka | foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

Finanční úřad pro hlavní město vyměřil ČTS platební odvod ve výši 24 721 488 korun za porušení rozpočtové kázně při organizaci turnajů v roce 2021. Svaz podal proti verdiktu odvolání, to ale bylo 14. dubna zamítnuto a výměr nabyl právní moci.

„Současné vedení svazu nastoupilo v červnu 2024 s jasným mandátem: dotáhnout do konce vyšetřování pochybení z minulosti a nastavit fungování ČTS tak, aby se podobné věci už nemohly opakovat. Platební výměr finančního úřadu je přímým důsledkem hospodaření části předchozího vedení a my jsme rozhodnuti jej řešit transparentně, v dialogu se státem a bez toho, aby to odneslo současné tenisové hnutí - kluby, reprezentace a děti,“ uvedl předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba.

Štvanici čeká rekonstrukce za miliony.

ČTS nyní žádá finanční úřad o povolení splátkového kalendáře. Navrhuje měsíční splátky ve výši 700 tisíc korun po dobu tří let. Jako zajištění nabízí areál na Štvanici v Praze. Podá také ještě žádost o prominutí pokuty.

Kaderka, který před Kotrbou vedl svaz od roku 1998, je stíhaný za podvody se státními dotacemi. „S reálnou hrozbou splátek byli v listopadu seznámeni členové valné hromady, kteří na základě této informace schválili odpovídající rozpočet na letošní rok. V něm je počítáno s rezervou pro tento případ, kterou nyní musíme využít,“ konstatoval Kotrba.

Jakub Kotrba, nový předseda Českého tenisového svazu.

Vedle částky 24,7 milionu korun svaz očekává, že Národní sportovní agentura (NSA) postoupí finančnímu úřadu také vrácení dalších přibližně 52,5 milionu korun za období 2022 a 2023. Celkový dluh by tak činil přes 77 milionů korun.

Svaz zavedl opatření v rámci finančního řízení a vnitřní kontroly, které by měly do budoucna podobným situacím zamezit. Mezi ně patří elektronické schvalování výdajů, postupná eliminace hotovostních operací, moderní účetní systém i nezávislý audit pro NSA.

Že tenis přijde o dotace? Kaderka mluvil i o vydírání. NSA: Důrazně se ohrazujeme

„Tvrdá sankce za hospodaření v minulých letech nás nepřekvapila, přestože jsme se snažili všemi dostupnými prostředky argumentovat proti. Vedle toho jsme se připravovali na její dopady téměř dva roky. Díky této přípravě dnes fungujeme transparentně, máme procesy plně pod kontrolou a jsme zároveň finančně připraveni tuto situaci řešit, aniž by byly ohroženy základní funkce svazu, financování klubů, středisek a reprezentace,“ uvedl Kotrba.

V případě dalších úhrad za roky 2022 a 2023 chce svaz postupovat podobně - tedy žádostí o splátky a následně o prominutí. Svaz také ve svém stanovisku uvedl, že „je připraven vzniklou škodu vymáhat na konkrétních vinících, budou-li v budoucnu označeni nezávislými soudy.“

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Karvinský kouč před finále extraligy: Rozhodnou detaily. Jako každý rok

Karvinský trenér Michal Brůna

Zase Plzeň. Poosmé za sebou jsou házenkáři Baníku Karviná ve finále extraligy a poosmé se o titul utkají s Plzní. Série na tři výhry začne v sobotu a v neděli vždy od 18.00 v karvinské hale. v Plzni...

24. dubna 2026  15:52

Recept na úspěch. Ronaldův bývalý kuchař přiblížil tajemství jeho formy

Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo se i po čtyřicítce drží na vrcholu a stále...

Cristiano Ronaldo je dlouhodobě synonymem špičkové fyzické kondice. I po čtyřicítce patří mezi nejlépe připravené fotbalisty světa a jeho forma budí obdiv napříč sporty. Podle jeho bývalého...

24. dubna 2026  15:24

Arsenal, či City? Paříž, nebo Lens? Němci versus Španělé. O co jde v elitních ligách

Saud Abdulhamid z Lens se raduje z gólu v utkání francouzské ligy proti...

Bayern Mnichov je už týden německým mistrem, o víkendu může mít titul Inter Milán, ve Španělsku ho má na dosah Barcelona, zato v Anglii a ve Francii se o něj nejspíš bude bojovat až do posledního...

24. dubna 2026  15:19

Prestianni si nezahraje šestkrát, urážka Viníciuse nebyla rasistická, ale homofobní

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...

Gianluca Prestianni z fotbalové Benfiky dostal od disciplinární komise UEFA trest na šest zápasů za diskriminační chování vůči Viníciusi Júniorovi v Lize mistrů. Vzájemný duel prvního kola play off...

24. dubna 2026  15:18

Formule 1 se vrátí do Turecka. Ukážeme, že naše země je bezpečná, tvrdí prezident

START. Piloti F1 startují do Velké ceny Turecka.

Do kalendáře mistrovství světa formule 1 se od příštího roku vrátí Velká cena Turecka. Závod se bude konat opět na okruhu v Istanbulu, organizátoři podepsali s vedením seriálu smlouvu na pět let....

24. dubna 2026  14:53

Rulík ocenil vstup: Kontrolovali jsme to. Král netušil, jestli mu první gól neseberou

Filip Král (vpravo) a Dominik Kubalík na vhazování v přípravném duelu s...

Čekal dvanáct zápasů. A přišlo to! V přípravném duelu před mistrovstvím světa proti Rakousku. Filipu Královi ale chvíli trvalo, než si uvědomil, že právě zapsal první gól v dresu hokejové...

24. dubna 2026  14:47

Osmnáctku chválil i Rulík. Šmíd apeloval na hráče: Ať vám to nestoupne do hlavy

Čeští hokejisté do 18 let po vítězství nad Spojenými státy na světovém...

Zažívají povedený vstup do mistrovství světa osmnáctek. V Bratislavě nejprve porazili favority z USA (3:2P), ve čtvrtek přetlačili i Švédsko (2:1). V tabulce jsou čeští hokejisté s pěti body na...

24. dubna 2026  14:01

Pět hráčů a dva zápasy. Policisté prověřují podezřelá utkání fotbalové Chrudimi

Nový trávník na hradeckém stadionu v Malšovicích (2. 8. 2012)

Minimálně dva zápasy chrudimských fotbalistů a pět hráčů má v hledáčku Policie ČR a fotbalová asociace FAČR. Podezírají je, že pomohli sázkařské mafii ovlivnit počet branek v utkání.

24. dubna 2026  13:41

Plíšková je na antuce v Madridu ve třetím kole, zdolala Řekyni Sakkariovou

Karolína Plíšková na turnaji v Madridu.

Karolína Plíšková porazila na tenisovém turnaji v Madridu nasazenou třiatřicítku Marii Sakkariovou z Řecka 6:4, 7:6 a postoupila do třetího kola. V boji o osmifinále se na tamní antuce utká s...

24. dubna 2026  13:16

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

vydáno 24. dubna 2026

Buď Souček, nebo Kinský. Komu připadne poslední sestupové místo v Anglii?

Tomáš Souček z West Hamu reaguje se spoluhráčem Konstantinem Mavropanosem během...

Na pětadevadesát procent to bude jeden z nich. Buď bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Souček, nebo brankář Antonín Kinský. Podle predikcí serveru The Athletic mají sestupu ve fotbalové Premier...

24. dubna 2026  12:51

