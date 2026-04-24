Dozvuk Kaderkovy éry. Tenisový svaz musí uhradit téměř 25 milionů korun

Finanční úřad pro hlavní město vyměřil ČTS platební odvod ve výši 24 721 488 korun za porušení rozpočtové kázně při organizaci turnajů v roce 2021. Svaz podal proti verdiktu odvolání, to ale bylo 14. dubna zamítnuto a výměr nabyl právní moci.
„Současné vedení svazu nastoupilo v červnu 2024 s jasným mandátem: dotáhnout do konce vyšetřování pochybení z minulosti a nastavit fungování ČTS tak, aby se podobné věci už nemohly opakovat. Platební výměr finančního úřadu je přímým důsledkem hospodaření části předchozího vedení a my jsme rozhodnuti jej řešit transparentně, v dialogu se státem a bez toho, aby to odneslo současné tenisové hnutí - kluby, reprezentace a děti,“ uvedl předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba.
ČTS nyní žádá finanční úřad o povolení splátkového kalendáře. Navrhuje měsíční splátky ve výši 700 tisíc korun po dobu tří let. Jako zajištění nabízí areál na Štvanici v Praze. Podá také ještě žádost o prominutí pokuty.
Kaderka, který před Kotrbou vedl svaz od roku 1998, je stíhaný za podvody se státními dotacemi. „S reálnou hrozbou splátek byli v listopadu seznámeni členové valné hromady, kteří na základě této informace schválili odpovídající rozpočet na letošní rok. V něm je počítáno s rezervou pro tento případ, kterou nyní musíme využít,“ konstatoval Kotrba.
Vedle částky 24,7 milionu korun svaz očekává, že Národní sportovní agentura (NSA) postoupí finančnímu úřadu také vrácení dalších přibližně 52,5 milionu korun za období 2022 a 2023. Celkový dluh by tak činil přes 77 milionů korun.
Svaz zavedl opatření v rámci finančního řízení a vnitřní kontroly, které by měly do budoucna podobným situacím zamezit. Mezi ně patří elektronické schvalování výdajů, postupná eliminace hotovostních operací, moderní účetní systém i nezávislý audit pro NSA.
„Tvrdá sankce za hospodaření v minulých letech nás nepřekvapila, přestože jsme se snažili všemi dostupnými prostředky argumentovat proti. Vedle toho jsme se připravovali na její dopady téměř dva roky. Díky této přípravě dnes fungujeme transparentně, máme procesy plně pod kontrolou a jsme zároveň finančně připraveni tuto situaci řešit, aniž by byly ohroženy základní funkce svazu, financování klubů, středisek a reprezentace,“ uvedl Kotrba.
V případě dalších úhrad za roky 2022 a 2023 chce svaz postupovat podobně - tedy žádostí o splátky a následně o prominutí. Svaz také ve svém stanovisku uvedl, že „je připraven vzniklou škodu vymáhat na konkrétních vinících, budou-li v budoucnu označeni nezávislými soudy.“