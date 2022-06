Loňský vítěz Velké pardubické Talent vyhrál druhou kvalifikaci

Druhá kvalifikace na Velkou pardubickou (steeplechase 5800 m, pětiletí a starší koně): 1. Talent (ž. Novák, tr. Kabelková, stáj DS Kabelkovi), 2. Sacamiro, 3. Dajuka. Výrok: jistě 2 - hlava - 3/4. Čas: 7:15,16.

Zlatý pohár Pardubického závodiště (steeplechase 3900 m, pětiletí a starší koně, 300.000 Kč): 1. Aztek (ž. Stromský, tr. T. Váňa, stáj Dr. Charvát), 2. Perry Owens, 3. Dominique. Výrok: boj 3/4 - 3 1/2 - 3/4. Čas: 5:03,69.

Další dostihy:

I. Royal Gino (ž. Myška) - Wise Ruler - Ronaldo King,

II. Imphal (ž. Myška) - High In The Sky - Forman,

III. Greek Desert (ž. Faltejsek) - Giannina - Kmotr,

IV. Maková panenka (ž. Odložil) - Alegoria - Nikeandnemesis,

V. Night Moon (ž. Faltejsek) - Well Absolut - Laverno,

VII. Mediciman (ž. Matuský) - Lianel - Chelmsford.