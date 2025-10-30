První čtvrtfinále na okruhu WTA v kariéře. Šalková v Číně vyřadila nasazenou Rusku

V duelu, který začal kvůli dešti s několikahodinovým zpožděním, vybojovala Šalková vyrovnaný úvodní set za rovnou hodinu 7:4 v tie-breaku.
Ve druhé sadě šla po brejku do vedení 2:1, dalších pět her v řadě ale ztratila a musela proti favoritce do třetího setu. V něm rychle odskočila do vedení 3:0 a náskok už nepustila, přestože ještě jednou a celkově posedmé v zápase přišla o podání.
Po více než dvou hodinách proměnila druhý mečbol. Její další soupeřkou bude lepší z duelu dvou domácích hráček Paj Čuo-süan a Kuo Chan-jü.
Turnaj žen v Ťiou-ťiang
tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: