První čtvrtfinále na okruhu WTA v kariéře. Šalková v Číně vyřadila nasazenou Rusku

Autor: ,
  10:46
Dominika Šalková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále na okruhu WTA Tour. Jednadvacetiletá česká tenistka, které aktuálně patří ve světovém žebříčku 151. místo, zdolala na turnaji v Ťiou-ťiangu ve druhém kole osmou nasazenou Rusku Anastasii Zacharovovou 7:6, 2:6, 6:2.

Dominika Šalková hraje forhend v osmifinále Prague Open. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V duelu, který začal kvůli dešti s několikahodinovým zpožděním, vybojovala Šalková vyrovnaný úvodní set za rovnou hodinu 7:4 v tie-breaku.

Kompletní tenisové výsledky

Ve druhé sadě šla po brejku do vedení 2:1, dalších pět her v řadě ale ztratila a musela proti favoritce do třetího setu. V něm rychle odskočila do vedení 3:0 a náskok už nepustila, přestože ještě jednou a celkově posedmé v zápase přišla o podání.

Po více než dvou hodinách proměnila druhý mečbol. Její další soupeřkou bude lepší z duelu dvou domácích hráček Paj Čuo-süan a Kuo Chan-jü.

Turnaj žen v Ťiou-ťiang

tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Šalková (ČR) - Zacharovová (8-Rus.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:2

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Tjenová vs. FruhvirtováTenis - Osmifinále - 30. 10. 2025:Tjenová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 6:3, 0:0
  • 1.57
  • -
  • 2.30
Géa vs. KumstátTenis - Osmifinále - 30. 10. 2025:Géa vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
30. 10. 12:45
  • 1.18
  • -
  • 4.28
Bejlek vs. RieraováTenis - Čtvrtfinále - 30. 10. 2025:Bejlek vs. Rieraová //www.idnes.cz/sport
30. 10. 21:00
  • 1.15
  • -
  • 5.35
Boyer vs. KolářTenis - Čtvrtfinále - 31. 10. 2025:Boyer vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:00
  • 1.95
  • -
  • 1.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Dřel v pneuservisu, pak se Moník přeškolil a je čtvrté nejlepší libero na světě

Premium

Jakmile ve třiceti změnil Milan Moník post, změnila se i jeho kariéra. Když před devíti lety hrál ligu v Benátkách nad Jizerou, brigádničil v pneuservisu a vyměňoval gumy. Teď ho na duši, té jeho...

30. října 2025

Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se

Po mistru světa přebírá štafetu jiný světový šampion, ten juniorský. Na svou žádost v pozici sportovního manažera hokejistů českobudějovického Motoru skončí Jiří Novotný. Po této sezoně ho nahradí...

30. října 2025  11:10

Světový pohár v rychlobruslení 2025/26: program, výsledky, kde sledovat

Pouhých pět zastávek má v letošní sezoně Světový pohár v rychlobruslení. Odstartuje v listopadu v americkém Salt Lake City a skončí v lednu v německém Inzellu. České oči se budou jako vždy upínat k...

30. října 2025  10:59

První čtvrtfinále na okruhu WTA v kariéře. Šalková v Číně vyřadila nasazenou Rusku

Dominika Šalková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále na okruhu WTA Tour. Jednadvacetiletá česká tenistka, které aktuálně patří ve světovém žebříčku 151. místo, zdolala na turnaji v Ťiou-ťiangu...

30. října 2025  10:46

Marchand se na čas loučí s NHL. Pomůže kamarádovi, jemuž tragicky zemřela dcera

Zaslechl tragickou zprávu, tak ani chvilku nepřemýšlel a rozhodl se okamžitě odjet. Kanadský hokejista Brad Marchand poprosil Floridu, aby jej do víkendu uvolnila z tréninků i zápasu. Kvůli...

30. října 2025  10:45

Lepší mač už nezažiju. Nové Sady sklidily ovace, proti Spáčilovi vyběhl jeho kantor

Pětasedmdesát minut trval další díl pohárové pohádky týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Ještě minulý týden Viktoria Plzeň na stadionu pro sedmdesát tisíc lidí přemohla AS Řím, ve středu se trápila v...

30. října 2025  10:15

Ledecká si udělala test pohlaví: Jsem jen žena, ale vyšla i lehká alergie na kryptonit

Mezinárodní lyžařská federace FIS plánuje po vzoru Světové atletiky zavést genderové testy, které musí podstoupit závodnice, jež chtějí startovat v ženské kategorii. Zatím není jasné, kdy půjde o...

30. října 2025  9:45

Nováček vymazal soupeře, otočil sérii a přiblížil Toronto k triumfu ve Světové sérii

Baseballisté Toronta jsou blízko triumfu ve Světové sérii. Pátý zápas finále MLB na půdě Los Angeles Dodgers vyhráli 6:1, sérii na čtyři výhry otočili na 3:2 a titul po 32 letech mohou slavit už v...

30. října 2025  9:07,  aktualizováno  9:43

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že...

30. října 2025

Doubek psal historii, mistrem smyku je jako teenager. Auto ho mění na extroverta

Když ve třinácti letech vyhrál domácí mistrovství v driftu v kategorii Street, stal se nejmladším českým šampionem v automobilovém sportu. Vladimíru Doubkovi je teď osmnáct a znovu přepisoval...

30. října 2025  7:53,  aktualizováno  8:40

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Jokič exceloval, Lakers rozhodli v závěru. Krejčí sledoval výhru Atlanty jen z lavičky

Basketbalisté Atlanty v NBA zvítězili nad Brooklynem 117:112 a připsali si druhou výhru v sezoně. Český reprezentant Vít Krejčí to sledoval jen z lavičky náhradníků. Hrdinou Los Angeles Lakers se...

30. října 2025  8:12

Nový trik i příprava s Američany v Chile. Kroupa věří: Sezona bude stát za to

V minulé sezoně si připsal obrovský úspěch. Jako teprve druhý Čech v historii se stal juniorským mistrem světa v lyžařských akrobatických disciplínách. Nadcházející zimu chce devatenáctiletý boulař...

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.