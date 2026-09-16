Šalková se dočkala zápasu. V Sao Paulu si pak vybojovala druhé kolo

Vedle dvaadvacetileté Šalkové by se měla ve středu v Brazílii dostat na kurty i další česká tenistka Vendula Valdmannová. V prvním kole ji čeká domácí Laura Pigossiová.
Turnaj žen v Sao Paulu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Vedle dvaadvacetileté Šalkové by se měla ve středu v Brazílii dostat na kurty i další česká tenistka Vendula Valdmannová. V prvním kole ji čeká domácí Laura Pigossiová.
Turnaj žen v Sao Paulu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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