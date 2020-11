Nemáme slunce ani čerstvý vzduch, běduje Thiem. Přesto v Londýně září

„Upřímně, myslím si, že jsem dnes hrál ještě na vyšší úrovni než na US Open. Byl to asi můj nejlepší zápas od restartu sezony, z čehož mám obrovskou radost,“ liboval si Thiem po úterním skalpu Rafaela Nadala.

Ne, jeho slova nejsou přehnaná.

Oba borci si totiž na kurt přinesli výtečné výkony, leč Rakušan byl přeci jen na konci spokojenější – přetahovanou ovládl po dvou tiebreacích, v tom prvním přitom odvrátil dva setboly.

„Byl to skvělý zápas, který si budu ještě dlouho pamatovat,“ prohlásil.

Při svém třetím startu od zisku poháru na grandslamovém US Open se tak Thiem už zvládl vypořádat s novou dimenzí slávy, která se kolem jeho osoby strhla.

Po newyorském triumfu jej sice stihla bolavá porážka ve čtvrtfinále Roland Garros s Diegem Schwartzmanem, na domácím turnaji ve Vídni zase nestačil na Andreje Rubljova a navíc si přivodil zranění, nyní v Londýně už ale nekompromisně dokazuje, že grandslamový titul mu náleží právem.

„Samozřejmě nebylo jednoduché vrátit se zpět po US Open a Roland Garros, byl jsem v neuvěřitelném emocionálním stavu,“ přiznal světový hráč číslo tři.

„A pak akce ve Vídni a malé zranění… Nebylo to jednoduché, ale teď jsem stoprocentně uzdravený. Měl jsem skvělou přípravu a mám velkou radost ze způsobu, jakým na Turnaji mistrů hraji.“



Rakušan je prvním postupujícím ze skupiny Londýn 2020, kromě Nadala si poradil i se Stefanosem Tsitsipasem. Rovněž ve dvou setech.

Musíte si dodávat energii sami, což je vyčerpávající

Jeho řádění na kurtu neovlivňují ani náročné podmínky, v nichž všichni účastníci prestižní londýnské akce prodlévají.

„Je to celkem drsné, protože během celého dne máme možná dvě tři minuty čerstvého vzduchu, žádné slunce,“ líčí Thiem. „Když máte dlouhý den a pak jdete ven do skvělých měst jako Londýn nebo New York, město vám dá příjemnou energii, hezké restaurace…“ vzpomíná na normální stav před pandemií.

Aktéři letošního Turnaje mistrů se však žádných toulek po velkoměstě nedočkají, musejí se zdržovat jen v hale a v hotelových pokojích.

Navzdory přísným opatřením ale má letošní sezona, při správném nahlížení, drobnou výhodu.

„Po fyzické stránce je to nejlehčí rok za hodně dlouhou dobu,“ uvědomuje si rakouský tenista. „Proti Tsitsipasovi jsem odehrál svůj třicátý zápas na okruhu, což není bůhví jak vysoké číslo.“

Proto může být úspěch na letošním klání mistrů ještě cennější, hvězdy totiž do Londýna nepřijely umořeny dlouhým rokem plným, cestování, sil mají rozhodně více než v dřívějších dobách.

Jenže zatímco fyzické fondy jsou relativně uspokojivé, ty mentální…

„Psychicky je to hodně náročné, protože za normálního stavu dostáváte hodně energie od fanoušků,“ komentuje další z mnoha stinných stránek současné situace Thiem.

„Když jdete na stadion a před atmosférou tvořenou 17 000 lidmi se vám podaří dosáhnout na velké vítězství, dá vám to spoustu pozitivní energie. Teď musíte pořád tlačit sami sebe, dávat si energii sami. A to je vyčerpávající.“



Po vítězné řeži s Nadalem by jistě od obecenstva získal vynaloženou energii mnohonásobně zpět. A že se mu bude hodit, ve čtvrtek Rakušan narazí na Rubljova, svého přemožitele z Vídně.

Žádné obavy však Thiem pociťovat nemusí, v Londýně totiž válí.

„Nyní mám cíl užít si vítězství,“ vyprávěl po výhře nad Nadalem, „a udržet si úroveň do čtvrtka.“

I bez čerstvého vzduchu bude jistě připraven.