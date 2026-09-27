Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dojatá Strýcová vstoupila mezi legendy. Neuvěřitelné, těším se na oslavy, líčila

Autor: ,
  15:30
V minulosti to dokázaly Margaret Courtová, Chris Evertová a Billie Jean Kingová. Teď se k těmto legendám připojila Barbora Strýcová. Stala se teprve čtvrtou ženou v historii, která ovládla soutěž tenisových reprezentací jako hráčka i kapitánka. „Znamená to pro mě hrozně moc, jsem strašně ráda a vděčná,“ líčila po vítězném finále s Ukrajinou (2:0).

Jak moc Strýcové záleží na tom, aby tým k titulu z Billie Jean King Cupu dovedla, jste poznali už před začátkem finálového utkání v Šen-čenu.

Když se při tónech národní hymny držela se svěřenkyněmi za ramena, nedokázala zastavit slzy a přemáhalo ji dojetí.

Právě s cílem alespoň jednou zažít opojné pocity z triumfu se reprezentace letos ujala, nahradila Petra Pálu, nejúspěšnějšího kapitána v historii soutěže dříve známé jako Fed Cup.

Po osmi letech zpátky na trůnu! Češky díky Noskové a Muchové vyhrály BJK Cup

„Přijala jsem tu nabídku, protože holkám nesmírně věřím,“ říkala už dříve.

A hned ve svém prvním roce to dokázala – Češky po osmi letech vrátila na světový trůn.

„Lepší začátek jsem si ani přát nemohla,“ dojímala se bezprostředně po proměněném mečbolu Lindy Noskové v rozhovoru pro Českou televizi. „Každý úspěch je třeba oslavit a na to se těším. Holky si vítězství zaslouží, chci, aby si ho moc užily.“

Kapitánka Barbora Strýcová hecuje české tenistky ve finále BJK Cupu proti Ukrajině.
České tenistky v sestavě (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, kapitánka Barbora Strýcová, Karolína Muchová a Linda Nosková slaví zisk titulu v BJK Cupu.
Karolína Muchová slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou zisk prvního bodu ve finále BJK Cupu proti Ukrajinkám.
České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.
50 fotografií

Sama moc dobře ví, jak velký úspěch se jejím svěřenkyním podařil. Právě v sezoně 2018, kdy Češky slavily dosud naposledy, se ve finále jedním bodem na triumfu podílela jako aktivní hráčka.

S raketou v ruce byla i u předcházejících pěti vítězných tažení ve zlaté české éře. A teď slaví rovněž jako kapitánka.

„Pro mě bylo vždycky důležité hrát za Česko. Že se to povedlo mně jako kapitánce a že z tolika týmů jsme zrovna my vítězky, je něco neuvěřitelného,“ zářila Strýcová. „Odpovídá to tomu, jaký máme tenis, jak jsou holky úžasné a jak nám pořád nastupují nové a nové generace.“

Linda Nosková s kapitánkou Barborou Strýcovou slaví vítězství českých tenistek...

Češky na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v Šen-čenu ve všech utkáních dominovaly, čtvrtfinále, semifinále i finále ovládly hned po singlových zápasech.

V těch nedělních proti Ukrajině uspěly Karolína Muchová proti Anhelině Kalininové a Nosková proti Elině Svitolinové. Dvě hráčky elitní světové desítky nepovolily soupeřkám ani set.

„Co jsem tady s nimi na kurtu prožila, je pro mě něco neuvěřitelného,“ žasla čtyřicetiletá česká kapitánka. „Všichni jsme jim strašně věřili a je taková třešnička na dortu, že se jim to povedlo.“

Češky vítězily, hrdinky se střídaly. Šest báječných triumfů Pálových dračic

Jako hráčka byla Strýcová známá svým emotivním vystupováním, coby kapitánka přinesla podobnou energii i do týmu.

„Hrozně moc jsem to prožívala, ale snažila jsem se to nedávat znát, protože holky na lavičce potřebují klid. Ale vnitřně jsem to prožívala velmi,“ přiznala.

Teď může emoce konečně prožívat i navenek.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Nejčtenější

Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.

Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se

Ester Ledecká zveřejnila fotografie z posilovny.

Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.

Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany

Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...

Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Dojatá Strýcová vstoupila mezi legendy. Neuvěřitelné, těším se na oslavy, líčila

Linda Nosková slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou vítězství českých tenistek...

V minulosti to dokázaly Margaret Courtová, Chris Evertová a Billie Jean Kingová. Teď se k těmto legendám připojila Barbora Strýcová. Stala se teprve čtvrtou ženou v historii, která ovládla soutěž...

27. září 2026  15:30

Laver Cup 2026 v Londýně: Menšík v Týmu Evropy, sestavy, formát a kde sledovat

Český tenista Jakub Menšík v akci na Laver Cupu.

Devátý ročník Laver Cupu se hraje od 25. do 27. září 2026 v londýnské O2 Areně. Tým Evropy vyzval Tým světa. V evropském výběru nastupuje také český tenista Jakub Menšík. V článku najdete soupisky...

27. září 2026  15:21

Mikyska má dva tituly z českého letního mistrovství, Charvátová vyrovnala rekord

Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig na trati letního mistrovství republiky v roce...

Tomáš Mikyska obhájil na domácím letním šampionátu v biatlonu titul ve sprintu a vyhrál také stíhací závod. Titul z loňska zopakovala ve sprintu i Lucie Charvátová a celkově osmou zlatou medailí z...

27. září 2026  15:20

Běchovický rekord padl. Teď dovolená a pak ještě zúročit formu? přemítá Hrochová

Tereza Hrochová v cíli 130. ročníku Běchovického běhu jako jeho jasná vítězka.

Už během úvodních kilometrů se odpoutala od všech soupeřek a vydala se do sólového úniku. Že si tentokrát nemohla vypomoct s mužskými běžci? Výkonu Terezy Hrochové to nijak neublížilo. Vždyť...

27. září 2026  15:10

MS v cyklistice ONLINE: Trůn je volný, kdo získá po Pogačarovi duhový dres?

Sledujeme online
A JE PRYČ. Útok Tadeje Pogačara sto kilometrů před cílem, na který neměl žádný...

Co se zdálo ještě před měsícem jako nemožné, se vinou obří smůly stalo realitou. Tadej Pogačar neútočí v kanadském Montrealu na třetí zlato z mistrovství světa v řadě, místo toho slovinský cyklista...

27. září 2026

Česko - Ukrajina ve finále BJK Cupu 2026: Program, výsledky a kde sledovat

České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina...

České tenistky slaví zisk prestižního titulu v Billie Jean King Cupu! Ve finálovém souboji v čínském Šen-čenu porazily Ukrajinu 2:0 na zápasy a vybojovaly dvanáctou trofej v historii a první od roku...

27. září 2026  14:35

Na Milanovi bylo nejlepší, že hrál pro tým, chválil parťáka brankář Čech

Milan Baroš v objetí s Markem Jankulovským.

Mohl nastoupit do branky za hokejisty Haringey Huskies v NIHL 2, což je čtvrtá nejvyšší hokejová soutěž ve Velké Británii. Místo toho někdejší fotbalový reprezentant Petr Čech v sobotu stál v brance...

27. září 2026  14:34

Po osmi letech zpátky na trůnu! Češky díky Noskové a Muchové vyhrály BJK Cup

České tenistky v sestavě (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie...

České tenistky znovu vládnou světu! Ve finále Billie Jean King Cupu v Šen-čenu porazily Ukrajinu 2:0 a v týmové soutěži získaly celkově dvanáctý titul a první od roku 2018. Nejprve Karolína Muchová...

27. září 2026  14:28

Ukážu mu, kdo je pravý Terminátor. Vémola si vybral soupeře, poslednímu vyrazil zub

Karlos Vémola poráží Frederica Vosgröneho na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu.

Od našeho zpravodaje v Německu Hned po zápase mu z očí sršela touha mít co nejdříve další duel. MMA fighter Karlos Vémola se po více než roční pauze vrátil vítězně, na Oktagonu 94 ve Frankfurtu zdolal Němce Frédérika Vosgröneho a...

27. září 2026  14:04

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

27. září 2026  13:59

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Hraje za Kometu, kandiduje v Blansku. Je lepší se začít starat už teď, ví Král

Obránce Filip Král na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně. (28....

Ještě nedávno řešil jen, jak naplnit velká očekávání v Kometě. Teď se Filip Král ocitl v úplně jiné hře. V rodném Blansku hokejista kandiduje do zastupitelstva a toto rozhodnutí dlouho zvažoval. Když...

27. září 2026  13:47

Nejlepší Hložek, zaskvěl se i Horníček. Čtenáři po Chorvatech vyčinili Červovi

Čeští fotbalisté se radují z trefy Matěje Radosty, gól však nakonec nebyl uznán...

Sám připravil v podstatě dva góly, jenže ten druhý kvůli ofsajdu neplatil. I proto čtenáři v tradičním známkování iDNES.cz právě útočníka Adama Hložka vyzdvihli nejvíc. Zlepšení ve druhé půli proti...

27. září 2026  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde