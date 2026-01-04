Dohnat Alcaraze a Sinnera? Můj sen a cíl, říká nabuzený Menšík. Už není zelenáč

Dvacetiletý český talent do něj vstupuje coby 19. hráč světa, nikdo mladší před ním v žebříčku není. Loňský rok ozdobil titulem z Masters v Miami, i když na grandslamech bylo jeho maximem třetí kolo.
„Sezonu 2025 hodnotím velice pozitivně. Povedla se mi nadstandardně a určitě ji beru všemi deseti,“ ohlíží se. „I když byly momenty, kdy jsem něco mohl udělat lépe, ale tak je to vždycky. Vím, na čem mám pracovat, a do příští sezony se moc těším.“
I když tahle akce úplně nezapadala do programu, tak jsem ji v plánu měl. Ale po návratu z dovolené jsem měl střevní potíže, které mi tam nedovolily odcestovat.