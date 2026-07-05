Dobrý den, Martino. Tykej mi! Muchová o legráckách s Navrátilovou i vypjatém derby

Stanislav Kučera
  19:34
Karolína Muchová se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Karolína Muchová se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu. | foto: AP

Barbora Krejčíková se rozčiluje v osmifinále Wimbledonu.
Karolína Muchová se hecuje v osmifinále Wimbledonu.
Barbora Krejčíková se soustředí na úder v osmifinále Wimbledonu.
Karolína Muchová se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.
21 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Do velmi dobré nálady dostala Karolínu Muchovou výhra v osmifinále tenisového Wimbledonu. Na otázku, co si po utkání s Barborou Krejčíkovou řekly, s naprosto kamennou tváří odpověděla: „Bára se mě zeptala, jestli nezajdeme na večeři...“ Až potom se šibalským výrazem dodala: „Samozřejmě si dělám srandu!“

Krajanku a předloňskou šampionku travnatého grandslamu v neděli udolala 7:5, 5:7 a 6:3. Už potřetí v kariéře se v All England Clubu dostala do čtvrtfinále, v letech 2019 a 2021 ho prohrála.

Tak co letos?

„Určitě chci víc,“ vyhlašuje. „Ale že se mi podařilo postoupit takhle daleko, je super. Jsem za to moc ráda.“

Muchová je ve čtvrtfinále Wimbledonu! Krejčíkovou porazila ve třech setech

O semifinále zabojuje v úterý buď proti světové jedničce Aryně Sabalenkové, nebo jiné grandslamové šampionce Naomi Ósakaové. Když hovořila s reportéry, ještě nevěděla, kdo z nich zvítězí.

„Obě jsou strašně těžké soupeřky. Budu muset předvést skvělý výkon, abych měla šanci uspět.“

Třeba podobný jako v osmifinále s Krejčíkovou.

Že se zkraje druhého týdne grandslamu potkaly dvě hráčky z jedné, navíc malé země, zaujalo i zahraniční novináře. Redaktor renomovaného serveru The Athletic se proto Muchové na tiskové konferenci ptal, jaké vzory v Česku, které je známé tenisovou tradicí, jako malá měla.

Barbora Krejčíková se rozčiluje v osmifinále Wimbledonu.
Karolína Muchová se hecuje v osmifinále Wimbledonu.
Barbora Krejčíková se soustředí na úder v osmifinále Wimbledonu.
Karolína Muchová se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.
Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu.
21 fotografií

„Jednou z našich největších legend je Martina Navrátilová. Dokonce jsem ji tady už potkala, popřála mi hodně štěstí. Vždycky se u toho nasmějeme, protože mi říká, abych jí nevykala. Jenže moje první reakce je vždycky: Dobrý den.“

Derby Muchové s Krejčíkovou pořadatelé nasadili na kurt číslo 2, a tak se mladší z Češek vybavilo wimbledonské osmifinále z roku 2019, v němž na stejném dvorci udolala Karolínu Plíškovou. Tehdy dokonce až 13:11 ve třetí sadě.

„Díky tomu jsem si říkala, že by to mohl být můj oblíbený kurt.“

Potvrdilo se. A dlouho vlažný duel nakonec také nabídl pořádný nervák.

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Po zisku prvního setu 7:5 měla Muchová převahu i ve druhém. Když v šestnáctiminutovém šestém gamu využila díky dvojchybě čtvrtý brejkbol a utekla na 4:2, vypadalo to, že ji už nic nezastaví.

Následně vedla dokonce 5:2 a 30:15 při podání soupeřky. V ten moment jí tedy k výhře chyběly pouhé dva míče.

Jenže Krejčíková se nevzdala. Poté, co snížila na 3:5, se hlasitě povzbudila. „Pojď,“ nabádala se, že bude ještě bojovat.

Naopak Muchová znervózněla. Když servírovala na vítězství, podání odevzdala také dvojchybou, svou vůbec první v utkání. A Krejčíkovou tím do zápasu vrátila.

Rázem se hrály pohledné výměny plné čopů, obě šikovné tenistky se snažily jedna druhou přechytračit.

Barbora Krejčíková hraje forhend v osmifinále Wimbledonu.
Karolína Muchová se soustředí na míček v osmifinále Wimbledonu.

Zatímco Muchová, ještě před chvílí suverénní aspirantka na triumf, často vysílala bezradné pohledy, Krejčíková přepnula do režimu nekazit.

„Bára se uvolnila, zahrála několik skvělých výměn. Nemyslím si, že bych udělala příliš špatných rozhodnutí. Ona do toho zkrátka šla a druhý set si zasloužila,“ uznala rodačka z Olomouce.

Za stavu 5:5 opět zakolísala při podání, tenistka z Ivančic u Brna následně proměnila třetí setbol, když zvládla taktické šachy u sítě.

Po dvou hodinách se šlo do třetího dějství.

Nabízelo se, že přetahovaná bude pokračovat. Jenže zaplněné hlediště kurtu číslo 2 vidělo překvapivě jednostranný průběh.

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Krejčíkové totiž došly síly, několikrát se předkláněla a sahala si na levou nohu. Také bezradně rozhazovala rukama. Naopak Muchová navzdory předchozí nešťastné koncovce působila sebevědomě.

„Snažila jsem se hlavně dobře začít na servisu, zůstat agresivní a chodit si pro své body,“ vysvětlila. „V klíčových momentech jsem si říkala, že musím míč uhrát aktivně, ne ho jen vrátit, protože jinak by to ona okamžitě potrestala.“

Ve čtvrtém gamu díky pokažené smeči protivnice zapsala brejk, vedla 3:1 a tentokrát už náskok uhájila.

„Snažila jsem se být opravdu pozitivní a agresivní. Chtěla jsem se vrátit ke své hře a více Báru rozběhávat.“

Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu.

Repete, kdy za stavu 5:3 opět podávala na vítězství, zvládla o poznání lépe. Využila hned první mečbol – dlouhý úder Krejčíkové, který přistál přesně na zadní lajně, hned po odskoku raketou lehce pohladila a vykouzlila dokonalý lob.

Soupeřky se u sítě objaly a ne, opravdu nepadlo žádné pozvání na večeři.

„Bavily jsme se o tom, že to byl z obou stran dobrý a těžký zápas,“ upřesnila Muchová. „Zeptala jsem se Báry, jestli je v pořádku, protože jsem si všimla, že na konci třetího setu trochu špatně došlapovala. Pak jsme si jen popřály všechno nejlepší.“

Také Muchové duel dlouhý dvě a tři čtvrtě hodiny nějaké síly pochopitelně odčerpal. Ale žádný větší problém by to pro ni znamenat nemělo.

Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu.
Karolína Muchová se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

„V pondělí mám volný den, což mi určitě pomůže. Doufám, že dobře zregeneruji a budu na další zápas čerstvá.“

Rozhodně si ponese parádní sebevědomí. Drží sérii už osmi výher v řadě, do Wimbledonu dorazila hned po zisku titulu na podniku v Bad Homburgu.

„Myslím, že bylo skvělé rozhodnutí odehrát na trávě dva turnaje, abych se na ní cítila lépe,“ přiblížila. „Každý zápas vám dá něco, co nikdy nenatrénujete. Letos jsme zvolili cestu odehrát co nejvíc utkání a získat v nich sebevědomí, což se ukázalo jako výborný krok.“

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