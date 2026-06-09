Dobrodružné léto mámy Sereny. Nemám co ztratit, tvrdí. Udrží si respekt soupeřek?

Stanislav Kučera
  8:49
Na pečlivě připravené trávě v londýnském Queen’s Clubu už Serena Williamsová několik dní trénuje. Pod drobnohledem fotografů a dalších zástupců médií. Její očekávaný návrat byl zatím spíše ve stínu vrcholícího Roland Garros. Teď se však dostává na první místo. Už v úterý, tedy pokud ve městě nad Temží opět nebude pršet, americká legenda po necelých čtyřech letech opět sehraje tenisový zápas. Ve čtyřhře po boku Kanaďanky Victorie Mbokové.
Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem...

Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem na tenisové kurty | foto: AP

Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem...
Americká legenda Serena Williamsová na tiskové konferenci před svým očekávaným...
Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem...
Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem...
20 fotografií

Jak se jí ve 44 letech bude dařit?

Jak dlouho na kurtech vydrží?

Proč se vůbec vrací?

Otázek spousta, odpovědí zatím málo.

„Ostatní holky z ní určitě budou mít respekt. Ale rychle ho mohou ztratit, pokud uvidí, že nemá výsledky,“ zamýšlí se bývalá vynikající tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, momentálně expertka stanice CANAL+ Sport. „Bude hodně záležet na tom, jak se zapíše. Něco podobného jsme mohli vidět loni při návratu Petry Kvitové. Respekt za začátku měla, ale pokud výsledky nepřijdou, tak ostatní holky si od něj rychle odvyknou.“

Americká legenda Serena Williamsová na tiskové konferenci před svým očekávaným návratem na tenisové kurty

Sama Williamsová některé neznámé alespoň částečně rozkryla v Queen’s Clubu na předturnajové tiskové konferenci:

„Vyhrála jsem toho víc než většina lidí, takže tohle už pro mě není důležité. Už nemusím nic dokazovat a také nemám co ztratit. Můžu jenom získat.“

„Ještě v prosinci jsem návrat neplánovala. Ale pak jsem se bavila s různými lidmi, probírala možnosti. A nakonec jsem si řekla: Proč ne?“

„Je léto, děti nemají školu, takže ideální čas někam vyjet a užít si zábavu. A uvidíme, co z toho bude.“

Comeback legendy pokračuje. Serena Williamsová si zahraje čtyřhru i v Berlíně

Právě své dcery, osmiletou Olympii a dvouletou Adiru, zmiňuje jako velkou motivaci. Podobně jako Novak Djokovič, i ona touží, aby ji děti viděly hrát na největších turnajích.

Aby o tom, že máma je sportovní legendou, neslýchaly jen z vyprávění, ale aby to samy zažily na vlastní oči.

A dostanou dcerky i tenisoví fanoušci příležitost Williamsovou obdivovat také ve dvouhře?

V Queen’s Clubu i příští týden na jiné akci WTA 500 v Berlíně dostala divokou kartu jen do čtyřhry.

Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem na tenisové kurty

Nabízí se, že by do singlu, v němž vlastní 23 grandslamových titulů, naskočila ve Wimbledonu, který začíná 29. června. Nejprestižnější turnaj na světě divoké karty pro letošek ještě neoznámil, nicméně je jasné, že by své sedminásobné šampionce start bez váhání umožnil.

„Nemůžu říct ano a nemůžu říct ani ne,“ reagovala Američanka na případnou účast ve dvouhře. „Teď je to ne. Kdybych chtěla hrát singly, musela bych trénovat o trochu víc. Uvidíme, jestli se tam dostanu. A jestli ne, nevadí, teď to není má cesta.“

„Spousta lidí si myslí, že by se nevracela bez velké formy, ale já mám pocit, že vlak už ujel. Když vezmu v potaz změny jejího těla, že dvakrát rodila, že je dlouho mimo tenis...“ vyjmenovává Sestini Hlaváčková. „Já osobně určitě neočekávám, že by něco velkého mohla vyhrát, ale očekávám, že ona sama si to třeba myslí. Ve čtyřhře by mohla získat titul z turnaje WTA. Obzvlášť kdyby spojila síly třeba s Katkou Siniakovou.“

Kurážná šampionka Siniaková. Sbírá trofeje a nebála se odmítnout Serenu

Právě deblovou jedničku Williamsová pro start v Queen’s Clubu oslovila, ale dočkala se odmítnutí. I v párové disciplíně patří mezi legendy, vlastní 14 grandslamových titulů a dvě olympijská zlata. Se sestrou Venus tvořily prakticky nepřemožitelnou dvojici.

Ale že by se tak ctižádostivá sportovkyně jako Serena spokojila jen s pár turnaji ve čtyřhře? To k ní prostě nesedí.

Podle její nadcházející spoluhráčky Mbokové, která je mimochodem o celých 25 let mladší, spolu trénují naprosto rovnocenně. A to je Kanaďanka devátou hráčkou žebříčku.

„Míče trefuje neskutečně čistě. Nejspíš by si mohla dát několikaletou pauzu a pak by tenhle rytmus stejně zase našla. Tohle má od boha. Já osobně si myslím, že je připravená.“

Americká legenda Serena Williamsová (vpravo) na tréninku před svým očekávaným návratem na tenisové kurty. V deblu nastoupí s Kanaďankou Victorií Mbokovou.

Stejný pocit má i aktuální světová pětka Amanda Anisimovová, jež Williamsovou prověřila v neděli: „Přijde mi, že hraje neuvěřitelně, ale nemyslím si, že by to někoho z nás překvapilo.“

Sestini Hlaváčková, jež s Lucií Hradeckou podlehly sestrám Williamsovým ve finále čtyřhry ve Wimbledonu 2012, o Serenině motivaci k návratu říká: „Myslím, že chce být zase za hvězdu. Ale pokud se jí nebude dařit, tak si to užívat nebude. Mluvila o tom i Petra Kvitová, že jedna věc je samotný comeback, ale pokud se nedaří, tak je těžké si ho užívat.“

Naposledy soutěžila Williamsová na US Open 2022. Ve dvouhře vypadla ve třetím kole, v deblu dokonce hned v prvním, když ji se sestrou Venus zastavily Češky Hradecká a Linda Nosková.

Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou.
Serena Williamsová během třetího kola US Open.

Na kurty se vrací už podruhé, poprvé pauzírovala více než rok po Australian Open 2017, které vyhrála už těhotná s první dcerou. Tehdy šlo o její 23. grandslamový titul a coby matka se po comebacku na kurty pokoušela sbírku rozšířit, ale všechna čtyři finále prohrála.

Rozhodující duel na US Open 2018 vůbec neunesla, za nepovolené koučování od trenéra a urážky rozhodčího jí sudí udělil trestný game a následně dostala i pokutu.

Také ji provázela častá zranění. Teď doufá, že se jí bude dařit lépe. Navzdory čtyřleté pauze, během níž se tenis velmi proměnil. Najde se v něm ještě místo pro legendu?

„Hlavně kvůli tomu, jak dlouho byla mimo tenis, si u ní dlouhodobý návrat představit nedokážu. Dva tři turnaje na trávě a dva na betonu asi ano, ale bude to mít velmi těžké,“ uzavírá Sestini Hlaváčková.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Krumich vs. MrvaTenis - - 9. 6. 2026:Krumich vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:30
  • 1.86
  • -
  • 1.86
Jastremská vs. BejlekTenis - - 9. 6. 2026:Jastremská vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
9. 6. 11:00
  • 1.51
  • -
  • 2.52
Kolář vs. JungTenis - - 9. 6. 2026:Kolář vs. Jung //www.idnes.cz/sport
9. 6. 12:00
  • 1.07
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Šelbajh vs. BrunclíkTenis - - 9. 6. 2026:Šelbajh vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
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  • 2.35
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  • 1.52
Stefaniniová vs. ValdmannováTenis - - 9. 6. 2026:Stefaniniová vs. Valdmannová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 12:00
  • 2.45
  • -
  • 1.48
Krejčíková vs. ZarazúováTenis - - 9. 6. 2026:Krejčíková vs. Zarazúová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 12:30
  • 1.15
  • -
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