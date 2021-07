Jsem nejlepší, věří Djokovič. Může to stvrdit unikátem, bude se mu chtít?

Své umění vytáhl Djokovič i ve finále Wimbledonu, v němž ustál ataky mohutného a nabuzeného Itala Berrettiniho. Debutantovi v duelu o grandslamovou trofej povolil získat první set, v úvodu jej svazovala nervozita z vědomí, že svou raketou může zase jednou přetvářet historii.

„Nebylo dobré, že jsem první set prohrál, ale na druhou stranu jsem ho měl za sebou a mohl jsem začít hrát tak, jak jsem chtěl,“ líčil po utkání Srb.

ZPRAVODAJSTVÍ Šampion Djokovič. Ve wimbledonském finále psal historii

Pak už neomylně směřoval ke své oblíbené londýnské večeři - pečlivě opečovávanou trávu All England Clubu ochutnal už pošesté v kariéře.

A potvrdil, že pro rok 2021 si dokonale seřídil svůj stroj k překonávání rekordů.

V březnu stanovil nové maximum v počtu týdnů v čele světového žebříčku, má nakročeno k tomu, aby se stal tenistou s nejvíce grandslamovými tituly, pošilhává po kalendářním Grand Slamu, případně i takzvaném Golden Slamu.

Na jednoho tenistu, zdá se, trochu příliš, pro Djokoviče však žádná výzva není malá: „Mám velké štěstí a je neuvěřitelné, že se mi to schází v jednom roce. Něco takového jsem nečekal, ale vždy jsem snil o dosahování největších cílů ve sportu.“

Novak Djokovič si hýčká svoji šestou trofej pro vítěze Wimbledonu.

Wimbledonským titulem srbský fakír docvakl rivaly Federera a Nadala, všichni nyní stráží dvacet grandslamových triumfů. Jenže za současné konstelace budou další položky naskakovat nejspíše jen na konto Djokoviče, který může sokům pláchnout už na zářijovém US Open.



Bude největším favoritem, vždyť letos si podmanil už Australian Open i Roland Garros. Třetí trofej polaskal ve Wimbledonu. Pokud skutečně uspěje i v New Yorku, ovládne všechny čtyři grandslamy v jednom kalendářním roce jako teprve třetí tenista v historii.

„Určitě můžu uvažovat o tom, že se to může stát,“ připouští Djokovič. „Doufám, že budu mít tu šanci. Jsem ve skvělé formě, hraju výtečně a získat kalendářní Grand Slam je aktuálně mojí hlavní prioritou.“

Jak se vypořádat s tlakem

Ve 34 letech se navíc cítí na vrcholu sil, pochvaluje si, jak poslední dekáda tvrdého zápolení s Federerem, Nadalem a dalšími vybrousila každý aspekt jeho tenisového umění.



„Pokud bych měl vybrat jednu věc, tak je to schopnost vypořádat se s tlakem,“ vyzdvihuje Djokovič nejcennější poznatek. „Čím víc velkých zápasů hrajete, tím máte víc zkušeností. Čím víc máte zkušeností, tím víc si věříte. Čím víc vyhráváte, tím víc si věříte. Je to celé propojené.“

Novak Djokovič zatíná pěst po zisku třetího setu ve finále Wimbledonu.

Bájnou zbroj tenisového mistrovství se Djokovičovi podařilo ukout tak dokonale, že i ty nejostřejší zbraně soupeřů na ní zanechávají pouhá škrábnutí. Jeho pancíř je navíc stále lesklý, zatímco Federerův a Nadalův, při vší úctě i k jejich dovednostem, začíná rezavět.



A tak se opět vrací debata, kdo že je v tenisové říši nejskvělejším rytířem.

„Věřím, že jsem nejlepší, jinak bych sebevědomě nemluvil o vyhraných grandslamech a utváření historie,“ hlásí Djokovič.

„Ale jestli jsem největší hráč všech dob? Tuhle debatu ponechám ostatním. Je velmi složité porovnávat různé éry v tenisu. Ale jsem extrémně šťastný, že jsem součástí této konverzace.“

Nemůžu si vzít vyplétače

Ještě větší podíl by v ní dostal, kdyby se mu vedle všech čtyř grandslamů v jednom roce podařilo vystoupat na nejvyšší stupínek se zlatou olympijskou medailí.



Soupeři v Tokiu, jejichž šiky prořídly o Nadala či Thiema a start Federera je nejistý, budou Srba zastavovat ukrutně těžko. Fyzická únava po náročné londýnské misi u něj nehrozí, přechod z trávy na beton zvládne hravě.

Jediný zádrhel tak tkví v tom, jestli Djokovič do Tokia skutečně vyrazí. Vzhledem k nedávnému oznámení pořadatelů, že hry proběhnou zcela bez účasti diváků, se bude hvězdný tenista pořádně rozmýšlet.

Není se co divit: v Londýně aplaudovalo jeho galapředstavení 15 tisíc diváků a v Tokiu by se měl vrátit do trudných časů prázdných sedadel?



„Také jsem se doslechl, že ve vesnici bude hodně omezení a asi nebudeme moct vidět ostatní sportovce. Ani s sebou nemůžu mít svého vyplétače, který je důležitou součástí mého týmu,“ přidává další argumenty proti výpravě do Tokia.

„Musím si to promyslet. Olympiádu jsem chtěl hrát, ale kvůli tomu, co jsem v posledních dnech zaslechl, je to 50 na 50.“

Všech pět tenisových skvostů v jediném roce dokázala posbírat jen Steffi Grafová v roce 1988. Letošek se může nést ve znamení Djokoviče, stačí, aby se tenista odhodlal k výpravě na nepohodlné dobrodružství.

Což pravým šampionům nečiní potíže.