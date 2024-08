Djokovič po brzkém krachu: Strašný zápas, podával jsem nejhůř v životě

V utkání s 28. hráčem světového žebříčku ztratil servis hned pětkrát, dopustil se bolestivých 14 dvojchyb.

„Když hrajete na rychlém povrchu bez snadných bodů ze servisu, s hodně nízkým prvním procentem a spoustou dvojchyb, pak nemůžete vyhrát,“ hodnotil. „Hlavně proti hráčům, jako je Alexei, který skvěle podává a na vaše servírovací gamy vyvíjí velký tlak. Byl to pro mě hrozný zápas.“

Přiznal, že se necítil ideálně už od začátku turnaje, byť v duelech s Raduem Albotem z Moldavska a krajanem Laslem Djerem, který ve třetím setu skrečoval, uspěl. „Hrát tyhle tři zápasy pro mě bylo složité hlavně mentálně, protože jsem se ani nepřiblížil svému maximu. Není dobré, když se cítíte dobře fyzicky a jste motivovaný, protože jste na grandslamu, ale prostě nejste schopní najít svou hru.“

V páteční večerní bitvě proti nebojácnému Popyrinovi se dopustil 49 nevynucených chyb, které 40 vítěznými údery ani zdaleka nepřebil. Přestože třetí sadu jasně získal, na povstání ze stavu 0:2 na sety se nezmohl.

„Zkoušel jsem mnoho věcí, abych se do utkání dostal, ale to je právě někdy problém, protože se odkloníte od základů. A pak ztratíte pohyb, načasování, tempo, prostě všechno.“

Novak Djokovič ve třetím kole US Open.

Jestli jeho nečekaný krach způsobil náročný letní program, kdy krátce za sebou odehrál Wimbledon a olympijské hry, nechtěl bezprostředně po zápase rozebírat. Ale připustil, že únavu cítil, vždyť zdárné finále v Paříži podstoupil před necelými čtyřmi týdny.

„Zisk zlata mě stál hodně energie a do New Yorku jsem nedorazil svěží mentálně ani fyzicky. Ale protože šlo o US Open, chtěl jsem to zkusit,“ prozradil. „Neměl jsem žádné fyzické potíže, prostě mi došlo palivo. Od prvního zápasu jsem se nedokázal najít. Pokusím se zotavit a soustředit na to, co přijde dál.“

Do konce sezony už nejspíš mnoho akcí neobjede, zřejmě se pokusí kvalifikovat na Turnaj mistrů. A pak ho čeká příprava na rok 2025, v němž bude chtít prolomit letošní grandslamový půst a konečně získat rekordní trofej číslo 25.

V New Yorku pohár neobhájí, turnaj je po vypadnutí už dvou favoritů – den před Djokovičem skončil i Carlos Alcaraz – mimořádně otevřený.

„Bude zajímavé sledovat, kdo titul nakonec získá,“ uznává sám 37letý Srb.

O dvanáct let mladší Popyrin hovořil o tom, že čtvrteční vyřazení Alcaraze, kterého zaskočil Nizozemec Botic Van De Zandschulp, ho k vlastní senzaci inspirovalo.

Australan Alexei Popyrin slaví postup do osmifinále US Open. Srbský tenista Novak Djokovič ve třetím kole US Open

„Byl to šok, ale takové výsledky se stávají, takže jsem si řekl, proč by se to nemohlo povést i mně?“ povídal.

S Djokovičem se potkal už na letošním Australian Open a Wimbledonu, v obou případech mu podlehl ve čtyřech setech. Nicméně v New Yorku na něj vyrukoval s velmi agresivním tenisem a dařilo se mu zužitkovávat nabídnuté příležitosti.

„Myslím, že jsem nehrál na úplně nejvyšší úrovni, jakou umím, ale z hlediska soustředění a taktiky to byl jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem kdy předvedl.“

Srbský tenista Novak Djokovič (vlevo) prohrál ve třetím kole US Open s Australanem Alexeiem Popyrinem.

A skvěle využil toho, že favorit se v ideálním rozpoložení rozhodně nenacházel. „Nehrál svůj nejlepší tenis, čekal jsem, že se zlepší, což se mu ve třetím setu povedlo. On už dokázal otočit z 0:2 hodněkrát, takže jsem nechtěl být dalším, proti komu se mu to povede.“

Do grandslamového osmifinále se probil poprvé v kariéře, na US Open potvrdil, že nabral vynikající formu – před dvěma týdny nečekaně triumfoval na velkém turnaji v Montrealu.

„Titul mi dodal sebevědomí, povedlo se mi tam vyhrát těžké zápasy za sebou. Tak snad na to navážu i tady,“ přeje si tenista, který zařídil, že poprvé od roku 2002 ani jeden z grandslamů v sezoně neovládne nikdo z trojice Novak Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer.