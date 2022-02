Djokovič je připraven oželet Paříž i Wimbledon: Očkovat se nenechám

Dvacetinásobný grandslamový šampion v rozhovoru potvrdil, že sám není očkovaný. „Chápu důsledky svého rozhodnutí, uvědomuji si, že nemohu cestovat na většinu turnajů.“

Čtyřiatřicetiletý Djokovič zatím v této sezoně nehrál. V lednu byl po dlouhých tahanicích kolem víza a dohadech o výjimce získané na základě prodělaného covidu-19 z Austrálie vyhoštěn a nemohl na úvodním grandslamovém turnaji sezony obhajovat titul.

„Nikdy jsem nebyl proti očkování,“ řekl s tím, že on sám byl jako malý očkován. „Na druhou stranu jsem vždy upřednostňoval svobodu vybrat si, co si člověk nechá dát do svého těla.“

Poprvé startovat by Djokovič chtěl v únoru v Dubaji, kde není očkování povinné.