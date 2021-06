Vedl 2:0, pak strádal bolestí. A Djokovič trápícího se mladíka dorazil

Přes viditelné obtíže, bolestivé grimasy a výrazné omezení pohybu nechtěl velkolepou bitvu ukončit takto neslavně. I když věděl, že nezvítězí, toužil se za každou cenu nakopnout. Vzteky dokonce odpálil míček.

Bojoval, už kvůli divákům, kterým připravil mimořádné vzrušení a na oplátku od nich mohl čerpat energii. Jenže ani podpora publika nestačila.

Po téměř třech a půl hodinách a skóre 7:6, 7:6, 1:6, 0:6 a 0:4 se Musetti dobelhal k síti a oznámil Djokovičovi, že pokračovat už zkrátka nemůže.

„Chytaly mě křeče, cítil jsem bolest beder. Myslím, že to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat,“ přibližoval Ital.

Přitom nebyl daleko od toho, aby místo vysvětlování svého zdravotního stavu popisoval pocity ze šokující výhry nad světovou jedničkou.

Heroickým výkonem urval první dvě dějství, obě se ale natáhla na více než hodinu, a tak Musetti přišel o poslední zbylé síly.

Vzhledem k tomu, že grandslam a jeho bitvy na tři vítězné sety poznával poprvé v kariéře, ze sebe vymáčkl ještě úctyhodnou porci úsilí. I proto po duelu hovořil pozitivně.

„Byla to pro mě úžasná zkušenost, hrál jsem nejlepší tenis v životě,“ hodnotil, přičemž rozhodně nepřeháněl. „Samozřejmě jsem trochu zklamaný, ale dokázal jsem proti světové jedničce vyhrát první dva sety. On pak začal hrát dobře a mě dostaly fyzické problémy.“

Výstižné shrnutí. Zatímco Musetti od úvodu třetího setu s každou další výměnou vadl, Djokovič se teprve rozehrával. Ani nepříznivé skóre jej nermoutilo, srbský vytrvalec totiž mohl spoléhat na své fyzické fondy.

„Poté, co jsem prohrál druhý set, jsem se šel převléknout a vrátil jsem se na kurt jako jiný hráč,“ líčil Djokovič. „Lépe jsem cítil údery, víc jsem si věřil. Zkrátka jsem hrál tak, jak jsem měl už od začátku.“

Stav 0:2 zvrátil ve svůj prospěch už počtvrté v kariéře, i v předchozích případech mu pomohl tento zdánlivě nepodstatný spouštěč v podobě chvilky strávené mimo kurt.

„Podobné přestávky fungují velmi dobře, mentálně vás osvěží.“

Srb se zpět přiřítil v takovém stylu, že ve zbytku zápasu povolil nebohému Musettimu uhrát jen 18 fiftýnů.

„Viděl jsem, že strádá, což mi dalo ještě větší motivaci, abych na něj zatlačil a vyřídil ho,“ prozradil Djokovič.

„Pro tak mladého hráče je určitě nešťastné, že ve svém prvním osmifinále, ještě na centrálním dvorci, vedl 2:0 a nedokázal vydržet na té úrovni, aby si vypracoval alespoň šanci na vítězství.“

I přes porážku si však Musetti odváží dvě cenné lekce. Jednu mu uštědřil sám osmnáctinásobný grandslamový šampion, druhou pak vlastní tělo.

„Na tom budu muset zapracovat,“ uvědomuje si talentovaný Ital. A pokud tento nezbytný aspekt pravých tenisových mistrů dopiluje…

„Rozhodně je na správné cestě, aby se jednoho dne stal top hráčem,“ předvídá Djokovič.

I sám Musetti to po svém pařížském tažení moc dobře ví: „Pokud budu hrát dobře, dokážu držet krok s nejlepšími.“