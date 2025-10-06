Djokovič během zápasu zvracel, Sinner ani nemohl chodit. Co se to v Číně děje?

Z osmi nedělních utkání v Šanghaji skončila tři předčasně, po skreči se z kurtu poroučeli třeba Tomáš Macháč a Jannik Sinner, který skoro ani nemohl chodit. Tenistky ve Wu-chanu zápasily spíše s extrémním horkem než soupeřkami. A i ostřílený Novak Djokovič po vítězném duelu hlesl: „Pro všechny jsou podmínky stejné, ale je to brutální.“
Osmatřicetiletý Srb v neděli v Šanghaji prohrál první set proti Němci Yannicku Hanfmannovi a dobře nevypadal ani ve druhém. Během jedné z přestávek dokonce zvracel, přesto ale zápas dotáhl do vítězného konce. Do dalšího kola postoupil díky výhře 4:6, 7:5 a 6:3.

„Je to brutální, když musíte každý den hrát v osmdesátiprocentní vlhkosti,“ říkal poté v rozhovoru na kurtu. „Navíc pro ty, kteří hrají přes den na slunci, ve vedru, je to ještě horší. Pro mě je to velká výzva.“

Svůj zápas ale Djokovič dohrál. Na rozdíl třeba od Macháče nebo Sinnera.

Český tenista do svého utkání proti Valentinu Vacherotovi z Monaka už nastupoval se zatejpovaným pravým kolenem. A bylo vidět, že mu zdravotní indispozice pobyt na kurtu značně ztěžuje.

V první sadě si skoro neškrtl, rychle ji ztratil poměrem 0:6. A ve druhé za stavu 1:3 usoudil, že už nemůže pokračovat. Jelikož v čínském městě obhajoval loňské semifinále, bude se muset smířit s žebříčkovým propadem.

Macháč skrečoval letos už čtvrtý duel, k jednomu navíc vůbec nenastoupil. Přidal se tak ke krajanovi Jakubu Menšíkovi, který minulý týden předčasně ukončil zápas v Pekingu.

A co světová dvojka Sinner, největší favorit na zisk trofeje, kterou v Šanghaji získal i loni?

Ten málem z kurtu ani neodešel. Proti Talonu Griekspoorovi vyhrál úvodní dějství až v tiebreaku, na konci druhého si při pohybu u základní čáry poranil nohu. Set ztratil a v tom rozhodujícím začal mít problémy. Ve čtvrté hře už dost kulhal, pak ještě ztratil podání. A když viděl, že se ani nemůže dobelhat k lavičce, utkání vzdal.

„Takhle jsem rozhodně vyhrát nechtěl. Celý týden jsou tady brutální podmínky. Měli jsme štěstí, že jsme nehráli, když svítilo slunce,“ líčil vítězný Nizozemec. „Byl to náročný boj, dvě hodiny a 36 minut v půlce třetího setu. Přeji Jannikovi brzké uzdravení.“

V neděli své utkání skrečoval ještě Belgičan David Goffin, navíc už v prvním setu za stavu 0:3.

Osm skrečí za tři dny. Šílené, nejde to zvládnout, bouří se vyčerpaní tenisté

Seznam v Šanghaji je ale delší. Jen si ho sami přečtěte.

Před turnajem se odhlásili: Alcaraz, Draper, Tsitsipas.

Skrečovali: Sinner, Macháč, Ruud, Goffin, Medjedovič, Atmane, Wu.

„Pohled na počet hráčů, kteří odstoupili, nebo množství zrušených zápasů také ovlivňuje naši psychiku,“ komentoval Francouz Arthur Rinderknech v rozhovoru pro L’Équipe. „Je tady prvek boje, který s tenisem nemá nic společného. Jde o přežití, o nalezení cesty k vítězství. Slunce samozřejmě silně praží a je těžké v takových podmínkách udržet koncentraci. Negativní pocity na vás pak doléhají velmi rychle.“

Své o tom ví i tenistky ve Wu-chanu, které rovněž bojují s extrémně horkými podmínkami. Když k tomu připočteme vyčerpání po dlouhých měsících na kurtech, kvůli kterému třeba Darja Kasatkinová předčasně ukončila sezonu, je pak logické, že někteří ani nedohrají utkání.

Už nemůžu, jsem na pokraji zhroucení. Kasatkinová předčasně ukončila sezonu

„Na kurtu se těžko dýchá. Nevím, jestli je to v televizi znát, ale na dvorci je to po rozcvičce náročné,“ zmínil Rinderknech. „Je tam nadměrná vlhkost, horší než v létě ve Spojených státech.“

„Navíc víme, že velká čínská města jsou hodně znečištěná, což pravděpodobně s dýcháním moc nepomáhá. Je tam obrovská vrstva mraků, která všechno tlačí dolů, ale když vyjde slunce, teplota rychle stoupne nad třicet stupňů. To všechno to ztěžuje.“

Je tak šance, že na předposlední mužské a poslední ženské „tisícovce“ roku ještě nějaké skreče uvidíme. A nejspíše se opět vyrojí debaty, zda je správné hnát po dlouhé sezoně tenisty a tenistky do takových podmínek.

