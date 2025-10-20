Jedno z nejhorších a nejbolavějších zranění, které se může sportovci stát, si přivodil v sobotní bitvě s Ugem Humbertem.
V semifinále podniku ve švédském hlavním městě získal proti francouzskému soupeři první set 6:2, ve druhém byl stav 2:2 a 40:40, když jeden nešťastný pohyb poslal Dána do zmaru a agónie.
Podívejte se, jak se Holger Rune zranil:
Zápas, do kterého nastoupil s obvázaným levým stehnem, pochopitelně skrečoval a za asistence z kurtu odkulhal. Diváci ho vyprovodili potleskem, členové jeho týmu na tribuně sledovali jeho trápení taktéž v slzách.
V neděli 22letý Dán napsal na Instagram, že má Achillovu šlachu kompletně přetrženou v horní části a že podstoupí operaci. Je otázkou, kdy se k tenisu vrátí, neboť tak vážné zranění vyžaduje dlouhou rekonvalescenci.
„Chvíli potrvá, než budu moct zase vkročit na kurt,“ uvědomuje si. „Ve Stockholmu jsem se skvěle bavil a vědomí, že takovou energii teď nějakou dobu nezažiju, je pro mě neúnosné.“
A tak ani skutečnost, že díky účasti v semifinále se v pondělním vydání světového žebříčku posunul z jedenácté příčky na desátou, ho příliš nepovzbudí.
Vážné zranění jednoho z předních hráčů současnosti přišlo v době, kdy si tenisté stěžují na náročný celoroční program, který je zejména nyní na konci sezony dobíhá. Kvůli nashromážděné únavě se zdravotní potíže a skreče objevují velmi často.
Devátý hráč pořadí Brit Jack Draper, který kvůli trablům s paží ukončil letošní sezonu už po US Open, v reakci na Runeovo zranění napsal:
„Zranění k vrcholovému sportu patří, ženeme svá těla do věcí, které by dělat neměla. Teď máme mnoho skvělých mladých hráčů a jsem hrdý, že mezi ně patřím. Ale pokud někdo z nás má dosáhnout dlouhověkosti, kalendář se musí upravit.“