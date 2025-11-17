Démon Sinner vyhrál v hale už 31 zápasů v řadě. Změnil servis, chválí ho i Alcaraz

Autor:
  14:57
Neděle 19. listopadu 2023 je doteď posledním dnem, kdy Jannik Sinner prohrál tenisový zápas v hale. Tehdy ve finále Turnaje mistrů podlehl Novaku Djokovičovi, ale od té doby se pod střechou mění v nepřemožitelnou mašinu. Podmanil si už 31 utkání v řadě, naposledy v neděli pokořil ve finále závěrečného podniku letošního roku hlavního rivala Carlose Alcaraze.
Jannik Sinner v objetí s Carlosem Alcarazem po vzájemném finále Turnaje mistrů

Jannik Sinner v objetí s Carlosem Alcarazem po vzájemném finále Turnaje mistrů | foto: Reuters

Jannik Sinner, vítěz Turnaje mistrů
Jannik Sinner ve finále Turnaje mistrů
Jannik Sinner, vítěz Turnaje mistrů
Jannik Sinner se raduje z výhry ve finále Turnaje mistrů.
100 fotografií

„Je úžasné, že jsem uzavřel sezonu takhle, navíc před domácím publikem v Turíně. Jsem opravdu, opravdu šťastný,“ vyznával se po triumfu 7:6 a 7:5.

Ještě tak vyšperkoval parádní letošní rok, v němž se dostal do finále všech čtyř grandslamů. A k titulům z Australian Open a Wimbledonu přidal i podobně prestižní pohár pro šampiona Turnaje mistrů.

Sinner obhájil titul na Turnaji mistrů, v hvězdném finále zdolal Alcaraze

„Úžasná bilance,“ pochvaloval si pro web ATP. Dva grandslamy a závěrečný podnik roku ovládl už loni, a tak se mu sezony porovnávají těžko, nicméně nyní hlásí: „Cítím, že jsem lepší hráč než loni. Věřím, že když na sobě budete pořád pracovat, tak výsledky přijdou. A letos se mi to potvrdilo.“

Přestože po Australian Open přijal tříměsíční trest za loňský dopingový škraloup, končí rok se šesti tituly a zápasovou bilancí 58 výher a pouhých šesti proher.

„A ve všech těch porážkách jsem se snažil najít něco pozitivního, snažil jsem se z nich poučit.“

Jannik Sinner se raduje z výhry ve finále Turnaje mistrů.

Nicméně navzdory skvělým statistikám mu jeden významný milník unikl. Rok končí „až“ jako světová dvojka, o 550 bodů zaostal právě za hlavním rivalem Alcarazem, což je způsobené hlavně zmíněným tříměsíčním výpadkem, jinak by ho nejspíše předstihl.

Oba mají dvakrát více bodů než světová trojka Alexander Zverev, tak dominantně si v sezoně počínali.

Proto bylo symbolické, že letošní boje na okruhu ATP uzavřel právě jejich střet ve finále Turnaje mistrů.

Kdo je podle vás nejlepším tenistou současnosti?

Hlasování skončiloČtenáři hlasovali do 0:00 pondělí 1. ledna 0001. Anketa je uzavřena.

I poražený Alcaraz však se svojí sezonou, v níž ho ještě tento týden čeká Davis Cup, může být spokojený. Zápasové skóre nasbíral 71:9 a přivlastnil si osm pohárů, včetně dvou ze zbylých grandslamů.

Ve vzájemných duelech se Sinnerem je nyní na tahu on. V posledních čtyřech oficiálních zápasech, které dva dominantní tenisté mezi sebou dokončili, se vítězové vždy střídali.

Finále Roland Garros vyhrál Alcaraz, ve Wimbledonu slavil Sinner, na US Open triumfoval Španěl a nyní v Turíně zase Ital.

„Takový hráč jako on se po porážkách vždycky vrátí silnější,“ ocenil 22letý Alcaraz o dva roky staršího protivníka. „Od US Open se zlepšil hlavně na servisu, kterým na vás vytváří extrémní tlak. A je velmi těžké proti němu hrát.“

Jannik Sinner, vítěz Turnaje mistrů
Carlos Alcaraz s trofejí pro poraženého finalistu Turnaje mistrů

Jeden ze Sinnerových trenérů Simone Vagnozzi prozradil, že právě na podání po porážce ve finále grandslamu v New Yorku se svěřencem pracovali: „Změnili jsme pohyb i rytmus.“

„Servíruje rychleji a míče umisťuje blíž k lajnám, což mu zajišťuje více přímých bodů,“ doplnil druhý kouč Darren Cahill.

Po letošní sezoně vede Alcaraz v soupeření se Sinnerem 10:6. Už teď tenisový svět napjatě očekává, jak jejich rivalita bude pokračovat. Vše totiž nasvědčuje tomu, že se ve velkých finále budou potkávat i nadále.

Vstoupit do diskuse

