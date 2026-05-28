Daviscupový vítěz oslavil sedmdesátku. Život mám rád, hlásí Šmíd z Itálie

Autor: ,
  10:07
Jak ten čas letí! Tomáš Šmíd, plzeňský rodák a jedna z největších tenisových osobností u nás, oslavil 20. května sedmdesáté narozeniny. V Itálii, kde vítěz Davis Cupu z roku 1980 už roky žije. „A žije se mi tu dobře,“ vzkázal oslavenec, který narozeninový den strávil u kamaráda, ke kterému chodí na obědy a na večeře. S dětmi a svým pitbulem.
Tomáš Šmíd. Na otázku, co teď dělá, trošku provokativně odpovídá, že...

Tomáš Šmíd. Na otázku, co teď dělá, trošku provokativně odpovídá, že nic. Vzpomínka na vítězství v Davisově poháru v něm ale stále dokáže vyvolat euforii. Jen stáří se mu moc nezamlouvá. Žije v Itálii, ovšem do Česka se vrací a při narozeninách si v rodné Plzni připil i se svou pětadevadesátiletou maminkou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Šmíd
Tomáš Šmíd
Když v roce 1980 bojoval ve finále Davis Cupu, fandily mu miliony fanoušků....
Tomáš Šmíd (vlevo) minulý týden v areálu TK Slavia Plzeň u příležitosti oslav...
11 fotografií

„Lidé jsou tu příjemní, jídlo je skvělé a je tu i pěkné počasí. Byť Plzeňák, pivo moc nepiji, spíš vínko. Bílé k rybě, červené k masu,“ líčil s úsměvem.

Bývalá světová jednička ve čtyřhře se do Itálie přesunula po konci kariéry. Šmíd se tam stal šéfem tenisových center a vedl talentované hráče od 14 do 21 let. Během kariéry vyhrál devět turnajů ATP ve dvouhře a 56 ve čtyřhře. „To, že jsem měl v singlu a deblu dohromady 122 finálových účastí, je strašné číslo. Jediné, co mě mrzí, je, že jsem se na grandslamu ve dvouhře nedostal nikdy přes čtvrtfinále,“ prohlásil Šmíd.

Menšík po vyčerpávající výhře trpěl na kurtu, postupují i Bouzková a Muchová

Mezi nejlepší osmičku hráčů se probojoval dvakrát na Australian Open 1983 a ve Wimbledonu o rok později. V obou případech vypadl s Ivanem Lendlem. „Vždycky jsem na grandslamech narazil na někoho jako John McEnroe, Lendl, Jimmy Connors nebo Björn Borg. A ti na mě byli moc dobří,“ uznal.

Do rodné Plzně se vracel hlavně kvůli tomu, aby navštívil maminku. Před třemi lety byl speciálním hostem oslav 70 let od založení plzeňského klubu Slavia na Borech. „Na kurtech jsem tady byl naposledy ještě s tatínkem, který je jedenáct let po smrti. Vyrůstal jsem tu. Zpočátku jsme bydleli na Slovanech, já jsem sedl na tramvaj a jel přes půl města na Bory. Tři hodinky tenisu, pak zase zpátky domů,“ vzpomínal.

Velké momenty prožil v roce 1980, kdy pomohl k prvnímu triumfu v Davis Cupu. Československo tehdy zvítězilo v semifinále v Argentině 3:2 a poté doma porazilo Itálii 4:1. Šmíd se ve finále podílel na dvou bodech. Nejprve porazil v úvodní dvouhře Adriana Panattu a poté ve čtyřhře s Lendlem zajistil Československu rozhodující třetí bod proti Panattovi a Paolu Bertoluccimu.

LEGENDY SE SLAVNOU TROFEJÍ. Členové vítězného týmu z roku 1980 pózují při setkání v Praze (zleva): Pavel SLožil, Tomáš Šmíd, Ivan Lendl a Jan Kodeš.

„Večer před zápasem s Panattou jsem snědl zkažené filé, bylo mi blbě a prohrával jsem v první dvouhře 0:2. Pak jsem to ale otočil a vyhrál jsem na pět setů. Vítězství v Davis Cupu byla velká sláva. Když končíte kariéru, hodnotí se vždy, kolik jste vyhrál grandslamů, Davis Cupů, kolikrát jste se kvalifikoval na Masters a kolik máte titulů z ATP,“ vypočítal.

S bývalými spoluhráči z Davis Cupu zůstává v kontaktu. „S Pavlem Složilem si napíšeme o fotbale nebo o tenise. S Ivanem si napíšeme na Vánoce nebo narozeniny. A s Honzou Kodešem si občas zavoláme. Když přijedu do Prahy, tak se i potkáme,“ řekl Šmíd.

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

V závěru kariéry trénoval také bývalou světovou jedničku Borise Beckera. V jeho týmu působil 16 měsíců. „Boris byl velký sympaťák. Hráč, který byl na kurtu jako v transu. Po cestách jsme hráli šachy, ty umí velice slušně,“ uvedl na adresu slavného hráče, který musel kvůli maření insolvenčního řízení do vězení. „Mrzí mě, co se mu stalo. Říkal, že to ve vězení bylo hrozné. Po kariéře to asi podcenil. Ale teď bydlí v Miláně, má další ženu a snad ten život vycentroval. Tenista to byl vynikající.“

Sám Šmíd si dá tenis jednou týdně rekreačně. K jubileu si přál hlavně zdraví. Po skončení kariéry absolvoval operaci kyčlí a také prostaty, kde měl rakovinotvorný zárodek. Před třemi lety měl plicní embolii. „Život mám rád, takže bych si přál žít jako teď ještě další roky,“ hlásil oslavenec.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Landaluce vs. KopřivaTenis - - 28. 5. 2026:Landaluce vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
28. 5. 12:30
  • 2.16
  • -
  • 1.73
Bartoň vs. GombosTenis - - 28. 5. 2026:Bartoň vs. Gombos //www.idnes.cz/sport
28. 5. 16:00
  • 1.37
  • -
  • 2.81
Mboková vs. SiniakováTenis - - 28. 5. 2026:Mboková vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
28. 5. 18:00
  • 1.35
  • -
  • 3.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Kořenář netrénoval, je o gólmanech jasno? Oznámíme to až před zápasem, řekl Kalous

Čeští hráči na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Poprvé se sklouzli po ledě na novém místě. V Curychu, ve Swiss Life Areně. Čeští hokejisté absolvovali ráno před čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem dobrovolné rozbruslení. Se dvěma brankáři,...

28. května 2026  9:56,  aktualizováno  10:20

Macháče trápilo zranění: Bylo mi až do breku. Alespoň jsem zápas nevzdal

Tomáš Macháč se nechává ošetřit během zápasu druhého kola Roland Garros.

Při odchodu z kurtu Phillipea Chatriera, na němž jako první Čech v historii zažil night session, odpověděl Tomáš Macháč na potlesk fanoušků zamáváním. „Diváci ocenili, že jsem zápas nevzdal, i když...

28. května 2026  10:11

Daviscupový vítěz oslavil sedmdesátku. Život mám rád, hlásí Šmíd z Itálie

Tomáš Šmíd. Na otázku, co teď dělá, trošku provokativně odpovídá, že...

Jak ten čas letí! Tomáš Šmíd, plzeňský rodák a jedna z největších tenisových osobností u nás, oslavil 20. května sedmdesáté narozeniny. V Itálii, kde vítěz Davis Cupu z roku 1980 už roky žije. „A...

28. května 2026  10:07

Zázračný obrat s Finskem i neprůstřelný Dostál. Pamatujete na slavná čtvrtfinále?

Slavné čtvrtfinálové zápasy Čechů na mistrovství světa

Čtvrtfinále je na mistrovství světa v hokeji zlomovým bodem. Jeden povedený večer může otevřít cestu k medaili týmům, které doposud tápaly, jediná chyba naopak ukončí turnaj favoritům. Český hokej...

28. května 2026  9:54

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia má rekordní posilu, Hůlka jde do Liberce

Sledujeme online
Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

28. května 2026  9:46

Itálie hledá nového trenéra. Jukka Jalonen se vrací do finské ligy coby poradce

Jukka Jalonen i jeho italští svěřenci sledují kostku nad ledem.

Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské hokejové reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem...

28. května 2026  9:03

Hosták: Nenašli jsme optimální sestavu. A kritický Rulík? Nikdy takto nevystupoval

Premium
Radim Rulík dává instrukce během utkání se Slovenskem.

Mrzí ho, že trenér Radim Rulík porušil zvyk a na mistrovství světa velice konkrétně zkritizoval své svěřence. „Mám pocit, že od sebe trošku odsouvá zodpovědnost,“ pokračuje hokejový expert Martin...

28. května 2026

S Vingegaardem jezdil na dovolené. Pak se rozbil a málem skončil. Teď Valgren jásá

Dánský cyklista Michael Valgren slaví na pódium triumf v 17. etapě Gira...

Od našeho zpravodaje v Itálii V mládí závodil za stejný dánský klub jako Jonas Vingegaard. Později byl v profipelotonu týmovým kolegou Romana Kreuzigera ve stáji Tinkoff a pomohl českému parťákovi i k top ten na Tour 2016. Sám se...

28. května 2026  8:53

Startuje Závod míru. Povýšil a přilákal více talentů. Kolář: Úroveň klání bude lepší

Start druhé etapy Závodu míru v Krnově

Dříve tady jel i fenomén Tadej Pogačar, teď se zde představí další cyklistické naděje. Které zatím z ne tolik známých jmen udělá za pár let zářivou kariéru? Už ve čtvrtek startuje Závod míru, na němž...

28. května 2026  8:33

Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, je zklamaný po čtvrtém inkasovaném gólu.

Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli...

28. května 2026  8:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

Česko - Finsko. Čtvrtfinále s nabitým soupeřem, napraví hokejisté na MS dojem?

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Klíčová bitva je tady. Čeští hokejisté ve čtvrtek na mistrovství světa nastupují v roli outsidera ke čtvrtfinále s Finskem, které na turnaji zatím ztratilo jediný zápas. Národní tým se navíc za...

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.