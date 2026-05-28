Daviscupový vítěz oslavil sedmdesátku. Život mám rád, hlásí Šmíd z Itálie

„Lidé jsou tu příjemní, jídlo je skvělé a je tu i pěkné počasí. Byť Plzeňák, pivo moc nepiji, spíš vínko. Bílé k rybě, červené k masu,“ líčil s úsměvem.
Bývalá světová jednička ve čtyřhře se do Itálie přesunula po konci kariéry. Šmíd se tam stal šéfem tenisových center a vedl talentované hráče od 14 do 21 let. Během kariéry vyhrál devět turnajů ATP ve dvouhře a 56 ve čtyřhře. „To, že jsem měl v singlu a deblu dohromady 122 finálových účastí, je strašné číslo. Jediné, co mě mrzí, je, že jsem se na grandslamu ve dvouhře nedostal nikdy přes čtvrtfinále,“ prohlásil Šmíd.
|
Menšík po vyčerpávající výhře trpěl na kurtu, postupují i Bouzková a Muchová
Mezi nejlepší osmičku hráčů se probojoval dvakrát na Australian Open 1983 a ve Wimbledonu o rok později. V obou případech vypadl s Ivanem Lendlem. „Vždycky jsem na grandslamech narazil na někoho jako John McEnroe, Lendl, Jimmy Connors nebo Björn Borg. A ti na mě byli moc dobří,“ uznal.
Do rodné Plzně se vracel hlavně kvůli tomu, aby navštívil maminku. Před třemi lety byl speciálním hostem oslav 70 let od založení plzeňského klubu Slavia na Borech. „Na kurtech jsem tady byl naposledy ještě s tatínkem, který je jedenáct let po smrti. Vyrůstal jsem tu. Zpočátku jsme bydleli na Slovanech, já jsem sedl na tramvaj a jel přes půl města na Bory. Tři hodinky tenisu, pak zase zpátky domů,“ vzpomínal.
Velké momenty prožil v roce 1980, kdy pomohl k prvnímu triumfu v Davis Cupu. Československo tehdy zvítězilo v semifinále v Argentině 3:2 a poté doma porazilo Itálii 4:1. Šmíd se ve finále podílel na dvou bodech. Nejprve porazil v úvodní dvouhře Adriana Panattu a poté ve čtyřhře s Lendlem zajistil Československu rozhodující třetí bod proti Panattovi a Paolu Bertoluccimu.
„Večer před zápasem s Panattou jsem snědl zkažené filé, bylo mi blbě a prohrával jsem v první dvouhře 0:2. Pak jsem to ale otočil a vyhrál jsem na pět setů. Vítězství v Davis Cupu byla velká sláva. Když končíte kariéru, hodnotí se vždy, kolik jste vyhrál grandslamů, Davis Cupů, kolikrát jste se kvalifikoval na Masters a kolik máte titulů z ATP,“ vypočítal.
S bývalými spoluhráči z Davis Cupu zůstává v kontaktu. „S Pavlem Složilem si napíšeme o fotbale nebo o tenise. S Ivanem si napíšeme na Vánoce nebo narozeniny. A s Honzou Kodešem si občas zavoláme. Když přijedu do Prahy, tak se i potkáme,“ řekl Šmíd.
|
Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat
V závěru kariéry trénoval také bývalou světovou jedničku Borise Beckera. V jeho týmu působil 16 měsíců. „Boris byl velký sympaťák. Hráč, který byl na kurtu jako v transu. Po cestách jsme hráli šachy, ty umí velice slušně,“ uvedl na adresu slavného hráče, který musel kvůli maření insolvenčního řízení do vězení. „Mrzí mě, co se mu stalo. Říkal, že to ve vězení bylo hrozné. Po kariéře to asi podcenil. Ale teď bydlí v Miláně, má další ženu a snad ten život vycentroval. Tenista to byl vynikající.“
Sám Šmíd si dá tenis jednou týdně rekreačně. K jubileu si přál hlavně zdraví. Po skončení kariéry absolvoval operaci kyčlí a také prostaty, kde měl rakovinotvorný zárodek. Před třemi lety měl plicní embolii. „Život mám rád, takže bych si přál žít jako teď ještě další roky,“ hlásil oslavenec.