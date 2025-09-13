Davis Cup ONLINE: Češi hrají s Američany 1:1, v deblu bojují Macháč a Menšík

Po prvním dni platí v daviscupovém utkání mezi Českem a Spojenými státy vyrovnaný stav 1:1 a sobota by měla rozhodnout, kdo postoupí na listopadový finálový turnaj. Ve čtyřhře soupeří páry Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Rajeev Ram, Austin Krajicek, poté bude následovat souboj týmových jedniček Jiřího Lehečky a Taylora Fritze a za případného stavu 2:2 nejspíše duel Menšíka s Francesem Tiafoem. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Jakub Menšík v zápase Davis Cupu proti Spojeným státům. | foto: Pavel Lebeda (sport-pics.cz) - Český tenisový svaz

V pátek ve floridském městě Delray Beach nejprve Lehečka porazil Tiafoea (6:3 a 6:2) a poté Menšík nestačil na světovou pětku Fritze (4:6 a 3:6).

Sobotní program začíná čtyřhrou, do níž český kapitán Tomáš Berdych původně nahlásil dvojici Adam Pavlásek, Macháč, ale deblového specialistu nakonec nahradil Menšíkem. Na straně Američanů zůstávají bývalé světové jedničky a elitní deblisté Krajicek s Ramem.

ONLINE: Macháč, Menšík vs. Krajicek, Ram

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

„Debat a diskuzí s kluky a realizačním týmem bylo dost a myslím, že tohle je nejlepší varianta,“ zdůvodnil Berdych. „Kluci je v posledním vzájemném zápase porazili, navíc v hodně podobných podmínkách a na hodně podobném dvorci,“ připomněl únorový duel v Acapulcu, který česká dvojice vyhrála dvakrát 7:5.

A kapitán také věří, že pár složený ze dvou skvělých singlistů má větší naději na úspěch: „Tomáš je samozřejmě velmi kreativní hráč, který může hru hodně měnit a variovat, ale kluci by na soupeře měli být hlavně agresivní a rychlí, měli by hrát více singlově. To by mohlo fungovat.“

Bez rozehrávky? Hektické, líčil Lehečka. Berdychovi by se hodila křišťálová koule

Po deblu – pokud kapitáni nesáhnou ke změně, což se nečeká –, bude následovat souboj Lehečky s Fritzem.

Českému tenistovi patří v pořadí 16. pozice a proti americké hvězdě favoritem nebude, ale vzhledem k tomu, že vyhrál devět z posledních dvanácti zápasů, může si věřit.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Taylor Fritz

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

A pokud by utkání dospělo až do stavu 2:2, o vítězi rozhodne závěrečná dvouhra, do níž jsou zatím nahlášení Menšík a Tiafoe. Berdych změnu nominace nepředpokládá, ale je otázka, jak bude vypadat předcházející čtyřhra.

Navíc se hraje už od 14:00 místního času a v Delray Beach panuje velké vedro a vlhko. Předpověď pak hrozí bouřkami, které mohou utkání zkomplikovat.

Osmičlenný finálový turnaj bude od 18. do 23. listopadu hostit Boloňa. Jistou účast měli už s předstihem domácí obhájci titulu Italové a nyní se k nim přidali Němci, Rakušané, Francouzi a Argentinci. Kromě utkání Česka s USA se hrají ještě duely Španělsko vs. Dánsko (po prvním dni 0:2) a Austrálie vs Belgie (po prvním dni 0:2).

