Promarněná šance. Ale Berdych jako daviscupový kapitán obstál. Co změnil?

Trochu hořký závěr. Zvlášť když sami Češi moc dobře věděli, že bez velkých hvězd je letošní ročník týmové soutěže hodně otevřený.
„Nesmíme se bát být favorité. Pokud chceme velký výsledek, musíme na něj myslet,“ hlásil kapitán před čtvrtfinálovým utkáním.
Když se ze španělského výběru odhlásila světová jednička Carlos Alcaraz, šance na postup v tu chvíli vzrostly. Češi byli favorité, kurzy na jejich celkové vítězství padaly, a i na hráčích bylo vidět, že si příležitost zazářit uvědomují.
Jenže ji promarnili. „Možná to chce trochu více odříkání. Ale jsme na dobré cestě, celá sezona byla solidní,“ hodnotil Berdych.
Mít Tomáše na lavičce je úžasné, je to pro nás fakt hodně cenné. Během zápasů nám dává emoční a mentální podporu, což je pro mě osobně důležité. A i mimo kurt nás hodně podporuje. Ví, co hráči potřebují.