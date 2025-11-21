Promarněná šance. Ale Berdych jako daviscupový kapitán obstál. Co změnil?

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych hecuje své svěřence ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku. | foto: Reuters

Markéta Plšková
Od naší zpravodajky v Itálii - Před rokem zažili fiasko už ve skupinové fázi, hned poté se po 18 letech od českého daviscupového týmu poroučel kapitán Jaroslav Navrátil. Přišel Tomáš Berdych. Ne tak dlouho po vlastní kariéře, čerstvý a odhodlaný předat tenistům zkušenosti. Svým svěřencům pomohl až na závěrečný turnaj, který pro ně ovšem ve čtvrtek skončil prohrou ve čtvrtfinále proti Španělsku 1:2 na zápasy.

Trochu hořký závěr. Zvlášť když sami Češi moc dobře věděli, že bez velkých hvězd je letošní ročník týmové soutěže hodně otevřený.

„Nesmíme se bát být favorité. Pokud chceme velký výsledek, musíme na něj myslet,“ hlásil kapitán před čtvrtfinálovým utkáním.

Když se ze španělského výběru odhlásila světová jednička Carlos Alcaraz, šance na postup v tu chvíli vzrostly. Češi byli favorité, kurzy na jejich celkové vítězství padaly, a i na hráčích bylo vidět, že si příležitost zazářit uvědomují.

Jenže ji promarnili. „Možná to chce trochu více odříkání. Ale jsme na dobré cestě, celá sezona byla solidní,“ hodnotil Berdych.

Mít Tomáše na lavičce je úžasné, je to pro nás fakt hodně cenné. Během zápasů nám dává emoční a mentální podporu, což je pro mě osobně důležité. A i mimo kurt nás hodně podporuje. Ví, co hráči potřebují.

Jakub Menšíko Tomáši Berdychovi

