Němci už po čtyřhře postoupili do finálové fáze Davisova poháru

  11:08
Němečtí tenisté i bez největší hvězdy Alexandera Zvereva jako první slaví postup do finálové fáze Davisova poháru. V kvalifikačním utkání s domácím Japonskem měli jistotu už po čtyřhře, v níž elitní pár Kevin Krawietz, Tim Pütz porazil 6:3, 7:6 (7:4) dvojici Josuke Watanuki, Takeru Juzuki.

Německý pár Kevin Krawietz, Tim Pütz porazil 6:3, 7:6 (7:4) japonskou dvojici Josuke Watanuki, Takeru Juzuki. | foto: Reuters

Páteční dvouhry vyhráli Jan-Lennard Struff a Yannick Hanfmann, za rozhodnutého stavu uspěl i teprve sedmnáctiletý debutant Justin Engel, který se stal druhým nejmladším německým daviscupovým reprezentantem po legendárním Borisi Beckerovi.

Jediná výhra dělí od postupu také Argentinu v Nizozemsku, Rakousko v Maďarsku, Francii v Chorvatsku i Belgii v Austrálii, kde dnes osmý hráč světa Alex de Minaur prohrál více než tříhodinovou bitvu se soupeřem z konce první stovky žebříčku Raphaelem Collignonem 5:7, 6:3 a 3:6.

Na začátek Davis Cupu remíza. Lehečka bodoval, Menšík prohrál s domácí hvězdou

Český tým hraje v Delray Beach se Spojenými státy nerozhodně 1:1, dnes ještě rozehrají druhé kolo kvalifikace Španělé s Dány. Finálový turnaj bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa, jistou účast v něm mají domácí obhájci titulu Italové.

Kvalifikace tenisového Davisova poháru - 2. kolo:

Tokio: Japonsko - Německo 0:4
Watanuki, Juzuki - Krawietz, Pütz 3:6, 6:7 (4:7)
Sakamoto - Engel 3:6, 7:6 (7:2), 7:10.

Sydney: Austrálie - Belgie 0:2 po prvním dnu
De Minaur - Collington 5:7, 6:3, 3:6,
Thompson - Bergs 6:7 (4:7), 4:6.

11:00 Debrecín: Maďarsko - Rakousko,

12:30 Marbella: Španělsko - Dánsko,

13:00 Osijek: Chorvatsko - Francie,

14:00 Groningen: Nizozemsko - Argentina,

13. září 2025  11:20

