Němci už po čtyřhře postoupili do finálové fáze Davisova poháru

Páteční dvouhry vyhráli Jan-Lennard Struff a Yannick Hanfmann, za rozhodnutého stavu uspěl i teprve sedmnáctiletý debutant Justin Engel, který se stal druhým nejmladším německým daviscupovým reprezentantem po legendárním Borisi Beckerovi.
Jediná výhra dělí od postupu také Argentinu v Nizozemsku, Rakousko v Maďarsku, Francii v Chorvatsku i Belgii v Austrálii, kde dnes osmý hráč světa Alex de Minaur prohrál více než tříhodinovou bitvu se soupeřem z konce první stovky žebříčku Raphaelem Collignonem 5:7, 6:3 a 3:6.
Na začátek Davis Cupu remíza. Lehečka bodoval, Menšík prohrál s domácí hvězdou
Český tým hraje v Delray Beach se Spojenými státy nerozhodně 1:1, dnes ještě rozehrají druhé kolo kvalifikace Španělé s Dány. Finálový turnaj bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa, jistou účast v něm mají domácí obhájci titulu Italové.
Kvalifikace tenisového Davisova poháru - 2. kolo:
Tokio: Japonsko - Německo 0:4
Sydney: Austrálie - Belgie 0:2 po prvním dnu
11:00 Debrecín: Maďarsko - Rakousko,
12:30 Marbella: Španělsko - Dánsko,
13:00 Osijek: Chorvatsko - Francie,
14:00 Groningen: Nizozemsko - Argentina,