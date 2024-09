Musel jsem nastoupit, věděl Macháč. V bolestech zvládl jen game, slyšel pískot

„Už to nechci zažít, je to hrozné,“ neskrýval Macháč zklamání. Pískajícím divákům se na kurtu okamžitě omlouval výrazným gestem. V duelu rozhodně pokračovat nemohl, problém mu dělala už jen samotná chůze.

Proč po singlu Jakuba Menšíka nenastoupil k zápasu s Austrálií jako česká jednička Jiří Lehečka? Nemohl. S týmem do haly ani nepřijel, na hotelu léčí virózu. A jelikož kapitán Jaroslav Navrátil nechtěl do dvouhry posílat deblového specialistu Adama Pavláska, byl Macháč jedinou možnou volbou.

„Musel jsem to jít zkusit, jinak by nás diskvalifikovali. Ale nebylo to vůbec dobré,“ povídal zklamaně na tiskové konferenci. „Ve středu jsem měl křeče v celém těle, nebylo to nic příjemného, měl jsem velké bolesti. Dnes ráno jsem se probudil a moje pravá noha byla úplně v dezolátním stavu. Ale nemohl jsem nic dělat.“

Do zápasu tak vstupoval s vědomím, že na rozjetého Australana rozhodně stačit nebude. A že na kurtu nejspíš nevydrží ani do konce. Už po prvním prohraném gamu si nechal bolavou nohu masírovat, během druhého bitvu vzdal.

„Bolí mě achilovka a lýtko, něco bohužel není v pořádku. Nevím, jak bych dnešek popsal, jsem smutný. Je to pro mě i tým těžký moment,“ hledal jen těžko slova.

Tomáš Macháč skrečoval kvůli zranění utkání skupiny Davis Cupu ve Valencii proti Austrálii.

Během 24 hodin prožil obrovské bolesti. „Měl jsem ze zápasu s Alcarazem odejít dřív, ani nechci říkat, co všechno jsem prožil, protože to bylo hodně bolestivé,“ prozradil. „Hned jak jsem včera vyšel ven z haly, dostal jsem křeč do celého těla, vynesli mě nohama napřed. Půl hodiny jsem nemohl dostat křeče z těla, pak jsme to dali nějak dohromady, uklidnil jsem se.“

Po hrůzostrašné zkušenosti doufal, že se dokáže oklepat a být připravený na další souboj. Což se ale nestalo. „Křeče přešly, ale bohužel jsem si udělal něco s pravou nohou. Snad to nebude nic vážného.“

Kdyby měl totiž Macháč řešit vážnější zdravotní trable, mohl by přijít o zbytek sezony. A to by pro 23letého Čecha bylo nešťastné, vždyť do Valencie přijížděl s perfektní formou. Na olympiádě vybojoval zlato v mixu, na US Open se prosmýkl do premiérového grandslamového osmifinále.

Na jihu Španělska si rovněž pokazil skvělou daviscupovou bilanci, přesto má v singlových zápasech stále solidní skóre 7:3. „Budu k tomu přistupovat tak, že jsem udělal vše pro to, abych mohl reprezentovat, což jsem ukázal při obou duelech. Myslím, že kdybych byl v zápase s Alcarazem stoprocentní, neříkám, že bych vyhrál, ale mohla to být neskutečná podívaná až do konce.“

Jenže nebyla. A Macháče tak místo dalších bitev čeká minimálně pár dní odpočinku. Češi po nepovedených utkáních se Španělskem a Austrálií vyzvou po volném pátku v sobotu Francii. Kdo bude na pozici české jedničky, zatím můžeme jen hádat, Macháč má ale v jednom jasno.

„Já to rozhodně nebudu. Šance, že bych v sobotu nastoupil, bohužel není.“