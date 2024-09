Přehrával Alcaraze, věřil ve výhru. Bohužel mě porazil virus, litoval Macháč

„Za stavu 1:2 ve druhém setu jsme předvedli skvělou výměnu, která pro nás oba byla těžká, Carlos zahrál neuvěřitelný volej. V ten moment už jsem se cítil dost unavený a od té chvíle to šlo dolů. Během podání jsem chytil křeč a pak už se nemohl pohnout,“ poodhalil Macháč příčinu svých problémů.

Hned po zápase skončil v péči lékařů, kteří se jeho tělo snažili dát do pořádku. Před novináře už přišel po svých, na jednu stranu povzbuzený výkonem z prvního setu, na druhou zklamaný z porážky. „Je mi to líto, protože to mohl být skvělý zápas. Ale tělo řeklo ne.“

Cítil jste náznaky už během úvodní sady?

Po fyzické stránce byl první set náročný. Diváci jsou proti vám, hrajete proti třetímu hráči na světě, momentálně jedné z největších ikon, ale nic jsem necítil. Myslím, že mě dorazila ta neskutečná výměna ve čtvrtém gamu na mém servisu. Snažil jsem se z toho dostat, ale bylo to horší a horší. Pak jsem dostal křeč do celého těla a nemohl jsem vůbec nic.

Přesto jste vydržel až do konce druhého dějství.

Přemýšlel jsem, jak bych to ještě mohl překonat, protože rád reprezentuju a nechtěl jsem zápas vzdát. Nechtěl jsem ho končit na zemi. Klidně bych ho ukončil tak, že budu ležet na zemi po vítězství, ale ne takhle.

Tomáš Macháč a Carlos Alcaraz před vzájemným zápasem na Davis Cupu.

Podepsal se na vás náročný program, který letos absolvujete?

Hlavně nemoc, kterou jsem chytil před Davis Cupem. Odehrál jsem spoustu zápasů, ještě na US Open skvělé čtyři. Už v letadle z New Yorku jsem cítil, že mě bolí v krku. Byl jsem nemocný, hlásil jsem to týmu, přijel jsem sem bez očekávání, ale hrál jsem výborně na trénincích, tenisově jsem se cítil skvěle. Věděl jsem, že nejsem stoprocentní, ale když hrajete takhle skvělý tenis, je škoda toho nevyužít. Podařilo se mi být jednička týmu, hrát proti Alcarazovi, cítil jsem, že mám šanci ho porazit, ale bohužel tělo řeklo ne.

Už se vám něco podobného stalo?

Křeče jsem občas v důležitých zápasech míval, ale to bylo spíš nervozitou. Naučil jsem se s ní pracovat, zápasy na větších kurtech hraju častěji, takže je to lepší a lepší. Samozřejmě Davis Cup je trochu něco jiného, ale tentokrát to musím svést na virózu. Všechno jsem udělal správně, bohužel mě porazil virus.

První set nad Alcarazem jste vyhrál, nakopne vás alespoň váš výkon v něm?

Rozhodně, z toho setu si beru jen pozitivní věci. Od stavu 1:1 jsem předváděl vynikající tenis, hrál jsem rychleji než třetí hráč na světě, to je určitě první pozitivní věc.

A další?

Že i za krátkou dobu po viróze dokážu předvést takový výkon. Na druhou stranu, když má tělo pochybnosti, musím ho víc poslouchat, nemůžu věřit v zázrak, že dokážu porazit třetího hráče světa po viróze.

Chvíli to tak vypadalo.

Věděl jsem, že si vezu skvělou formu, naladění. Ale příště musím udělat těžké rozhodnutí, předpokládat, že se může něco takového stát a třeba nehrát. Ale já věděl, že tu můžu předvést skvělý tenis, proto jsem řekl, že hrát chci. Tréninky byly dobré, nebyl tam náznak, že by bylo něco špatně. Je to strašně těžké rozhodnutí.