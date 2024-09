Kvalitní tým? Teď je víc než potřeba. Tenisty ladí špičky v oboru

Že se o tenisty dlouhodobě stará vyhlášený profesor Pavel Kolář, nejspíš čtenáři vědí.

Ale že má ve Valencii svou důležitou roli i jistý Martin Janoušek, který se jako fyzioterapeut věnuje i fotbalové reprezentaci, možná už ne.

Navíc skupinu, která na jih Španělska dorazila, doplňuje i trenér Jakuba Menšíka Tomáš Josefus či Lehečkův kondiční kouč Radek Štěpánek. „I Tomáši Macháčovi jsem dovolil vzít s sebou svého kondičáka, když tu nemá trenéra,“ přibližuje složení týmu kapitán Navrátil.

Právě on je tím, kdo při Davis Cupu všechno řídí. Povolává hráče, zastupuje tým, připravuje nominace do zápasů. On stál u rozhodnutí, že místo pěti hráčů vezme do Valencie jen čtyři. A tak se z nominace musel poroučet Vít Kopřiva.

Na vše ostatní má Navrátil pomocníky. „Máme rozdělenou práci,“ vysvětluje. „Já se při trénincích hodně věnoval Macháčovi a Jirkovi Lehečkovi, Tomáš Josefus se stará o Adama Pavláska a svého svěřence Kubu Menšíka.“

Každý se tak tenisům může věnovat daleko více, než kdyby byl kapitán na všechny čtyři sám.

Josefus je navíc expertem ještě na jednu důležitou věc – analýzy. „Třeba před utkáním se Španělskem nám rozebral všechny protihráče, je na ně odborník. Klukům řekne, kam kdo podává, jaký věci hraje…“ Často tak Menšíkova kouče uvidíte, jak na lavičce střídavě hledí na kurt a do tabletu.

I na nedávném US Open na svého svěřence během jednoho z utkání pokřikoval. „Připrav se, na osmdesát procent bude podávat na téčko!“ Statistiky si Menšíkův tým nechává zpracovávat od stejné firmy jako legendární Novak Djokovič, srbský tenista mladému Čechovi firmu sám doporučil.

Na jarním turnaji v Madridu Josefus pro iDNES Premium vyprávěl: „Jde o velmi komplexní věc. První a hlavní složka je zaměřená na rozvoj hráče, kdy se zpracovávají Kubovy zápasy. Zajímá nás, co dělal dobře a co může příště dělat lépe. Další jsou informace o soupeřích. Software nám umí připravit nekonečně variant: umístění servisu, returnu, který úder soupeř hraje v konkrétní situaci, za kterých stavů… Tyto informace jsou podpořeny reálnými daty.“

I ostatní čeští tenisté tak mají během Davis Cupu podobný servis.

A rovněž mimo kurt je o ně dobře postaráno. „Rozhýbání před tréninkem, po tréninku, strečink, všechno řídí Radek Štěpánek. Myslím, že to klape,“ pochvaluje si Navrátil. Štěpánek, který sdílí jméno se slavným bývalým tenistou, se během roku stará o Lehečku.

„Je to výhoda, že je tady, spolupracujeme už osm let. Co říkali ostatní kluci, tak pracuje i s nimi, může pomoct s nějakou masáží, když je potřeba. Funguje to dobře,“ přidává se 22letý Čech.

„Mám k aktuálním hráčům silnou vazbu, protože jsem je v minulosti trénoval nebo trénuju pořád,“ líčí Štěpánek. „Takže se s klukama znám, víme, co od sebe můžeme očekávat, a snažím se pro ně dělat maximum.“

Společně s Kolářem pečovali ve středu i ve čtvrtek zejména o Macháče, jehož postihly křeče, kvůli kterým nedohrál ani jeden zápas. Ten čtvrteční, ke kterému nastoupil i přes zdravotní indispozici, skrečoval hned po prvním gamu.

Tomáš Macháč bojuje s křečemi na Davis Cupu ve Valencii.

Ne vše se dá totiž během necelých 24 hodin stihnout.

Navrátil tak doufá, že se do sobotního střetnutí s Francií vrátí bývalá česká jednička Lehečka.

„O něj se tu starají týmoví lékaři, zůstával na pokoji a léčil se,“ přiblížil Navrátil situaci, kterou musel ve čtvrtečním utkání s Austrálií řešit. „Pokud se Tomáš rozhodl, že nebude hrát, nezbývá nic jiného, než nastoupil Jirka. Adam singla hrát nemůže.“

Lehečka už v pátek trénoval, na kurtu strávil 40 minut. „, Vypadal mnohem lépe. Teplotu prakticky nemá, takže to vypadá, že by mohl nastoupit.“

Těžko ale předpovídat, jak na tom v sobotním zápase bude.