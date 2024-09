Pět hráčů je moc? Ale dva málo. Tým Navrátila trpí, ve Valencii hrozí ostuda

„Bylo to jen mé rozhodnutí. Nevím, jak by nám Víťa Kopřiva v téhle situaci pomohl,“ vysvětlil ve čtvrtek před utkáním s Austrálií.

Jenže právě ten den by se českému výběru pátý hráč hodil. Už loni do Valencie přijel Navrátil pouze se čtyřmi tenisty, stejně jako letos ve skupinové fázi bojovali Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek. Ale tehdy týmový týden probíhal úplně jinak.

Češi vyhráli všechny zápasy, s překvapivým skóre 9:0 jasně ovládli svou skupinu a radovali se z postupu do finálové fáze v Málaze. Letos si listopadový výlet do Španělska nezopakují. Po duelech se Španělskem a Austrálií prohrávají 0:6 a šanci účastnit se čtvrtfinále už nemají.

„Loni jsme tu měli štěstí my, tento rok ho nemáme. Bohužel, je to kruté,“ mrzí deblového specialistu Pavláska. „Vybralo si to asi ten nejhorší termín, který mohl být. Ale nic s tím neuděláme, nemůže to změnit. Musíme to kousnout a s nějakou grácií a ctí dohrát sobotní zápas.“

Ale to bude asi dost složité. Lehečku skolila před čtvrtečním utkáním viróza, Macháče odrovnaly středeční křeče, kvůli kterým nedohrál nadějný duel s Carlosem Alcarazem. A místo toho, aby ve čtvrtek odpočíval, musel nastoupit i k zápasu s Australanem Alexeiem Popyrinem.

„Neměl jsem jinou možnost než to jít zkusit. Kdybych nenastoupil, diskvalifikovali by nás,“ líčil po střetnutí, jež trvalo pouhých pět minut. Ano, čtete správně. Macháč stihl jen devět výměn, než jeho tělo zavelelo k dalšímu brzkému konci.

Tomáš Macháč se nechává ošetřovat v utkání Davis Cupu ve Valencii proti Austrálii.

Ale co mohl dělat? Jeho kolega Lehečka ležel v tu dobu nemocný na hotelu.

Jistě, i se dvěma hráči by se dal jeden daviscupový den zvládnout, zkrátka by jen obsadili oba singly a čtyřhru. Jenže Pavlásek v českém týmu plní roli deblového specialisty, dvouhru hrál naposledy v dubnu roku 2022. A s Thanasim Kokkinakisem by jen těžko svedl vyrovnaný souboj.

„Ráno jsme se sešli a dozvěděli jsme se, že Jiří i Tomáš nejsou zdravotně v pořádku. Nebyla jiná možnost, než aby nastoupil Tomáš. Já jsem singl dlouho nehrál. Museli jsme se rozhodnout, že jeden z nich to musí zkusit a předvést to nejlepší,“ přiblížil Pavlásek.

Jenže nebyl by v roli singlové dvojky minimálně krapet důstojnější než bolavý Macháč, který po pětiminutovém boji a skreči za stavu 0:1 v první sadě slyšel od diváků v hale pískot?

Ano, on za svou situaci úplně nemůže, že nebude schopen odehrát celý duel bylo jasné jak jemu, tak kapitánu Navrátilovi. „Neříkám, že dohraje. Seděli jsme nad rozhodnutím asi dvě hodiny, za 18 let se mi nic podobného nestalo. Řešil jsem různé problémy, ale vždycky se to nějakým způsobem dalo dohromady. V dnešním utkání je to neřešitelné.“

Že jsou fanoušci, kteří si zaplatili za plnohodnotné zápasy, nespokojení, je pochopitelné. Zvlášť když Navrátil opět zariskoval a přivezl s sebou jen čtyři hráče.

Ale proč?

Vždyť 27letý Kopřiva byl s týmem už na únorovém střetnutí ve Vendryni, kde Češi porazili Izrael. A počítalo se s tím, že dorazí i do Valencie. Když totiž otevřete příručku pro novináře, jeho jméno je v ní napsané.

Čeští fanoušci povzbuzují reprezentanty ve skupině Davis Cupu ve Valencii.

Jenže on teď místo toho hraje challenger v polském Štětíně.

„V téhle soutěži, když vidíme soupisky soupeřů, řeknu to slušně, vůbec nevím, jak by nám pomohl, ano odehrál by utkání, ale to je tak všechno,“ zvolil Navrátil poměrně ostrá slova. „Víťa Kopřiva hraje líp na antuce, kdybychom hráli na ní, nominace by byla. Neříkám, že nám teď nechybí, ale kdyby nastoupil, bude to stejné jako Tomáš Macháč. Nic by nám to nepřineslo.“

Pravda, nadupaným soupeřům by Kopřiva asi nezvládl vzdorovat, rozhodně by ale vydržel na kurtu déle jak pět minut. A Češi by teď nemuseli v napjaté atmosféře řešit ostudu, do které se řítí. „Situace v týmu je špatná, to nechám bez komentáře,“ odpovídal Menšík na dotazy zahraničních novinářů.

Místo zdravého Kopřivy, jenž by se za tým rozhodně porval, má teď Navrátil na výběr mezi rozpadlým Macháčem a Lehečkou, který sice možná bude na sobotní utkání připraven, ale rozhodně není fit.

A těžko říct, jestli ho zápas, který stejně už nic nezmění, nepoznamená na delší dobu.

Navrátil tak místo toho, aby pro jistotu povolal Kopřivu, riskuje zdraví svých svěřenců. Na Macháčovo odmítnutí hrát sobotní zápas poznamenal: „Musím to akceptovat. I když si myslím, že už dříve udělal nějaká špatná rozhodnutí. Měl jen křeče, navíc ve středu.“

I kdyby Češi v sobotním utkání něco uhráli, fiasku se asi nevyhnou. Ne výkonnostnímu, hráčům nejde moc co vyčítat. Spíš kapitán Navrátil by měl vyslyšet alarm, že riskovat se čtyřmi hráči se ne vždy úplně nevyplácí.