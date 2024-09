Navrátil: Za nominací si stojím. Jirka by měl být připraven, hrajeme o čest

Na jih Španělska přicestoval s kvartetem Macháč, Lehečka, Jakub Menšík a Adam Pavlásek. Jenže po středečním duelu se Španělskem o dva hráče přišel, na jedničku Macháče dolehly bolestivé křeče, které chytil v zápase s Carosem Alcarazem, a Lehečku skolila teplota.

Češi pak hráli další utkání s Austrálií hned ve čtvrtek a Macháč musel kvůli možné diskvalifikaci znovu nastoupit. Po prvním gamu bitvu skrečoval a předeslal, že sobotního boje s Francií se účastnit nebude. A tak se Navrátil modlil, aby se do hry vrátil 22letý Lehečka.

„Situace se naštěstí malinko zlepšila, když přišel Jirka v pátek na snídani, tak vypadal mnohem lépe. Teplotu prakticky nemá, zvládl 40minutový trénink, takže to vypadá, že by mohl nastoupit,“ líčil Navrátil.

Zajisté se mu ulevilo. „Je jasné, že Tomáš by nenastoupil. Jsem rád, že odehrál, co odehrál a že tam ve čtvrtek šel na pár gamů. S klukama jsme se tak domluvili, ale určitě to nebylo ideální,“ uznal.

Se Španělskem i Austrálií prohrál jeho výběr 0:3, šanci na postup do čtvrtfinále už definitivně ztratil. V sobotu bude s Francií hrát o první body a alespoň třetí místo v tabulce.

„Uděláme všechno pro to, abychom Francii potrápili, ne-li zvítězili. Kuba Menšík odehrál slušný zápas, bude to vyrovnané, i když to jsou velice těžcí soupeři. Na žebříčku jsou lepší než moji hráči, ale díky povrchu si myslím, že máme šanci uspět,“ myslí si Navrátil.

Jakub Menšík se radí s kapitánem Jaroslavem Navrátilem v utkání Davis Cupu ve Valencii proti Austrálii.

Zatímco loni prožil s týmem ve Valencii snový týden, teď čelí fiasku. „Hrajeme o týmovou čest,“ uvědomuje si. „Není ideální, jak zápasy vypadaly, první den Tomáš skončil v křečích, to se může stát, Jirka měl teploty, hrát nemohl. Adam Pavlásek hrát nechtěl, Tomáš se musel obětovat pro tým. Ideální to nebylo, teď je důležité, abychom to odehráli v klidu a zkusili zvítězit.“

Atmosféra v týmu nebyla ideální. „Teď je lepší tím, že to Jirka v sobotu zkusí. Nedovedu si představit, že by přišel a řekl, že má horečku 38 stupňů. Asi by musel hrát Adam Pavlásek a dopadlo by to úplným fiaskem. Všichni chceme dobrý výsledek pro český tenis i tenisový svaz, který je nově zformovaný a má nové vedení.“

Navrátilův tým už ve Valencii ale zažívá ostudu. Ne kvůli výkonům, zdravotní trable se i kvůli nabitému kalendáři zkrátka můžou objevit, ale spíše kvůli počínání kapitána. Místo dříve pěti nominovaných hráčů vzal jen čtyři, což kritizují nejen fanoušci, ale například i bývalý tenista Rosol.

„Myslím, že tohle panu Navrátilovi podsekne židličku. Máme tam čtyři hráče, z toho jednoho nemocného a jednoho zraněného. Kluci za to nemůžou, to se prostě může stát. Ale kapitán měl s touhle možností počítat a určitě vzít jako pátého hráče Víťu Kopřivu a minimálně ještě jednoho juniora. Tohle jde za panem Navrátilem,“ řekl serveru iSport.cz.

„Od něj je to určitě osobní, ale nechci bojovat přes noviny. Já si za tím stojím, 15 let jsme hráli ve čtyřech lidech a na tři vítězné zápasy, odehráli je většinou jen dva hráči a všechno bylo v pohodě. Bylo to mnohem větší zatížení pro hráče, a tak nevidím jediný důvod, abych bral při vší úctě kohokoli,“ odpovídá Navrátil na kritiku.

„Co by to týmu přineslo? Jestli si kdokoliv myslí, že by Kopřiva nebo Svrčina odehráli zápas, no tak by ho odehráli, ale čím bychom si pomohli. Určitě by to nevypadalo jako ve čtvrtek, to chápu, natolik jsem inteligentní. Našemu týmu by to ale nic nepřineslo.“

Je pravda, že loni Navrátilovi risk vyšel a na španělských kurtech se tak prostřídali všichni čtyři hráči bez zdravotní újmy. „Když jsem letos na začátku říkal, že mám tři zdravé singlisty a dva deblové páry, těžko někdo mohl předpokládat, že se to pokazí. Nejsem jasnovidec. Ale pokazilo a pak jsou nějaké následky.“

Tomáš Macháč se nechává ošetřovat v utkání Davis Cupu ve Valencii proti Austrálii.

Na příští ročník týmové soutěže by tak o nominaci pěti hráčů Navrátil uvažoval. „Nechci předjímat, určitě pět hráčů můžu vzít, ale vezmu mladé. Kuba s námi byl v 17 letech, máme tři šikovné juniory, Brunclíka, Kumstáta a Mrvu,“ vyjmenovává potenciální posily.

„Když to půjde, tak tam bude mladší hráč, který bude určitě větším přínosem. Víťa Kopřiva je vynikající hráč z Prostějova, klobouk dolů, vyzkoušel jsem ho v Argentině, pak ve Vendryni a víte sami, jak to dopadlo. Tady za tou nominací si stojím a co říká Lukáš Rosol, mě nezajímá.“

Navrátil teď bude doufat, že sobotní zápas s Francií, který už o výsledku nerozhoduje, nevyřadí Lehečku, jenž už letos tři měsíce absentoval kvůli únavové zlomenině bederního obratle, na delší dobu.