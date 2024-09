Hráli jsme šachy. Dostal mě pod tlak, zbyla mi jen bojovnost, mrzelo Lehečku

„Hraje údery bez rotace, povrch vyhovoval víc jeho hře. Pomáhá mu docílit toho, o co se snaží, dostat soupeře do nekomfortní pozice. A to se mu přesně povedlo,“ hodnotil Lehečka na následné tiskové konferenci.

Sice to byl český hráč, kterému se jako prvnímu podařilo urvat soupeřovo podání, jenže náskok dlouho neudržel. V klíčových momentech navíc páchal nevynucené chyby, dohromady jich v celém utkání natropil 29. Proti Bautistovým dvanácti to vypadá jako hrozivé číslo.

Přesně ale vystihuje průběh duelu.

Lehečka se pokoušel diktovat tempo hry, což se mu především v prvním setu dařilo. Ze své rakety vytřískal celkem 27 vítězných míčů, zatímco soupeř se zmohl na pouhých deset. Ale nevynucené kiksy tentokrát rozhodovaly.

„Těžko jsem hledal balón, ze kterého bych dokázal zaútočit,“ prozradil Lehečka. „Hlavně v prvním setu jsem se proto snažil útočit z pozic, ze kterých bych normálně neútočil. A to přineslo strašně moc nevynucených chyb, které mě stály celý set.“

Nehrající kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil radí Jiřímu Lehečkovi na Davis Cupu.

Pokud předvedl 22letý Čech skvostný úder, za který si vysloužil potlesk i u španělského publika, vzápětí často přišla zbytečně zahozená rána. „Byly to takové šachy, on zahrál lépe. Nezbývá mi nic jiného, než před ním smeknout a uvědomit si, co jsem dělal špatně.“

Bautista, který ve 36 letech platí za tenisového veterána, navíc o 14 let mladšího Lehečku párkrát zaskočil. „Hlavně tím, že se z forhendové strany dostával do útoku víc, než jsem od něj byl zvyklý. Když měl šanci, tak si šel z forhendu pro vítězný balón. Musel jsem více riskovat, což přineslo mé chyby.“

První sadu přesto ztratila česká dvojka až v nepovedeném tiebreaku, ve druhém se Lehečka dostal do úzkých už dříve. Odevzdal dva servisy a po chvíli prohrával 2:5. „Podání mi nepomohlo takovým způsobem, jakým bych si představoval,“ litoval, že ho nezachránilo ani deset es. „Proti klukovi, který je sice veterán, ale velmi zkušený, je takový výkon málo.“

Po odvráceném mečbolu sice jeden brejk smazal, skóre 0:40 za stavu 4:5 ale zalepit nedokázal. „Cítil jsem šanci. Je potřeba zmínit, že jsem si ten stav spíše vybojoval, než že bych se do toho herně dostal. To bylo jediné, co mi zbylo. Snažil jsem se měnit rytmus, najít taktiku, díky které bych se dostal ke svým úderům. Bohužel se to nestalo.“

A tak se po hodině a 50 minutách poroučel z kurtu jako poražený. I tak ho ale čeští fanoušci, kterých do Valencie dorazil úctyhodný počet, podpořili. „Byli úžasní, jako vždy,“ pochvaloval si Lehečka. „Moc si toho vážím. To je jeden z důvodů, proč se všichni na Davis Cup těšíme. A i když mi to nevyšlo, tak jsem strašně rád, že jsem dostal šanci si před českými fanoušky zahrát.“

Prohru může před jejich zraky stále odčinit. České tenisty totiž čeká ještě utkání proti Francouzům a Australanům. A těm bude chtít výběr kapitána Navrátila oplatit loňskou porážku z finálové fáze v Málaze.