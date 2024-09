Máme perspektivní tým, ví Lehečka. Na nemoc se nevymlouvám, motivaci mám

„Tenisově jsem cítil možná i lépe než ve středu proti Španělsku,“ přemítal na tiskové konferenci. „Těžko to popsat, pokud bych měl lepší přípravu, tak bych předvedl lepší tenis. Ale bohužel to tak nebylo.“

Po zápase s domácím Robertem Bautistou skolila Lehečku teplota, ve čtvrtek tak proti Austrálii musel nastoupit i přes zranění Tomáš Macháč. Jelikož Češi první dva duely prohráli 0:3, ani výhra nad Francií by jim postup do čtvrtfinále nezajistila. „Ale je to Davis Cup, je mi jedno, o co se zrovna hraje.“

Jak jste se na kurtu cítil?

Z tenisové stránky to myslím, nebylo tak špatné. V pátek jsem si byl jen lehce pinknout, pokud bych byl lépe připravený, mohlo to být lepší. Ráno jsem cítil kolena, zápěstí, což souviselo s horečkou. Ale náš tým neměl jinou možnost. Snažil jsem se ze sebe vydat to nejlepší, ráno to nebylo dobré, ale po rozcvičce jsem chytil lepší rytmus.

Dlouho jste se v zápase držel, chvílemi jste měl navrch.

Musím říct, že i když jsem neměl ideální přípravu, tak jsem se cítil tenisově lépe než v prvním zápase s Bautistou. Bylo to tím, že s Filsem máme podobnou hru, oba rádi hrajeme nad sítí, Bautista hraje hodně nízko. Teď jsem měl více možností, jak do toho jít a jak hrát svou hru. Pomohlo mi to, abych mohl předvést více než v prvním zápase. Přestože jsem na tom fyzicky nebyl stoprocentně, ale řekněme devadesátiprocentně.

Jiří Lehečka si plácá s trenérem Jaroslavem Navrátilem během utkání skupiny Davis Cupu proti Francii.

Neovlivnilo to vaši psychiku?

Věděl jsem, že jdu hrát, nedával jsem si do hlavy, že jsem byl nemocný nebo že bych neudělal to, co bych před zápasem normálně udělal. Ve chvíli, když se člověk rozhodne jít na kurt, už se na tyhle věci nemůže vymlouvat. Snažil jsem se nastavit na to, že jdu hrát a že budu dělal maximum, abych zvítězil. Že to v některých momentech vypadalo tak, jak to vypadalo, a že kdybych odehrál přípravu jinak, tak bych možná vyhrál, o tom už nemá cenu debatovat. Každá prohra v Davis cupu mrzí jednou tolik než na turnaji.

I přesto, že jste proti Filsovi už nehrál o postup?

Je to Davis Cup, je mi jedno, o co se zrovna hraje. Spíš se mi hůř připravovalo na zápas, jelikož jsem nemohl udělat takovou přípravu, na jakou jsem zvyklý. Ale jsem na sebe pyšný, že jsem přesto dokázal předvést solidní výkon, dokonce jsem byl relativně kousek od vítězství.

Co jste dělal poslední dva dny před zápasem?

Den ode dne to bylo jiný. Já jsem byl hlavně rád, že jsem dostal možnost se jeden den vyležet, to pro mě bylo klíčové. Nebyl jsem se ani schopný hnout, měl jsem horečku, pak se mi naštěstí povedlo teplotu srazit. V pátek jsme měli den volna, což prospělo celému týmu nejen mně, zkusil jsem si vzít na chvíli raketu do ruky.

Jaký máte pocit z celého týdne ve Valencii?

Jeden z těch horších, zkusím celý týden hodit za hlavu, nabalovala se jedna věc na druhou a bohužel to podle toho vypadalo.

Mimochodem k tomu, že kapitán Navrátil vzal do Valencie jen čtyři hráče, se vyjadřoval například bývalý tenista Lukáš Rosol, zaznamenal jste to?

Ano. Samozřejmě každý má právo na názor, každý se může vyjádřit ke všemu. Řekl bych k tomu jedno – minulý rok, když jsme tu ve čtyřech vyhráli 9:0, jsem žádné podobné komentáře a vyjádření neslyšel. Teď, jak to ve vrcholovém sportu a životě chodí, když se nedaří, je každý generál a každý je chytrý. Nikomu to neberu, dál se k tomu ale nechci vyjadřovat.

Nemění se nic na vaší lásce k reprezentaci?

Stoprocentně ne. Někdy jste nahoře, někdy dole. Minulý rok jsme tady hráli 9:0 a potom jsme byli hodně blízko postupu do semifinále. Přijde mi, že je náš tým perspektivní. Mně je 22, takže rozhodně nebudu vzdávat daviscupovou kariéru. Pro mě se motivace nemění, naopak je ještě větší. Všichni máme potenciál k tomu, abychom hráli dobře a šli si za tím největším výsledkem. Kdyby mi bylo 34, tak asi mluvím jinak, ale já myslím, že moje daviscupová kariéra je pořád na začátku.

Jiří Lehečka hraje bekhend v utkání skupiny Davis Cupu proti Francii.

A zůstává jedním z vašich hlavních tenisových úkolů?

Ano. Tento konkrétní Davis Cup jsem bral tak, že je pevně určený, odehraje se a pokud budu mít možnost, tak sem pojedu. Kdybych byl zraněný, nebo měl zdravotní patálie, tak bych s týmem odcestovat nemohl a mrzelo by mě to, ale to jsou věci, které já neovlivním. Udělám vše proto, abychom byli Davis Cup schopný jednou zvednout nad hlavu.