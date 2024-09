Velký třesk u daviscupového týmu. Navrátil končí, kapitánem bude Berdych

„K rozhodnutí došlo na základě naší dohody s Jaroslavem Navrátilem, v souladu s připravovanou koncepcí rozvoje českého tenisu do roku 2028, v reakci na generační obměnu týmu, ale také na aktuální dění ve Valencii. Jaroslavovi náleží velký respekt za vše, co pro český Davis Cup udělal a jistě najdeme příležitost, kdy mu za to před plnou halou spolu s fanoušky poděkujeme,“ uvedl předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba.

Kritizované bylo hlavně Navrátilovo rozhodnutí povolat místo dříve avizovaných pěti pouze čtyři hráče. V průběhu týdne totiž na jihu Španělska onemocněl Jiří Lehečka, Tomáše Macháče navíc postihly bolestivé křeče. Přesto ale musel nastoupit do čtvrtečního utkání proti Austrálii, po jednom gamu duel skrečoval.

V sobotu proti Francii už hrál Lehečka, jenž se rychle zbavil virózy a teploty. Navrátil čelil kritice od fanoušků i bývalých svěřenců především za to, že do Valencie nevzal Víta Kopřivu, který ovšem na české soupisce těsně před startem ještě figuroval.

„Stojím si za svým rozhodnutím a svou nominací, nemohl jsem předvídat, že přijdu během jednoho dne o dva hráče,“ bránil se Navrátil po sobotním utkání proti Francii. K jeho působení u týmu se vyjádřili například bývalí tenisté Lukáš Rosol a Jan Hájek.

„Nemůžou mě rozhodit. Člověk dělá 30 let pro český tenis, 18 let Davis Cup. Že se to letos nepovedlo, dobře, nesu za to odpovědnost, tento ročník byl nepovedený. Ale o mojí práci, jestli je validní, jestli jsem dobrý, špatný, mladý, nebo starý kapitán, ať rozhodne někdo jiný. Od nich to neberu,“ dodal.

Jiří Lehečka si plácá s trenérem Jaroslavem Navrátilem během utkání skupiny Davis Cupu proti Francii.

Sám o rezignaci neuvažoval, chvílemi naznačoval i plány do dalších let. „Chci u týmu zůstat. Respektuju, jestli nejsem pro hráče dobrým kapitánem, ale o tom, jestli budu pokračovat, ať rozhodne vedení tenisového svazu.“

V neděli o jeho odvolání rozhodlo předsednictvo, které tvoří předseda Kotrba a místopředsedové Martin Hynek a Petr Pála, kapitán ženské tenisové reprezentace. Novým kapitánem bude bývalý hráč Berdych.

„S Davis Cupem jsem prožil nezapomenutelné momenty své tenisové kariéry, proto jsem s přijetím nabídky ani chvíli neváhal. Budu rád, když se mi povede s novou mladou silnou generací hráčů, která v Česku roste, znovu dokázat to samé, co my před více než 10 roky,“ uvedl ke svému jmenování.

Prvním zápasem v nové funkci bude pro Tomáše Berdycha únorová kvalifikace o postup do finálového turnaje 2025. O soupeři a místě utkání rozhodne los ITF.

Tenista Tomáš Berdych v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (25. listopadu 2019)

Navrátil uspěl jako daviscupový kapitán ve dvou po sobě jdoucích ročnících 2012 a 2013. V prvním vítězném roce se čeští tenisté radovali před domácími fanoušky, výhru 3:2 ve finále proti Španělsku zařídilo duo Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, které obstaralo všech pět duelů. Tenkrát se stejně jako na grandslamech hrálo na tři vítězné sety.

O rok později zdolali čeští tenisté 3:2 na zápasy i výběr Srbska, rovněž tentokrát do hry naskočili pouze Berdych se Štěpánkem. Dalšími členy týmu byli zmiňovaní Rosol s Hájkem, kteří se ale do bojů na kurtu nezapojili.