Na Španěly? Lehečka s Macháčem, velí Navrátil. Jeden krotí strach, druhý rýmu

Oba se nacházejí v rozdílných situacích. Zatímco Lehečka naskočil do turnajů po tříměsíční pauze, kdy ho od tenisu zdržovala únavová zlomenina obratle a je svěží a připravený se na kurtu rvát, Macháč už letos odehrál nespočet utkání. Navíc po olympijském zlatu z mixu má stále napilno.

„Musel jsem dohánět resty, různé rozhovory. K tomu jsem onemocněl, byl jsem nastydlý, takže to nebylo ideální. Asi na mém hlase slyšíte, že to ještě není stoprocentní,“ povídal po tréninku ve španělské Valencii. „Ale středeční zápas zvládnu, herně jsem na tom dobře.“

Na nedávném US Open prolétl až mezi nejlepší šestnáctku, což se mu nikdy dříve na grandslamu nepovedlo. Na olympiádě v Paříži se mu dařilo i v deblech, s Kateřinou Siniakovou si vystoupali až pro poslech české hymny na nejvyšším stupínku, s Adamem Pavláskem jim jen těsně unikla další medaile.

„Když jsem začal hrát čtyřhry, přidalo to samozřejmě více zápasů, ale pomohlo mi to, zlepšuju se díky nim i v singlu. Letošní sezonu vnímám hodně pozitivně, je zatím nejlepší v mé kariéře,“ těší 23letého tenistu.

O rok mladší Lehečka musel své vystoupení pod pěti kruhy zrušit, návrat na kurty se mu ale daří. „Hlavní je, že jsem zvládl pár těžkých zápasů v Americe bez bolesti, dodá mi to sebevědomí. Nemusel jsem se ničeho bát, do všeho jsem šel naplno a to si chci přenést i sem.“

Vysmátý tenista Jiří Lehečka při přípravě na zápasy Davis Cupu ve Valencii.

I on za poslední měsíc předvedl, že se jeho výkony letos zvedají, třeba v Cincinnati si připsal cenný skalp Daniila Medveděva. „Jsme všichni rádi, že jsme měli před odletem na Davis Cup slušné výsledky. Snad na ně navážeme a zopakujeme ve Valencii úspěch z minulého roku.“

Ve třetím největším španělském městě loni svěřenci kapitána Navrátila neprohráli ani jeden zápas, se skóre 9:0 ovládli svou daviscupovou skupinu a postoupili do finálové fáze v Málaze.

„Věřím, že stejnou příležitost budeme mít i tentokrát,“ shodují se. Čtyřdenní bitvu ve Valencii odstartují utkáním se Španělskem, ve čtvrtek vyzvou loňské finalisty z Austrálie a v sobotu je čeká bitva s Francií.

Že proti domácím pošle Navrátil dle očekávání Macháče s Lehečkou už víte. Sestava Španělska tak jasná není.

„Určitě bude hrát Alcaraz, ale koho postaví na dvojku si netroufám tvrdit,“ líčí český kapitán. Na výběr má jeho španělský kolega Roberta Bautistu Aguta, nebo Pabla Carreña Bustu.

„Nemůžeme vědět, na koho vsadí. Bautista má zkušenosti, Carreño Busta býval lepším hráčem, teď se vrací zpátky. Z tréninků mi přišel maličko lepší. Ale pro Jirku je jedno, kdo z nich nastoupí. Oba vyznávají typický španělský styl.“

Stejně jako Alcaraz, na kterého narazí nová česká jednička Macháč.

„Jako týmová jednička si nepřipadám, nevnímám to tak. Jirka byl zraněný, jinak bych byl nejspíš pořád dvojka. Jediný rozdíl bude, že on bude hrát první a já druhý,“ nepřipouští si Macháč jakýkoliv tlak.

Tomáš Macháč na Davis Cupu.

Malý problém ale nastane, pokud bude chtít naskočit i do deblu.

„Chtěl bych, aby v něm Tomáš hrál,“ prozrazuje Navrátil. „Uvidíme podle toho, jak bude hrát s Alcarazem. Když ten zápas bude z jakéhokoliv důvodu lehký, tak síly ušetří, jestliže se bude tahat tři hodiny, tak může být problém. Půlhodinová pauza není nic, těžko ho maséři můžou dostat zpátky do hry. Uvidím, jak se ten zápas bude vyvíjet.“

V záloze bude mít český kapitán i šikovného Jakuba Menšíka, čtyřhru by měl jistit zkušený Pavlásek. U všech je vidět velké odhodlání a sebevědomí.

A hlavně chtíč dostat se znovu mezi vyvolenou osmičku.