Jedna výhra se počítá. Menšík na Davis Cupu podržel tým: Sil moc nezbylo

V posledním sobotním duelu skupinové fáze Davis Cupu navíc mladý Čech několikrát exceloval. Sice nechytil začátek zápasu, když po chvíli prohrával už 0:4, a první set si nechal vcelku snadno utéct, v dalším průběhu se ale nastartoval k obratu.

„Jak jsem se dostal do tempa, tak jsem se cítil skvěle i fyzicky, zvláště před publikem, to mi dávalo sílu. Lidi mě dokážou vyburcovat k tomu nejlepšímu výkonu,“ pochvaloval si Menšík hojnou účast českých fanoušků. Z tribun ve Valencii mu fandili i jeho rodiče.

Ve třetím setu se talentovaný mladík dostal ze spárů dvou mečbolů, odvrátil je vcelku zkušeně. Na oba vytasil excelentní podání, které mu následně pomohlo i při vlastním mečbolu. Po dvou hodinách ho proměnil nechytatelným esem.

„Každý by byl nervózní, jak zápas dohraje, a on tam pošle tři esa, která jsou přes 200 kilometrů,“ chválil svěřence kapitán Jaroslav Navrátil. „Myslím, že takhle končí zápasy málo hráčů, navíc v tomhle věku. Kuba má obrovský potenciál, klobouk dolů kolik těžkých zápasů tady odehrál.“

Menšík musel naskočit celkem do pěti duelů, odehrál jich nejvíc z celého týmu. „Jel jsem do Valencie s tím, že si nemusím zahrát ani jeden zápas, nebo že mohu odehrát všechny. Nastala druhá varianta,“ připomněl, že musel na kurtu zaskakovat za nemocného Jiřího Lehečku a zraněného Tomáše Macháče. Všechny tři dny navíc odehrál i čtyřhru po boku Adama Pavláska.

A díky výhře nad Rinderknechem zařídil, že výběr kapitána Navrátila neodjíždí ze Španělska s bilancí 0:9. „Dokázal jsem to dotáhnout do vítězného konce, byl to určitě skvělý zážitek nejen pro české fanoušky tady, ale i diváky v televizi. Jedna výhra se počítá.“

Jakub Menšík slaví výhru v utkání Davis Cupu proti Francii s celým českým týmem.

„Jak se nám minulý rok všechno sešlo, tak letos byly všechny zápasy, kromě deblu s Austrálií, hodně vyrovnané, ale nedokázali jsme je dotáhnout. Poučíme se z chyb, vezmeme si to nejlepší a příští rok se vrátíme silnější,“ dodal.

On sám si ale z letošní týmové soutěže odváží cenné zkušenosti a vědomí, že je během pár dní schopný zvládnout velkou porci zápasů. „Byl to ohromně těžký týden. Byl jsem připraven na všechno, ale tohle jsem upřímně nečekal. Jsem rád, že jsem to zvládl ve zdraví. Porce zápasů a hodin na kurtu byla šílená, nikdy jsem to nezažil. Těší mě, že jsem to zvládl i fyzicky.“

Stejně jako jeho kolegy teď Menšíka čeká asijská šňůra. „Od US Open jsem nic neodehrál a do Asie by zbývala ještě spousta času. Jsem rád za každý zápas, v mém věku je důležité toho odehrát co nejvíc,“ ví 19letý Čech. „Každý podobný zápas za český národ před plným publikem mě posouvá dopředu. Dodá mi to motivaci do konce sezony. Sil moc nezbylo, ale udělám vše pro regeneraci, abych se vrátil v Asii.“

Těšit ho může i fakt, že kromě dvouhry zvládá obstojně i deblové bitvy, na kurtu je při nich platný hlavně díky svým dělovým servisům.

„Myslím si, že jsme tady s Kubou už loni předvedli slušné výkony. Troufám si říct, že letos jsme nastoupili ještě proti silnějším týmům než loni,“ hodnotil Pavlásek. „Kuba odvádí dlouhodobě skvělé výkony. Ať už ve dvouhře, nebo ve čtyřhře.“

Pokud si tým kapitána Navrátila může z Valencie odvézt něco pozitivního, tak vědomí, že se může opřít i o nejmladšího člena výpravy. A Menšíka může v kariéře hnát motivace, že do budoucna má potenciál, aby na Davis Cup nejezdil jako třetí český singlista, ale klidně jako nabušená jednička.