Tři zápasy za 24 hodin? Náročné, líčil Menšík. S Pavláskem jako jediní drží

Menšík ve středu pozdě večer dohrál třísetovou bitvu v deblu se Španělskem, ve čtvrtek ve čtyři odpoledne už musel být připravený na další duel. Jeho kolegu Jiřího Lehečku totiž schvátila viróza a 19letý tenista tak musel v českém týmu plnit roli dvojky.

Proti Australanu Kokkinakisovi předvedl především ve druhém setu bojovný výkon, když o devět let staršího soupeře nenechal zápas dopodávat a poslal ho do rozhodující třetí sady. V ní ale stejně jako v té první doplatil na chyby, nevynucených v celém zápase natropil 45, vynucených 25.

„Byl to náročný zápas, hlavně psychicky. Hrál jsem s tím, že Jirka ani Tomáš nejsou schopni nastoupit,“ připomněl nemocného Lehečku a Macháče, který byl po středečním trápení s křečemi rovněž v nepříjemné situaci. „Ale jak jsem vešel na kurt a přečkal první krizi, tak jsem se dokázal od těch myšlenek oprostit.“

S Kokkinakisem oba předvedli pohledný výkon na podání Menšík nasázel 14 es, jeho soupeř jich přidal ještě o pět více.

„Byla to bitva servisů, ve druhém setu jsem ještě dokázal vstát z mrtvých a poprvé mu ho vzít. Dobře jsem zachytil začátek tiebreaku a on znervózněl. Ve třetím setu jsme oba dobře podávali. Chybělo trochu lépe poskládat ty body. Stejně jako máme smůlu mimo kurt, tak ji máme i na něm.“

Jakub Menšík (vpravo) a Australan Thanasi Kokkinakis pózují před vzájemným soubojem v rámci skupiny Davis Cupu ve Valencii.

Menšík navíc musel nastoupit i do následného deblu po boku Pavláska. A jelikož česká jednička Macháč skrečoval svou dvouhru už po devíti výměnách, které dohromady trvaly jen pět minut, moc času na odpočinek nejmladší člen Navrátilova týmu neměl.

„Za posledních 24 hodin jsem odehrál tři zápasy, to jsem snad ještě nezažil. Ale máme tu kolem sebe skvělý tým. Pro regeneraci jsem udělal maximum, kluci mě dali do kupy, abych byl ready. Ať už na singl nebo pak na ten debl,“ líčil. „Náročné to bylo, možná to hrálo trochu roli, ale nijak zásadně to můj výkon neovlivnilo. Na kurtu jsem se cítil fyzicky dobře.“

Deblový specialista Pavlásek měl při čtvrtečním zápase obvázanou nohu, společně s Menšíkem navíc poznal sílu olympijského vítěze. Jeden z jejich soupeřů Ebden totiž nedávno v Paříži exceloval právě ve čtyřhře. A společně s Purcellem patří mezi deblisty ke špičce.

„Bylo to jako kočka s myší, kvalita soupeřů byla obrovská,“ uznal Pavlásek. „Hlavně Purcell s námi zametal, minulý týden vyhrál US Open a je na koni. I to se někdy stává, i takové jsou někdy zápasy. Někdy vám sedne vše, na co sáhnete. A někdy nic netrefíte ani do areálu. Z naší strany to nebyl propadák, velký kredit ale patří soupeřům. Klobouk dolů.“

Čechy navíc svazoval fakt, že nastupují za velmi nepříznivého stavu. Se Španělskem prohráli všechny tři zápasy a s Austrálií už ztráceli 0:2. „Snažil jsem se předvést to nejlepší, ale když nastupujete na kurt s vědomím, že celou sérii pravděpodobně prohrajete, tak to není nic příjemného,“ prozradil Menšík.

Jakub Menšík hraje forhend v utkání skupiny Davis Cupu ve Valencii proti Austrálii.

„Čtyřhru jsme prohráli 0:2. Nic, na co bych byl pyšný. Ale hráli jsme proti nejlepšímu deblovému páru světa. Oni předvedli velmi kvalitní tenis, neměli jsme moc možností něco zkusit,“ přijal porážku.

Stejný pohled měl i Pavlásek. „Nastupovat za stavu 0:2 není jednoduché. Obzvlášť za situace, kdy váš tým není v dobrém rozpoložení. Australané mají neuvěřitelně silný debl, hráli neskutečně a sebevědomě. Nám nezbývá nic jiného než se připravit na závěrečné sobotní utkání.“

V něm vyzvou Francouze, kdo z výběru kapitána Navrátila dostane šanci zachránit reputaci, zatím není jasné. Jisté ale je, že do čtvrtfinále Češi tentokrát nepostoupí.