Na zápas jsem ani nemohl dospat, zářil Macháč. Inspiraci načerpal od Djokoviče

Ve čtvrtek proti Francii jste zažil daviscupovou premiéru a přiznal velkou nervozitu. Dolehla na vás tréma i nyní?

Nervózní jsem ani moc nebyl, vybral jsem si to v prvním zápase. Samozřejmě nějaká nervozita byla, nemohl jsem ani usnout, jak jsem se na zápas těšil. Vstávali jsme v šest hodin ráno a probudil jsem se ještě před budíkem. Těšil jsem se i na rozehrávku, od rána jsem se cítil dobře. Kvalitně jsem trénoval, všechno jsem udělal správně a když jsem šel na zápas, tak jsem přesně věděl, co mám dělat. Taktika byla daná a když jsem podle ní postupoval, tak jsem viděl, že to funguje. Pak jsem se snažil nic neměnit.

Po ani ne čtyřiceti minutách jste vedl 6:2 a 1:0 s brejkem. Čekal jste tak hladký průběh?

Nečekal, ani v nejlepších snech. Ale v průběhu zápasu jsem cítil, že to je klidně na výhru 6:2, 6:3. Hrál jsem opravdu dobře, nedělal jsem zbytečné chyby a když soupeř něco malinko změnil a vyhrál míč, tak jsem se dokázal skvěle adaptovat na další míč. Byla to taková hra v šachách.

Přesto jste ve druhé sadě ztrácel 1:4 a 3:5. Přemýšlel jste už nad třetím setem?

V hlavě jsem ho měl. Přemýšlel jsem, co bych kdyžtak změnil a jak bych začal. Ale myšlenkami jsem byl stále ve druhém setu. Věděl jsem, že kvalitu na výhru ve dvou setech mám. Snažil jsem se vrátit každý míč, aby on musel hrát a udělat chybu. Pak jsem hrál velmi dobře, ve zbytku zápasu jsem udělal snad jedinou chybu.

Po Gasquetovi jste porazil dalšího výborného soupeře. Čím to, že se vám to v Innsbrucku takto sešlo?

Už mám odehráno pár zápasů a turnajů. Hrál jsem proti Berrettinimu druhé kolo Australian Open, kde jsem kvůli karanténě neměl úplně formu. Ale ten zápas mi dal strašně moc. A Gasqueta jsem porazil, i když jsem nehrál dobře a byl nervózní. Dostal jsem se z toho, což mi strašně pomohlo. Takže na Evanse jsem si věřil, i když je v top třicítce. Věřil jsem, že hru na něj mám, což se taky ukázalo.

Vaším vzorem je Novak Djokovič, který se Srbskem rovněž hraje Davis Cup v Innsbrucku. Našel jste si čas podívat se na jeho zápas?

Byl jsem se na něj podívat v sobotu, když hrál s Rakušanem Novakem. Šel jsem se mrknout, jak se to má dělat. Vidět ho naživo je něco jiného, hraje fakt moc dobře. Snažil jsem se postřehnout, jak se chová, když třeba zkazí míč, co potom zahraje. Vím, že hraje výborný forhend, bekhend i servis, ale snažil jsem se vidět právě tyhle malé detaily, které mi mohou pomoci i dál.