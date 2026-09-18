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Inspiruje ho přítelkyně fotbalistka, chtěl se vyhnout škole. Zkrotí Sheltona Češi?

Stanislav Kučera
  11:00
Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open

Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open | foto: Reuters

Jiří Lehečka a Ben Shelton před utkáním Davis Cupu Česko vs. USA
Americký tým před daviscupovým utkáním proti Česku
Český a americký tým před vzájemným daviscupovým utkáním v Praze
Momentka z losování daviscupového utkání mezi Českem a USA
26 fotografií
Než chodbami luxusního pražského hotelu došli na losovací ceremoniál, američtí tenisté se hodně nasmáli. Skupinka vesele naladěných sportovců v tmavě modrých teplákových soupravách se shlukla do chumlu a cosi řešila na displeji mobilního telefonu. V nejlepší náladě dorazil do Prahy Ben Shelton.

V daviscupovém střetnutí s Českem, které se v O2 areně uskuteční v pátek a sobotu, povede zámořský výběr pouhých pět dní poté, co na US Open prohrál až ve finále. A coby čerstvě čtvrtý tenista světa.

Že vůbec do české metropole přiletěl, je poněkud překvapující. Asi každý by pochopil, kdyby se po vyčerpávající a dosud životní jízdě v New Yorku rozhodl odpočívat.

Davis Cup proti Američanům začne Menšík, Lehečka zkusí zaskočit Sheltona

Ale 23letý levák ukazuje, že mu na reprezentaci záleží. A leccos to vypovídá také o jeho povaze.

„Super kluk,“ chválí ho Jiří Lehečka, který se s ním utká v pátek odpoledne, po úvodním duelu Jakuba Menšíka s Learnerem Tienem.

„Zápas s ním pro mě bude obrovská výzva,“ uvědomuje si.

Český a americký tým před vzájemným daviscupovým utkáním v Praze

Čeká ho bitva s jedním z nejlepších tenistů současnosti, který se mezi elitu dostal ne úplně tradiční, ale v poslední době stále častěji vídanou cestou.

Přes vysokou školu.

V létě 2022 se Shelton stal šampionem americké univerzitní soutěže, poté se vrhl mezi profesionály a hned na US Open 2023 se blýskl postupem do semifinále. Tehdy mu bylo pouhých dvacet let.

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„V univerzitním prostředí jsem vzkvétal,“ pochvaloval si podmínky na University of Florida. „Dřív to bylo tak, že když jste šli na univerzitu, vaše tenisová kariéra byla mrtvá. Ale teď je to odrazový můstek.“

Od začátku ho jako trenér a mentor doprovází otec Bryan, sám bývalý tenista, jenž to nejvýše dotáhl na 55. místo světového žebříčku.

Povzbuzoval ho při nedávném tažení v New Yorku a dorazil s ním i do Prahy. „Jejich vztah, alespoň navenek, vypadá velmi zdravý, což ne vždy bývá,“ všiml si Lehečka.

Americký tenista Ben Shelton hraje forhend ve finále US Open.

Shelton ale v otcových šlépějích nešel od začátku. Věnoval se také americkému fotbalu a dalším sportům. Na kurty se naplno vrhl až ve věku okolo dvanácti let. A z poněkud překvapivého důvodu.

„Nechtělo se mi chodit do školy,“ líčil už před časem. „Moje sestra, která tenis také hrála, se v ní objevovala třeba jen třikrát týdně.“

Rodák z Atlanty se od úsměvné historky vypracoval až v jednoho z nejnebezpečnějších soupeřů, které momentálně můžete na kurtu potkat. Měří přes 190 centimetrů, raketu drží v levé ruce, takže protivníky na druhé straně sítě trápí dělovým a nečitelným servisem.

Fotbalistka Trinity Rodmanová fandí svému příteli Benu Sheltonovi na US Open

Má sedm titulů z okruhu ATP, na grandslamech hrál dvakrát semifinále a před pěti dny zažil i souboj o titul. A to je mu pořád jen 23 let!

Populární je i díky vztahu s profesionální fotbalistkou Trinity Rodmanovou, dcerou legendárního basketbalisty Dennise Rodmana.

„Je pro mě velmi inspirující,“ říká Shelton o přítelkyni, která ho často doprovází i na turnajích. „Jsme oba hodně soutěživí, takže já se snažím orientovat ve fotbale, stejně jako ona sleduje tenis.“

Velkou kariérní metou je pro něj titul z Davis Cupu. A v Praze se k tomuto cíli chce přiblížit.

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  • -
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Menšík vs. TienTenis - 2. kolo kvalifikace - 18. 9. 2026:Menšík vs. Tien //www.idnes.cz/sport
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18. 9. 17:00
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