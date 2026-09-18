V daviscupovém střetnutí s Českem, které se v O2 areně uskuteční v pátek a sobotu, povede zámořský výběr pouhých pět dní poté, co na US Open prohrál až ve finále. A coby čerstvě čtvrtý tenista světa.
Že vůbec do české metropole přiletěl, je poněkud překvapující. Asi každý by pochopil, kdyby se po vyčerpávající a dosud životní jízdě v New Yorku rozhodl odpočívat.
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Ale 23letý levák ukazuje, že mu na reprezentaci záleží. A leccos to vypovídá také o jeho povaze.
„Super kluk,“ chválí ho Jiří Lehečka, který se s ním utká v pátek odpoledne, po úvodním duelu Jakuba Menšíka s Learnerem Tienem.
„Zápas s ním pro mě bude obrovská výzva,“ uvědomuje si.
Čeká ho bitva s jedním z nejlepších tenistů současnosti, který se mezi elitu dostal ne úplně tradiční, ale v poslední době stále častěji vídanou cestou.
Přes vysokou školu.
V létě 2022 se Shelton stal šampionem americké univerzitní soutěže, poté se vrhl mezi profesionály a hned na US Open 2023 se blýskl postupem do semifinále. Tehdy mu bylo pouhých dvacet let.
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„V univerzitním prostředí jsem vzkvétal,“ pochvaloval si podmínky na University of Florida. „Dřív to bylo tak, že když jste šli na univerzitu, vaše tenisová kariéra byla mrtvá. Ale teď je to odrazový můstek.“
Od začátku ho jako trenér a mentor doprovází otec Bryan, sám bývalý tenista, jenž to nejvýše dotáhl na 55. místo světového žebříčku.
Povzbuzoval ho při nedávném tažení v New Yorku a dorazil s ním i do Prahy. „Jejich vztah, alespoň navenek, vypadá velmi zdravý, což ne vždy bývá,“ všiml si Lehečka.
Shelton ale v otcových šlépějích nešel od začátku. Věnoval se také americkému fotbalu a dalším sportům. Na kurty se naplno vrhl až ve věku okolo dvanácti let. A z poněkud překvapivého důvodu.
„Nechtělo se mi chodit do školy,“ líčil už před časem. „Moje sestra, která tenis také hrála, se v ní objevovala třeba jen třikrát týdně.“
Rodák z Atlanty se od úsměvné historky vypracoval až v jednoho z nejnebezpečnějších soupeřů, které momentálně můžete na kurtu potkat. Měří přes 190 centimetrů, raketu drží v levé ruce, takže protivníky na druhé straně sítě trápí dělovým a nečitelným servisem.
Má sedm titulů z okruhu ATP, na grandslamech hrál dvakrát semifinále a před pěti dny zažil i souboj o titul. A to je mu pořád jen 23 let!
Populární je i díky vztahu s profesionální fotbalistkou Trinity Rodmanovou, dcerou legendárního basketbalisty Dennise Rodmana.
„Je pro mě velmi inspirující,“ říká Shelton o přítelkyni, která ho často doprovází i na turnajích. „Jsme oba hodně soutěživí, takže já se snažím orientovat ve fotbale, stejně jako ona sleduje tenis.“
Velkou kariérní metou je pro něj titul z Davis Cupu. A v Praze se k tomuto cíli chce přiblížit.